Diese Runde geht an Regierungsratskandidat Michael Götte – er redet in der TVO-Sendung zur Sache am meisten Das Abschneiden der Kandidaten bei den TV-Debatten im US-Fernsehen wird unter anderem an der Redezeit pro Minute gemessen. Gälte das auch für die Begegnung der Herausforderer bei den St.Galler Regierungswahlen in der TVO-Sendung «Zur Sache», ginge die Runde klar an den SVP-Fraktionspräsidenten Michael Götte. Christoph Zweili 08.01.2020, 21.31 Uhr

Michel Götte würde gemäss US-Ranking als Kandidat am besten Abschneiden. (Bild: Michel Canonica)

Das Abschneiden der Kandidaten bei den TV-Debatten im US-Fernsehen wird unter anderem an der Redezeit pro Minute gemessen. Gälte das auch für die Begegnung von fünf der sechs Herausforderer bei den St.Galler Regierungswahlen in der TVO-Sendung «Zur Sache», ginge die Runde klar an den SVP-Fraktionspräsidenten Michael Götte. Ebenfalls dossiersicher zeigten sich die Fraktionschefs von FDP und SP auf den Plätzen zwei und drei, Beat Tinner und Laura Bucher. Die Wiler CVP-Stadtpräsidentin Susanne Hartmann liess sich von «Tagblatt»-Chefredaktor Stefan Schmid nicht provozieren: Ein «bisweilen herrisches Auftreten im Stadtrat» stellte sie in Abrede, «manchmal ist es nötig, klar Stellung zu beziehen». Für Rahel Würmli, ehemalige Vizestadtpräsidentin von Rapperswil-Jona, ist der Anspruch der Grünen auf einen Sitz in der Regierung mit Blick auf das Abschneiden bei den Nationalratswahlen «legitim».