Tingel-Tangel: Varieté des Walter-Zoos begeistert mit «Herzdame»

Dinnershow Sogar das WC ist extravagant: Das Tingel-Tangel-Varieté im Gossauer Walter-Zoo begeistert mit der Premiere von «Herzdame» Nach einer pandemiebedingten Pause gibt das Tingel-Tangel-Varieté um Gabi Federer wieder Vollgas. Und bietet im neuen Spiegelzelt eine Dinnershow auf höchstem Niveau. Mit Gaumenschmaus, Tanz und Spiegelglanz. Melissa Müller Jetzt kommentieren 12.11.2021, 18.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Mal diabolisch, mal anzüglich, mal charmant: Der königliche Clown Andreas Manz von der Compagnia Due ist der heimliche Publikumsliebling im Spiegelzelt.

Bild: Andri Vöhringer

Ein grosser, eleganter Clown in königlichem Samtgewand hilft den Damen und Herren aus dem Mantel und geleitet sie zu ihren Plätzen im neuen Spiegelzelt des Gossauer Walter-Zoos. Spiegelwände reflektieren das gedämpfte Licht der vielen Kronleuchter, die von der Kuppel baumeln – ein Fest für die Augen. Ein Pianist, der wie ein Märchenprinz aussieht, klimpert eine Melodie. Schaut man zu ihm, zwinkert er einem zu. Pompös kostümierte Frauen und Männer tragen die Vorspeise auf: Salat mit Himbeerdressing, Mango-Chutney und ein Gebäck in Pic-Form. Die Symbole der französischen Karten führen als roter Faden durchs Programm.



«Warst du schon auf dem WC?», flüstert man sich im Publikum zu. «Es ist unglaublich!» Bei der Show «Herzdame» wird sogar der Gang zum stillen Örtchen zum Erlebnis. Die Klobrillen sind mit Rosen bedruckt, an den Wänden ranken sich schwarze Blumen, und neben dem Lavabo glänzen Parfumflacons.

Freiwillige Helferinnen haben die Toiletten mit Liebe zum Detail eingerichtet.

Bild: Andri Vöhringer

Ein Clown verschenkt sein Herz

Die künstlerische Leiterin Gabi Federer und ihre Tochter Jeannine sind Perfektionistinnen. Dass bei ihrem Varieté jedes Detail stimmt, ist weit herum bekannt. Schon im Entree, das mit Orientteppichen, Kerzen und Fantasie-Säulen ausstaffiert ist, reibt man sich verblüfft die Augen – und taucht ein in eine Welt voller Glamour, Poesie, Kitsch, Gaumenfreuden und Schabernack. «Darf ich Ihnen mein Herz schenken?», fragt der Clown, als der das Dessert auf einem herzförmigen Teller serviert.

Der charismatische Clown Andreas Manz von der Compagnia Due ist der Publikumsliebling des Abends. Mal gibt er den anzüglichen Macho, wenn er mit seiner Herzdame einen heissen Tango hinlegt, mal flippt er als Punk aus, der seine Augenbrauen diabolisch spielen lässt. Sein Bühnenpartner Bernard Stöckli spielt als etwas verschupfter Narr den ruhigen Gegenpart. Und berührt mit einem sensiblen Spiel ohne Worte.

Der Narr trägt an der Premiere die Vorspeise auf. Bild: Andri Vöhringer

Handstandkünstler Adrien Mirle zieht mit seiner kühlen, mysteriösen Aura in den Bann. Auf nur einer Hand balanciert er zu einem Song von Placebo, ohne mit seinem Pokerface eine Miene zu verziehen.

Handstandkünstler Adrien Mirle. Bild: Melissa Müller

Blitzschnell wechseln die Artisten Kostüme und Rollen: Wer eben noch jongliert oder Diabolos durch die Luft gespickt hat, schenkt ein paar Minuten später mit tänzerischer Leichtigkeit Wein ein und serviert mit weissen Handschuhen den Süsskartoffel-Gemüse-Strudel. Die Speisen aus der Küche des Walter-Zoo-Restaurants sind ein Gedicht, das Timing perfekt.

Jeder Gast wird aufmerksam bedient und angelächelt, als wäre er oder sie der Star des Abends. Im luftigen Spiegelzelt ist viel Platz. Da nur rund 130 Personen pro Vorstellung zugelassen werden, ist die Stimmung persönlich. Man ist hautnah dran an den Künstlern, an rot glänzenden Lippen, lockigen Perücken, athletischen Körpern, Rüschen und Zylinderhüten.

Die Artistinnen und Tänzerinnen verwöhnen das Publikum mit einem liebevoll angerichteten Menu. Bild: Andri Vöhringer

Der Zürcher Akrobat Michael Kobi alias Lucky Loop erinnert an Charlie Chaplin. Mit Schnauz und Ballerina-Tutu macht er einen artigen Knick, um kurz darauf in einem grossen Stahlring durch den Raum zu wirbeln. Mit Pathos und Zuckerguss singt Musicaldarstellerin Alina Arenz den Abba-Hit «The Winner Takes It All».

Etwa fünf Stunden verfliegen im Nu beim Schlemmen und Staunen wie ein Kind. Zum Schluss des Feel-Good-Abends regnet es unter tosendem Applaus rote Herzen vom Zelthimmel.

Die Begeisterung der Artistinnen und Artisten ist ansteckend. Bild: Andri Vöhringer

140 Franken pro Person, bis Ende Januar. 22 Vorstellungen sind bereits ausgebucht. www.walterzoo.ch