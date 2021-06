Kindergärtler entdecken die digitale Welt

Digitale Bildung Sara spielt eine verrückte Waschmaschine: Wie digitale Bildung bereits im Kindergarten beginnen kann Wie können Kindergartenkinder bestmöglich auf eine sich schnell verändernde Zukunft vorbereitet werden? Die Pädagogische Hochschule St.Gallen hat zwei Projekte erprobt. Die Erkenntnis: Der Anfang im Umgang mit Roboter, Smartphones und Tablets ist das Spiel. Christoph Zweili 22.06.2021, 19.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Das «Internet der Dinge»: Kindergartenkinder spielen die Zukunft. Video: PHSG

In der Wohnung der Zukunft gibt es jede Menge Gegenstände. Kühlschrank, Kochherd, Waschmaschine und Trockner merken, was gebraucht wird – sie sind mit dem «Internet der Dinge» verbunden. Im Kindergarten gibt es in der Familienecke nicht nur Mami, Papi und Kind – auch die intelligenten Gegenstände werden von den Kindern gespielt. Sara (5) tut gerade so, als ob sie eine Waschmaschine sei. Sie bringt sich ins Spiel ein: Das Gerät spielt im Moment verrückt – trotz eingebauten Sensors und Mikrochip scheint die Software einen Fehler zu haben.

Die Gegenstände werden über ein Informationszentrum, ein ICT-Zentrum, überwacht – es ist der Dreh- und Angelpunkt im Rollenspiel, der technisch Hilfe leisten kann. Gibt es eine Fehlermeldung, nimmt das Zentrum Kontakt auf. Die Kindergartenlehrperson geht mit einer Tabletattrappe sowie Klebern von Mikrochips und Sensoren in die Familienecke und nimmt die Anfrage per Mail oder Telefon entgegen. Sie tut so, als tippe sie auf dem Laptopbildschirm mit dem Finger herum. «Ah, hier sehe ich nun die Waschmaschine. Ja, hier hat es eine Fehlermeldung. Wie löse ich das Problem?»

Hier steigen wir aus dem Rollenspiel aus. Stattdessen die Frage: Ist es tatsächlich angezeigt, mit der digitalen Bildung bereits im Kindergarten zu beginnen?

«Wir spielen die Zukunft»

Lena Hollernstein, Forscherin und Dozentin. Bild: Tobias Garcia

Laut Lena Hollenstein gibt es bisher nur wenig Daten zu diesem Thema – sie ist wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut für Lehr- und Lernforschung an der Pädagogischen Hochschule St.Gallen und Lehrbeauftragte Natur, Mensch, Gesellschaft auf der Kindergarten- und Primarstufe. Im freien Spiel sieht sie einen vielversprechenden Ansatz.

Ein Projekt der PHSG zielt darauf ab, digitale Themen wie Robotik, 3-D-Drucker, autonomes Fahren, Internet der Dinge und vieles mehr spielerisch in den Kindergarten zu bringen. Die Erprobung in 15 Kindergärten im Kanton St.Gallen hat gezeigt, dass dies gelingen kann. «Im freien Spiel können die Kinder so tun, als ob sie Robotikingenieurinnen und -ingenieure sind, mit einem autonom fahrenden Piratenschiff Schätze im Meer finden, in einem Smart Home wohnen oder stellen selbst smarte Gegenstände dar», sagt Hollenstein. Die Materialien zur Umsetzung der acht erarbeiteten Freispielimpulse können über die regionalen didaktischen Zentren ausgeliehen werden.

Die wichtigsten Fähigkeiten für das 21. Jahrhundert

Als wichtigste Fähigkeiten für das 21. Jahrhundert gelten neben digitalen Kompetenzen und Informationsmanagement auch Kommunikation, Zusammenarbeit, kritisches Denken, Kreativität und Problemlösen: Es sind diese sieben technologischen Kernfähigkeiten, die in der Industrie und der Arbeitswelt gefragt sind.

Die Erfahrung zeigt nun: Kinder beobachten nicht nur, wie Erwachsene die digitalen Technologien nutzen, sie lassen sich im Spiel auch auf digitale Technologien wie Roboter, Smartphones oder Tablets ein; diese Gegenstände werden also genutzt im So-tun-als-ob. Programmieren, Laptop, Tablet, Netzwerk, Internet, Kabel, Maus, Internetverbindung, Log-in, Fernzugriff, Sensor, Mikrochip – Mädchen wie Buben eignen sich quasi so nebenbei einen digitalen Wortschatz an, «durch das Nachspielen erforschen sie aber auch das Konzept der digitalen Transformation», wie Hollenstein sagt.

Roboter oder Duplo? Der Roboter gewinnt

In einem zweiten Projekt wurden 48 Kinder in Zweiergruppen in sieben Kindergärten in Sargans beobachtet: Kommunizieren die Kinder besser, wenn sie mit einem Roboterbauspielzeug bauen und spielen, oder tun sie das eher bei einem traditionellen Duplo-Spielzeug? Und wie arbeiten sie zusammen?

Das Resultat: Kinder sprechen häufiger miteinander, teilen häufiger Ideen und engagieren sich häufiger in die gleiche Arbeit, wenn sie den Roboter aufbauen. Und sie übernehmen häufiger unterschiedliche Rollen, wenn sie mit dem Roboterspielzeug spielen. Immerhin: Kinder geben sich laut den Forschern an der PHSG mehr Raum, wenn sie mit Duplo spielen – sowohl während des Bauens als auch im Spiel.