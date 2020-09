«Diese Auswüchse sind nicht zu dulden»: St.Galler Regierung will mit intensiven Kontrollen gegen Autoposer vorgehen – aber keine Strassen sperren Spassfahrten mit hochmotorisierten und lauten Autos sind vielerorts zum Ärgernis für die Bevölkerung geworden, etwa in den Bodenseegemeinden. Die St.Galler Regierung kündigt weitere Polizeikontrollen an – mehr könne der Kanton nicht tun. Diese Haltung löst neue Kritik aus. Adrian Vögele 03.09.2020, 11.59 Uhr

Stillgelegte Fahrzeuge bei einer Autoposer-Kontrolle der Kantonspolizei St.Gallen. Bild: Kapo SG

Sie fallen seit Beginn der Coronakrise zunehmend negativ auf: Die sogenannten Autoposer, die mit hochgezüchteten und lauten Fahrzeugen zum Spass in der Gegend herumfahren – zum Ärger der Bevölkerung. Beliebte Poserstrecken sind beispielsweise die Hauptstrassen entlang des Bodensees. Gemeindepräsidenten fordern, dass die Politik handelt. Dominik Gemperli (CVP, Goldach) und Robert Raths (FDP, Rorschach) konfrontierten die Regierung mit dem Problem.

Dominik Gemperli, Goldacher Gemeindepräsident und Kantonsrat (CVP). Bild: Benjamin Manser

Robert Raths, Rorschacher Stadtpräsident und Kantonsrat (FDP).

Bild: Regina Kühne

Im Kantonsrat verlangten Gemperli und Raths Antworten zu den «Freizeitfahrten an den Wochenenden, die ausschliesslich dazu dienen, sich und das eigene Fahrzeug einer zunehmend entnervten Öffentlichkeit zu präsentieren», wie es Gemperli formuliert.

Raths hatte bereits früher temporäre Strassensperrungen als Mittel gegen die Autoposer ins Spiel gebracht: «Eine Verkehrsbeschränkung am Wochenende muss her. Und wenn ich die Strasse persönlich einmal ein paar Stunden sperren muss», hatte er in einem Interview mit unserer Zeitung gesagt.

Mit quietschenden Reifen um die Kreisel

Auch die Regierung will das Verhalten der Autoposer nicht einfach hinnehmen. Das oft wiederholte, laute und schnelle Fahren durch bewohnte Gebiete gefährde und schädige Anwohner und andere Verkehrsteilnehmer, schreibt die Regierung in ihrer Antwort auf die Vorstösse der Gemeindepräsidenten.

«Diese Auswüchse sind

nicht zu dulden.»

Das Problem beschränke sich nicht auf die Bodenseegemeinden. Dieselben Klagen seien auch in Wil, Rapperswil-Jona, Gossau, Heerbrugg oder Buchs zu hören. Die Polizei hat vermehrt Kontrollen durchgeführt, zahlreiche Autofahrer angezeigt, Führerausweise entzogen und Autos stillgelegt. Was das Fahrverhalten betrifft, so seien etwa Fahrzeuglenker aufgefallen, die die Räder durchdrehen liessen, mit quietschenden Reifen um Kreisel fuhren oder hochtourig unterwegs waren. Viele der Fahrzeuge waren technisch unerlaubt verändert, etwa stark tiefergelegt, oder hatten eine manipulierte (besonders laute) Abgasanlage.

Kanton darf keine Durchgangsstrassen sperren

Die Regierung will die Autoposer-Kontrollen intensiv fortsetzen. Es sei zu erwarten, dass dies nicht ohne Einfluss auf die Poserszene bleibe. Darüber hinaus allerdings sieht die Regierung keine erfolgversprechenden Massnahmen auf Kantons- oder Gemeindeebene. Denkbar sei, dass man die Fahrzeugleistung abhängig vom Alter des Lenkers einschränke oder eine Lärmobergrenze einführe. Dafür müsste aber das Bundesrecht angepasst werden.

Die betroffenen Strassen regelmässig und stundenweise zu sperren, sei keine Option, schreibt die Regierung. Durchgangsstrasse seien offenzuhalten, dies schreibe das Bundesrecht vor. Im Übrigen würde das Problem lediglich verlagert, aber nicht gelöst, weil bei Sperrungen Umfahrungen angeboten werden müssen.

Gemperli: «Eine eher fantasie- und emotionslose Antwort»

Dominik Gemperli ist mit dieser Auskunft nicht zufrieden. «Eher fantasie- und emotionslos» sei die Antwort der Regierung. Juristisch korrekt, aber leider ohne kreative Lösungsansätze. Er erwarte von der Regierung die inhaltliche Auseinandersetzung mit dem Thema selber und nicht eine rechtliche Auslegeordnung, so Gemperli.

«Will man die Menschen mit ihren Sorgen tatsächlich ernst nehmen, braucht es mehr Mut.»

Die Intensivierung der Kontrolltätigkeit durch die Polizei oder Verkehrsexperten des Strassenverkehrs- und Schifffahrtsamtes sei sicher begrüssenswert, reiche aber für sich allein nicht. Auch schreibe die Regierung nicht, ob sie die erwähnten Gesetzesänderungen auf Bundesebene unterstützen würde oder nicht.

Das Problem mit den Autoposern hat sich laut Gemperli in den vergangenen Wochen nicht entspannt. «Es erreichen mich immer noch Zuschriften von lärmgeplagten Bürgerinnen und Bürgern.»

Robert Raths nimmt vorläufig keine Stellung zu den Antworten der Regierung. Er werde sich erst in der Septembersession des Kantonsparlaments öffentlich äussern, teilt er auf Anfrage mit.