«Dieses Jahr wird mit Steuerausfällen von rund 35 Millionen Franken gerechnet»: Corona hinterlässt in vielen Ostschweizer Gemeinden und Kantonen ein Steuerloch In vielen Orten in der Ostschweiz kommt es zu Steuerausfällen in Millionenhöhe. Verstärkt werden die Effekte zusätzlich durch die Unternehmenssteuerreform. Janina Gehrig 11.09.2020, 17.02 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Einbussen gibt es nicht nur wegen verminderter Firmensteuereinnahmen, sondern auch bei Gemeindebetrieben wie Badis, Sportstätten und Parkgebühren. Donato Caspari

4,6 Millionen Franken. So viel Geld fehlt dem Kanton Appenzell Ausserrhoden voraussichtlich für dieses Jahr aufgrund der Coronapandemie. Das Minus bei den Firmensteuern macht rund 30 Prozent aus. Ungefähr dieselbe Summe fehlt auch in den kommunalen Kassen. Jene mit einem hohen Industrieanteil trifft es am härtesten. So gehören in Ausserrhoden etwa Waldstatt (minus 0,5 Millionen Franken) und Herisau (minus 2 Millionen Franken) zu den Spitzenreitern. Auch in den anderen Ostschweizer Kantonen hinterlässt Corona ein Loch in der Kasse.

Wenig Konkretes ist vorerst vom Steueramt des Kantons St.Gallen zu erfahren. Die Coronapandemie werde Auswirkungen auf den Kantonshaushalt haben, schreibt Felix Sager, Leiter des Kantonalen Steueramts. «Die steuerlichen Effekte dürften sich vor allem im Jahr 2021 und in den Folgejahren zeigen», heisst es. Um welche Summe es sich handeln könnte, sagt Sager nicht. Er verweist auf die Medienkonferenz vom 23. September zum Budget 2021. Die Auswirkungen scheinen so gravierend nicht zu sein. Denn Sager schreibt:

«Die zusätzlichen Kosten können voraussichtlich grösstenteils aus dem besonderen Eigenkapital finanziert werden.»

In der Stadt St.Gallen fehlen coronabedingt rund 12 Millionen Franken

Genauere Prognosen kann das Steueramt der Stadt St. Gallen liefern. Deren Leiter, Antonio Romano, verweist auf eine Interpellationsantwort des Stadtpräsidenten, die am 22. September auf der Traktandenliste der Stadtparlamentssitzung steht. Auf die Frage der Fraktion der Grünen und Jungen Grünen, welches die Auswirkungen der Coronakrise auf den städtischen Finanzhaushalt seien, schreibt Thomas Scheitlin:

«Für das Jahr 2021 muss mit einem Rückschlag bei den Steuern von rund 24,3 Millionen Franken gerechnet werden.»

Die auf die Coronamassnahmen zurückgehenden Auswirkungen manifestierten sich vor allem bei den Steuererträgen der Juristischen Personen, also der Unternehmen (minus 7 Millionen Franken) und bei den Natürlichen Personen (minus 5,2 Millionen Franken). Weiter gebe es Ausfälle bei den Steuern aus Vorjahren (minus 3,8 Millionen) und der Quellensteuer (minus 1,4 Millionen). Verstärkt werde das Steuerminus zudem durch die Effekte aus der Steuerreform und der AHV-Finanzierung (STAF). Die hochkomplexe Vorlage, die im Mai 2019 angenommen wurde, sollte der AHV Mehreinnahmen bescheren, bedeutsame Steueroptimierungsvehikel abschaffen und dafür verschiedenenorts die Gewinnsteuersätze für Unternehmen senken. Die Ertragsausfälle aufgrund dieser Unternehmenssteuerreform belaufen sich für die Stadt St.Gallen auf weitere 9 Millionen Franken.

Einbussen auch bei Parkgebühren und der Vermietung von Sportstätten und Liegenschaften

Laut Antonio Romano wird im Rahmen der Budgetdebatte geklärt, ob eine Steuerfusserhöhung angezeigt sei. Darüber werde der Stadtrat am 28. Oktober informieren. Einbussen gebe es aber nicht nur wegen verminderter Unternehmenssteuern, sondern auch bei den Gemeindebetrieben. So habe es in der Stadt St. Gallen Ausfälle bei Parkgebühren, der Vermietung von städtischen Liegenschaften, Sportstätten, Genehmigungsgebühren und Konzessionseinnahmen gegeben – detaillierte Zahlen dazu könnten noch nicht genannt werden.

Und wie sieht es in den Rheintaler Gemeinden aus, in denen besonders viele Industriebetriebe ansässig sind, etwa in der Gemeinde Au, in der die SFS Services AG und Leica Geosystems AG zu finden sind? Laut Christian Sepin, Gemeindepräsident von Au, erwartet man bei den Steuereinnahmen im Jahr 2020 zwar «kaum coronabedingte Abweichungen». Eine Abnahme der Steuereinnahmen sei für die kommenden Jahre aber wahrscheinlich, sagt Sepin. Derzeit stehe eine Steuererhöhung aber nicht zur Diskussion.

Ähnliches ist aus Oberriet zu vernehmen, wo die Firmen Neo Vac und Jansen AG zu finden sind. Sicherlich werde es künftig coronabedingte Steuerausfälle geben, schreibt Gemeindepräsident Rolf Huber auf Anfrage. Die Einbussen in den Gemeindebetrieben wie dem Freibad und der Sporthalle seien verkraftbar. «Eine Steuerfusserhöhung wird durch den Gemeinderat im Budgetprozess diskutiert, dies ist jetzt noch kein Thema», sagt er.

Komfortable Finanzlage im Thurgau trotz 35 Millionenloch

Im Thurgau liegen noch keine offizielle Finanzahlen vor. Im Grossen Rat gab aber Finanzdirektor Urs Martin bereits einen Vorgeschmack über die Auswirkungen der Coronakrise.

«Ich kann schon jetzt sagen, dass dieses Jahr mit Steuerausfällen von rund 35 Millionen Franken gerechnet werden muss.»

Mehr will er derzeit auf Anfrage nicht sagen und verweist auf die Präsentation der Budgetbotschaft des Kantons am 24. September.

Die Coronakrise trifft den Thurgau in einer relativ komfortablen Finanzlage. Noch vor Corona forderten erste Stimmen im Grossen Rat bereits eine Steuerfusssenkung. Fünf Jahre in Folge wies der Kanton deutliche Gewinne aus. Und gleich in zwei Sparrunden sind die Kantonsfinanzen durchleuchtet worden. Die Rechnung 2019 schloss schliesslich mit 70 Millionen Überschuss. Das gab der damalige Finanzdirektor Jakob Stark mitten im Lockdown bekannt. Er legte diese Millionen umgehend für die Bewältigung der Coronakrise zur Seite.

Noch ist es zu früh für Prognosen

In den Gemeinden zeigt man sich zurückhaltend. «Wir spüren noch keine gravierenden Steuerausfälle», sagt Nadja Stricker, Gemeindepräsidentin in Münchwilen. Für das definitive Budget 2021 warte der Hinterthurgauer Bezirkshauptort nun noch die Prognosen des Kantons ab. Bereits sicher sei jedoch, dass Münchwilen fürs nächste Jahr keine Steuererhöhung ins Auge fassen müsse. Auch Kurt Baumann, Präsident der Gemeinde Sirnach, klagt nicht über Steuerausfälle. Im Gegenteil: Aktuell liege der Steuerertrag in seiner Gemeinde sogar leicht höher als prognostiziert. Fürs grosse Aufatmen in den Gemeinden ist es aber noch zu früh. Vor allem durch das Instrument der Kurzarbeit wurde die Coronakrise vorerst offenbar abgefedert. Mit Steuerausfällen und allenfalls mehr Sozialhilfefällen muss aber möglicherweise nachgelagert gerechnet werden. Nadja Stricker sagt:

«Da ist eine Vorhersage natürlich sehr schwierig.»



In der Stadt Frauenfeld erachtet es Stadtpräsident Anders Stokholm als noch zu früh, eine Aussage zu möglichen Steuerausfällen zu machen. Tendenziell dürften aber auch dort die Zahlen nicht sehr von jenen des Rechnungsjahres 2019 abweichen. Das kann als Zeichen gewertet werden, dass in der grössten Thurgauer Gemeinde der Steuerfuss belassen wird. Doch auch Stokholm vermutet, dass sich die wirtschaftlichen Auswirkungen erst verzögert zeigen:

«Eine erhöhte Arbeitslosigkeit würde sich erst in den Folgejahren richtig bemerkbar machen.»

Erfreulich für Frauenfeld sei aber vorerst, dass die Steuerausfälle bei den juristischen Personen, den Unternehmen, aufgrund des neuen Steuergesetzes mit Neuzuzügen kompensiert werde. Mehr Sorgen bereitet die Steuerreform in Kreuzlingen. Dort sinken die Einnahmen bei den juristischen Personen deswegen jährlich um zwei Millionen Franken, wie Stadtpräsident Thomas Niederberger sagt. Mit wie viel weiteren Ausfällen er aufgrund der Coronakrise rechnet und ob eine Steuererhöhung in Betracht gezogen wird, behält er für sich. Über das Budget 2021 muss sich erst noch das Stadtparlament beugen.