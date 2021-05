Spitalschliessung: Das Spital Wattwil braucht's nicht mehr

Kommentar Die Abstimmung zum Spital Wattwil ist umstritten: Dieses Referendum hält nicht, was es verspricht Das St.Galler Kantonsparlament und die Regierung wollen das Spital Wattwil schliessen und deshalb keine weiteren Millionen mehr in die Gebäude stecken. Dagegen wehrt sich ein Referendumskomitee. Es fordert, die einst beschlossene Erneuerung und Erweiterung müsse fertig gestellt werden. Am 13. Juni entscheidet das Volk darüber. Regula Weik 29.05.2021, 05.00 Uhr

Die Zukunft des Spitals Wattwil ist ungewiss. Bild: Gian Ehrenzeller / KEYSTONE

Diese St.Galler Abstimmung übertrifft (fast) alle früheren. Nicht, weil es um eine enorme Summe Geld geht. Oder um einen extravaganten Bau. Oder weil Gegner und Befürworter sich gegenseitig diffamieren. Nein, diese Abstimmung ist ein Kuriosum. Wer Gegnern und Befürwortern zuhört, sich mit ihren Argumenten auseinandersetzt, der gelangt zum Schluss: Sie stimmen nicht über dasselbe ab.

Dabei hatte alles ziemlich klar und deutlich, wenn auch emotional begonnen. Das Kantonsparlament beschloss Anfang Dezember, vier Spitäler zu schliessen – jene in Altstätten, Flawil, Rorschach und Wattwil. Es kann das, ohne dass das Volk ein Wort mitzureden hat. Im Kanton St.Gallen legt das Parlament die Spitalstandorte abschliessend fest.

Weshalb wird das Volk trotzdem an die Urne gerufen? Nachdem das Kantonsparlament entschieden hatte, in Wattwil kein Spital mehr zu betreiben, beschloss es auch, keine 22 Millionen mehr ins Toggenburger Spital zu investieren. Gegen diesen Beschluss sammelte ein Referendumskomitee von SP, Gewerkschaften und Toggenburger Gruppierungen erfolgreich Unterschriften. Und so können sich die St.Galler Stimmberechtigten am 13. Juni zur Abstimmungsvorlage mit dem sperrigen Titel «Nachtrag zum Kantonsratsbeschluss über die Erneuerung und Erweiterung des Spitals Wattwil» äussern.

Für das Referendumskomitee ist klar: Ohne das Spital Wattwil droht dem Toggenburg eine akute medizinische Unterversorgung. Die Regierung – und mit ihr die Parteien SVP, CVP, FDP, Grüne, Grünliberale und EVP – bestreiten dies. Die Rettung und die Notfallversorgung bleiben, genauso die ambulante Grundversorgung.

Es ist Unsinn, das nigelnagelneue Spital Wattwil zu schliessen und an ein privates Unternehmen zu «verscherbeln», sagt das Referendumskomitee weiter. 2014 hatte das Volk 85 Millionen für die Erneuerung und Erweiterung des Toggenburger Spitals bewilligt. Davon sind inzwischen 63 Millionen verbaut. Auch die Regierung findet das «unschön». Sie und das überparteiliche Ja-Komitee sind sich einig: Rückblickend war es ein Fehler, 2014 derart viel Geld für den Ausbau der Spitäler zu bewilligen. Ob das Volk dies heute ähnlich sieht? Indizien gibt es: Proteste gegen die Schliessung der Spitäler Altstätten, Flawil und Rorschach blieben aus.

Ein Blick auf die Ostschweizer Spitallandschaft zeigt: Das Spital Wattwil ist mit seinen Problemen – es hat wenige Patientinnen und Patienten und schreibt seit Jahren Defizite – bei weitem nicht allein. Appenzell Ausserrhoden schliesst das Spital Heiden, die Innerrhoder verzichten auf den Spitalneubau und damit auf ein eigenes Spital im Kanton. Die kleinen Landspitäler geraten überall unter Druck. Sie verlieren Patientinnen und Patienten an die grossen Spitäler und an Privatkliniken; sie erreichen nur noch schwer die notwendigen Fallzahlen, um eine hohe Qualität bieten zu können.

Heute lassen sich Patientinnen und Patienten dort behandeln, wo sie die beste Ärztin, den besten Arzt für ihr Problem zu finden glauben. Die Länge des Weges zum Spital spielt dabei keine entscheidende Rolle mehr. Es wäre trügerisch zu glauben, die Patienten würden das Spital Wattwil überrennen, wenn sie erst einmal dessen neue Räume entdeckt haben.

Kritiker werfen dem Referendumskomitee vor, dem Volk vorzugaukeln, mit einem Nein sei das Spital Wattwil gerettet. Für das Komitee ist dagegen klar: Sagt das Volk im Juni Nein – will es also das Spital Wattwil fertig umbauen –, so will es auch, dass es weiter betrieben wird. Sicher ist dies keineswegs. Das weiss auch das Komitee. So sagte SP-Nationalrätin und Komiteemitglied Barbara Gysi diese Woche in der Sendung «Zur Sache» auf TVO: «Versprechen können wir es nicht.» Denn dazu müsste das Kantonsparlament auf seinen Entscheid, das Spital Wattwil zu schliessen, zurückkommen. Ob es dazu bereit ist, darüber lässt sich nur spekulieren. Sein Verdikt gegen das Spital Wattwil war im Dezember deutlich ausgefallen.

Einig sind sich Befürworter wie Gegner: Die Ungewissheit, was mit dem Toggenburger Spital geschieht, dauert schon viel zu lange. Diese belastende Situation für Patientinnen, für zuweisende Ärzte, für Spitalmitarbeiterinnen und für Spitalzulieferer soll rasch beendet werden. Die Regierung hat eine Nachfolgelösung für das Toggenburg vorgelegt – mit einem Notfallzentrum, einem ambulanten Gesundheitszentrum und einem Zentrum für spezialisierte Pflege eines privaten Unternehmens. Sie steht bei einem Ja in der Pflicht, die Notfall- und Gesundheitsversorgung im Toggenburg auch künftig zu gewährleisten.

Anders das Kantonsparlament: Es ist bei einem Nein nicht verpflichtet, sich nochmals mit den beschlossenen Spitalschliessungen zu beschäftigen und sich umzubesinnen. Das Referendum kann deshalb nicht halten, was es verspricht.