Dilettantischer Betrugsversuch vor dem Bezirksgericht Münchwilen: Angeklagt sind ein Trödler und sein Brandstifter Vor sechs Jahren brannte eine Lagerhalle mit Trödel im Hinterthurgau nieder. Dahinter steht ein missglückter Versicherungsbetrug, urteilt jetzt das Bezirksgericht Münchwilen. Wegen nicht bezahlter Prämien war der Schutz nämlich kurz vor dem Feuer abgelaufen. Ida Sandl 26.06.2020, 05.20 Uhr

Zwei Beschuldigte und zwei völlig verschiedene Geschichten: Ein Fall wie ein Krimi wurde vor dem Bezirksgericht Münchwilen verhandelt. Das Urteil ist gesprochen. 18 Monate für den Brandstifter, der geständig ist. 18 Monate bedingt für den Anstifter, der jede Schuld von sich weist.

Fakt ist: Am 28. März 2014 brannte im Hinterthurgau eine Lagerhalle ab. Nur einige Stunden später wurde auf einer Nebenstrasse im Kanton Schaffhausen ein VW-Transporter mit bulgarischen Kontrollschildern gestoppt. Er war auf dem Weg nach Deutschland. Im Wagen fand die Grenzwache Werkzeug und Waffen. Am Steuer ein St.Galler, 49 Jahre alt, IV-Rentner, er stand am Mittwoch wegen Brandstiftung und Gehilfenschaft zum versuchten Betrug vor den Richtern.

Der gesammelte Trödel aus Wohnungsauflösungen

Ebenfalls angeklagt war ein 68-jähriger Trödelhändler. Von ihm soll der Plan mit dem Feuer stammen. Er hatte in der Halle Sachen aus Wohnungsauflösungen gelagert, um sie zu verkaufen. Durch den Brand wollte er wohl die Versicherungssumme von 300'000 Franken kassieren.

Glück für die Versicherung: Der Schutz für das Inventar war kurz vor dem Feuer abgelaufen, da der Trödler die Rate nicht bezahlt hatte. Dem Brandstifter war als Belohnung ein Grundstück in Ungarn versprochen worden.

Der Brandstifter packte vor der Polizei aus

Dann kam alles anders. Der Trödler brachte gegenüber der Polizei schnell die These vom Einbruch ins Spiel und lenkte den Verdacht auf den mehrfach vorbestraften Freund und dessen tschechische Kollegen. Als dieser davon erfuhr, packte er aus. Er gestand, dass er das Feuer gelegt habe, doch habe ihn der Trödler dazu gedrängt.

Doch der bestreitet das vehement. Das Feuer habe seine Existenz zerstört, in der Halle hätten sich viele Bilder, massive Holztische und Münzen befunden, seine komplette Altersvorsorge. Nun lebe er von 2400 Franken im Monat. Nach der Untersuchungshaft sei er bei Kollegen und Bekannten als Krimineller abgestempelt worden. Die Aufträge als selbstständiger Handwerker seien weggebrochen. Er habe in Frührente gehen müssen und vorübergehend in einer Notunterkunft gelebt. Er ist der Typ hemdsärmeliger Geschäftsmann, ein wenig poltrig. Sein Verteidiger sagt:

«Ein weicher Kern unter der rauen Schale.»

Er will für seinen Mandanten einen Freispruch und happige Entschädigungen, unter anderem rund 100'000 Franken für die finanziellen Einbussen. «Von einem unbefangenen Strafverfahren kann keine Rede sein», kritisiert der Verteidiger. Entlastendes für den Trödler sei nie ernsthaft geprüft worden. Die Theorie vom Einbruch ergibt für den Staatsanwalt keinen Sinn:

«Einbrecher zünden nachher nicht die Häuser an.»

Dieser Ansicht ist auch der Verteidiger des Brandstifters, ausserdem sei in der Halle nichts Wertvolles zu holen gewesen. «Um Spuren zu vermeiden, hätten sie Handschuhe tragen können.» Für den Betrugsversuch spricht, dass es zwei Telefonanrufe zwischen den Beschuldigten kurz vor und nach dem Brand gegeben hat. Doch auch dabei tauchen Ungereimtheiten auf. Die Sache wird noch komplizierter, weil sich der Trödelhändler zur Tatzeit in Bulgarien aufhielt.

Eine Busse als «kleinen Denkzettel»

Der Brandstifter hat seine Strafe von 18 Monaten bereits abgesessen, auch das ist eine Besonderheit dieses Prozesses. Der Staatsanwalt und sein Verteidiger wollen es dabei belassen. Für den Trödelhändler beantragt der Staatsanwalt eine bedingte Freiheitsstrafe von 24 Monaten, dazu eine Busse von 2000 Franken «als kleinen Denkzettel».

Das Gericht reduzierte die bedingte Strafe für den Trödler und strich die Busse. Die Entschädigungsanträge seines Verteidigers wies es ab. Die Beschuldigten müssen die Gerichtsgebühr von je 1500 Franken und Untersuchungskosten von je rund 10'000 Franken bezahlen.

Mit dem missglückten Versicherungsbetrug sei der Brand «vernünftig erklärbar», sagte der Vorsitzende Richter bei der Begründung des Urteils. Die Theorie des Einbruchs gehe nicht auf. Fraglich bleibt für das Gericht, ob es die ganze Wahrheit erfahren hat. An den Brandstifter gerichtet meinte der Vorsitzende:

«Sie haben einen Teil der Geschichte ausgelassen.»

Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.