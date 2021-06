SP-Parteispitze «Es braucht eine gehörige Portion Empörung, um politisch aktiv zu werden», sagt Andrea Scheck – die junge Feministin präsidiert neu die St.Galler SP Generationen- und Geschlechterwechsel an der Spitze der St.Galler SP: Neu leitet Andrea Scheck die Partei. Im Interview spricht die neue Präsidentin über das Innenleben der SP, Provokationen und ihr Missfallen an einer Aktion von Regierungsrat Fredy Fässler. Interview: Regula Weik 26.06.2021, 05.00 Uhr

Andrea Scheck

Sind Sie glücklich?

Andrea Scheck: Generell im Leben oder mit der Politik? Weshalb fragen Sie?

In Ihrer Bewerbung fürs Parteipräsidium schrieben Sie: «Seit ich mich erinnern kann, bin ich mit der Welt unzufrieden.»

Persönlich bin ich glücklich. Aber dazu gehört für mich auch, dass ich mit der Welt als Ganzes unzufrieden bin.

Ist diese Unzufriedenheit oder gar Wut Ihre Motivation, sich politisch zu engagieren?

Ja. Ich glaube, es braucht eine gehörige Portion Empörung, um politisch aktiv zu werden.

Es läuft grad nicht gut fürs Klima. Ist Ihre Empörung darüber nach dem Scheitern des CO2-Gesetzes gewachsen?

Die Abstimmung zeigt: Der Weg geht nicht über Lenkungsabgaben. Und: Wir sind in der Klimapolitik noch nicht an dem Punkt, wo wir glaubten zu sein.

Weshalb diese Fehleinschätzung?

Andrea Scheck

Nach den letzten Wahlen glaubten alle: Die grüne Welle ist angekommen, der Klimastreik hat bewirkt, was er wollte, nun ist es einfach, nun geht es geradeaus. Jetzt zeigt sich: Dem ist nicht so. Wir müssen das Thema weiter und radikaler angehen.

Vielen ging das jetzige Paket bereits zu weit. War es überladen?

Es war kein revolutionäres Paket. Dass es bachab ging, ist ernüchternd. Die Angstpolitik der Gegnerinnen und Gegner hat einmal mehr gewirkt. Wir schnüren in der Politik oft grosse Pakete. Wir müssen alle Aspekte angehen.

Die Juso hat eine neue Initiative beschlossen: Die Reichen sollen für den Klimaschutz zahlen, ihre Vermögen begrenzt werden. Was nützt eine solch chancenlose Idee?

Themen wie Vermögensverteilung, Gerechtigkeit, Lohnschere sind in der Schweiz heute nur dank solcher Kampagnen präsent.

Es braucht provokante Forderungen, damit sich etwas bewegt?

Auf jeden Fall. Es ist der einzige Weg, gewisse Themen auf die politische Bühne zu bringen und zu erreichen, dass darüber diskutiert wird. Auch das Frauenstimmrecht wurde einst als krasse Utopie beurteilt. Nach jahrelangen Diskussionen und unzähligen Abstimmungen ist es heute Normalität.

Ist der Einsatz für eine bessere Welt ein Freipass für Rechtsbruch?

Sie sprechen die Verurteilung der Klimaaktivisten wegen Hausfriedensbruch an? Es kommt darauf an, wofür man sich einsetzt und welche Gesetze gebrochen werden. Eine Bank zu blockieren ist etwas anderes als ein Angriff auf eine Person. Bei der Klimabewegung ist viel Wille zur Veränderung da, aber auch viel Verzweiflung, dass die Welt den Bach runter geht, niemand auf einen hört und diejenigen, die heute entscheiden, irgendwann weg sind und die Verantwortung auf ihrer Generation lastet. Diese Verzweiflung führt dazu, dass man bereit ist, krassere Methoden zu wählen.

Die SP rennt im Kanton St.Gallen tagtäglich gegen eine bürgerliche Übermacht an. Macht das Spass?

Spass vielleicht nicht, aber ich finde unseren Kampf trotzdem motivierend. Auch wenn wir mit dem Spitalreferendum Wattwil gescheitert sind: Zu ­sehen, wie sich im Toggenburg eine Bewegung von Bürgerinnen und Bürgern gebildet hat, die wütend sind und etwas verändern wollen, das treibt uns an.

Auch der Kampf gegen das Sparpaket wird hart werden.

Seit Jahren wird in diesem Kanton das immer gleiche Spielchen gespielt: Erst werden die Steuern gesenkt, dann resultiert ein Loch in der Kasse und sofort gibt es ein Sparpaket. So wird der Service Public kaputt gemacht. Ich hoffe, dass die Leute dies sehen und sich die Mehrheitsverhältnisse im Kanton ändern werden.

Die SP wehrt sich gegen ein höheres Rentenalter für Frauen. Das widerspricht Ihrer Forderung nach Gleichstellung der Frauen?

Wir sind gegen jede Art von Rentenaltererhöhung, ginge es um das Rentenalter der Männer würden wir uns genauso wehren.

Die Frauenfrage spielt bei der Ablehnung keine Rolle?

Viele Frauen leben nur von der AHV, sie haben keine zweite Säule, sehr häufig tiefere Löhne und leisten viel unentgeltliche Care-Arbeit – und als Dank dafür dürfen wir nun ein Jahr länger schuften. Da stört es mich, hören zu müssen: Ihr wolltet ja Gleichstellung, nun habt ihr sie.

So falsch ist das doch nicht?

Das Argument der Gleichstellung wird immer dann bemüht, wenn es einem grad so schön passt – und sonst streitet man ab, dass es Ungleichheit und Ungerechtigkeit gibt. Unsere Haltung ist klar: Wir diskutieren nicht über das Rentenalter der Frauen, bevor nicht ihre Schlechterstellung in anderen Bereichen behoben wird.

Andrea Scheck im Interview

Wie soll die AHV saniert werden?

Es gab Modelle, wie die AHV solidarisch finanziert werden könnte. An Geld fehlt es in der Schweiz nicht, selbst im Coronajahr wurden satte Boni ausbezahlt. Dass es bei unserem zentralsten Vorsorgesystem heisst: Wir haben kein Geld, das müsst nun ihr Arbeitnehmende bezahlen, stösst auf Unverständnis.

Die SP Schweiz wird von einem Co-Präsidium geleitet. War das in St.Gallen kein Thema?

Der Gedanke kam mir erst in der Nacht, nachdem ich meine Kandidatur bereits lanciert hatte. Ich wusste einfach: Ich will das machen. Wir haben ein Vizepräsidium mit vier Leuten und funktionieren auch so grösstenteils als Team.

«Politik der Vielfalt» lautet das Motto des heutigen Parteitages. Ein Frau-Mann-Duo an der Spitze würde dem gerechter.

Klar. Es kommt ja auch immer wieder die Frage auf, wie viel Platz die Männer in der SP überhaupt noch haben, da sie häufig zugunsten einer Frau auf ein Amt, eine Kandidatur verzichten.

Und, wie viel Platz haben sie?

Frauen waren sehr lange im Hintergrund, Männer sehr lange in den Machtpositionen. Unsere Männer treten aus Überzeugung einen Schritt zurück, um den Weg frei zu machen.

Im Parteiorgan «Links» kritisierte eine Genossin, Frauen kämen weniger zu Wort, würden häufiger unterbrochen und oft schmückten sich Männer mit ihren Ideen. Frauendiskriminierung in der SP?

Wir kämpfen dagegen an, aber es gibt sie auch bei uns in der Partei. Da gibt es nichts schönzureden. Wir sind nicht losgelöst vom Rest der Welt. Was uns in der Gesellschaft prägt, nehmen wir mit, wenn wir in die SP gehen.

Machen Sie dieselben Erfahrungen wie Ihre Parteikollegin?

Heute nicht mehr. Die Frauen an der Spitze werden anders behandelt als die Frauen an der Basis. Wir dürfen uns nicht damit zufrieden geben, das wir eine paar weibliche Aushängeschilder haben. Wir müssen für alle ein gutes Klima schaffen.

In Zürich kam es zum Bruch zwischen Regierungsrat Mario Fehr und seiner Partei, der SP. Wie ist das Verhältnis der St.Galler SP zu Ihren Regierungsmitgliedern?

Die Partei muss Maximalforderungen stellen, die Regierung Kompromisse erarbeiten und gangbare Wege suchen. Das sind komplett andere Rollen. Daraus können sich Konflikte ergeben.

Wie viel Spannung verträgt es?

Andrea Scheck

Wenn ein Exekutivmitglied Sachen macht, die mit den Grundsätzen der Partei nicht vereinbar sind, dann wird es schwierig. Auch ein Regierungsmitglied ist den Werten seiner Partei verpflichtet. Das muss im Konfliktfall geklärt werden – und zwar parteiintern. Ich möchte kein mediales Hickhack, bei dem sich die Mitglieder öffentlich anfeinden.

Ging Regierungsrat Fredy Fässler zu weit, als er einem Wiler Juso-Stadtparlamentarier öffentlich einen Parteiwechsel nahelegte?

Man sollte immer zuerst direkt miteinander reden. Kommt man da nirgendwo hin, kann man im äussersten Notfall an die Öffentlichkeit gelangen. Der umgekehrte Weg ist unglücklich.

Mit wem wollen Sie 2023 den Ständeratssitz von Paul Rechsteiner halten?

Da müsste man erst Paul Rechsteiner fragen, wie seine Zukunftspläne sind.

Wird es eine Frau sein?

Das wäre mir ein Anliegen.

Die Grünen legten in den letzten Wahlen zu, die SP verlor. Überzeugt Ihre Klimapolitik nicht?

Inhaltlich tut sie das schon. Wir bearbeiten das Thema seit Jahren, aber wir müssen ehrlicherweise eingestehen, dass wir damit nicht so präsent waren wie die Grünen.

Die konkreten Anliegen der SP sind zu wenig bekannt?

Für viele ist SP einfach gleich sozial. Aber was wir konkret machen, wissen sie nicht. Wir müssen unser Profil bis zu den Wahlen zwingend wieder schärfen und unsere Visionen auf die Strasse tragen.