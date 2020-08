Doppelte Nachfolge im «Bären» Hundwil: Das 200 Jahre alte Restaurant erhält im Herbst neue Gastgeber Viviane und Marco Loosli übernehmen per 1. November die Leitung des Restaurants Bären in Hundwil. Den Weg, den ihr Vorgänger Adrian Höhener eingeschlagen hat, wollen die neuen Gastgeber weiterverfolgen. Karin Erni 25.08.2020, 05.00 Uhr

Viviane und Marco Loosli sind die neuen Gastgeber im «Bären» Hundwil. Bild: Karin Erni

Im 200 Jahre alten Restaurant Bären in Hundwil tut sich ein neues Kapitel auf: Geschäftsführer Adrian Höhener verlässt nach sieben Jahren seine Wirkungsstätte und übernimmt die «Linde» in Heiden. Am 1. November übernehmen Viviane und Marco Loosli die Leitung des «Bären». Im Oktober und November erhalten sie eine Einführung durch den bisherigen Stelleninhaber.