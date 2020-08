Diebstähle von E-Bikes nehmen in der Ostschweiz markant zu – dreiste Kriminelle klauen auch Akkus von Elektrovelos Mehr E-Bikes – mehr E-Bike-Diebstähle: Im Kanton St.Gallen hat die Quote von 2018 auf 2019 um 76 Prozent zugenommen, im Thurgau liegt die Zunahme im selben Zeitraum bei 50 Prozent. Neuerdings klauen dreiste Diebe auch Akkus der populären Elektrovelos. Christa Kamm-Sager 28.08.2020, 12.00 Uhr

E-Bikes liegen im Trend – auch bei Velodieben. Bild: Keystone

«Wer hat mein E-Bike gesehen, es wurde mir in xy gestohlen?»: Solche und ähnliche Aufrufe häufen sich auf Facebook. Auch Polizeimeldungen zu E-Bike-Diebstählen sind vermehrt zu lesen: «Eine unbekannte Täterschaft ist in Oberriet durch ein Kellerfenster gewaltsam in ein Fahrradgeschäft eingebrochen und hat im Lagerraum ein E-Bike im Wert von mehreren tausend Franken gestohlen.» Oder dann eine Meldung der Eidgenössischen Zollverwaltung: «Grenzwächter in Kreuzlingen haben drei rumänische Staatsbürger angehalten. Sie wollten unter anderem zwölf gestohlene Velos und E-Bikes im Wert von 60'000 Franken aus der Schweiz schmuggeln.»

Markante Zunahme in St.Gallen und dem Thurgau

Im Kanton St.Gallen ist die Zunahme von als gestohlen gemeldeten E-Bikes markant. Von 2018 auf 2019 lag die Zunahme bei 76 Prozent. In Zahlen: 2018 wurden im Kanton St.Gallen 139 E-Bikes als gestohlen gemeldet. Ein Jahr später waren es bereits 245. Dagegen habe in diesem Zeitraum der Diebstahl von normalen Velos um 8 Prozent abgenommen, sagt Florian Schneider, Mediensprecher der Kantonspolizei St.Gallen, auf Anfrage.

Auch im Thurgau stiegen im selben Zeitraum die Diebstähle um 50 Prozent an. Kamen im Jahr 2018 noch 103 Velos mit Elektromotor abhanden, wurden ein Jahr später bereits 154 Diebstähle gemeldet. Das entspricht einer Zunahme von rund 50 Prozent, heisst es von Seiten der Kantonspolizei Thurgau.

Auch Zweiradgeschäfte betroffen

Florian Schneider, Mediensprecher der St.Galler Kantonspolizei. Bild: PD

«E-Bikes sind teure Fahrzeuge. Es ist lukrativ für einen Dieb, diese weiterzuverkaufen», so der St.Galler Kapo-Mediensprecher Florian Schneider. Deshalb sei der schnelle Gelegenheits-Velodiebstahl am Bahnhof nicht mehr unbedingt der Klassiker. Es seien auch Zweiradgeschäfte von Diebstählen betroffen. «Es kommt vor, dass in ein Velogeschäft eingebrochen und E-Bikes im grossen Stil mitgenommen werden», so Schneider. Fälle, bei denen teure Elektrovelos aus nicht abgeschlossenen Garagen in Ein- oder Mehrfamilienhäusern entwendet würden, seien keine Einzelfälle mehr.

«Bei den Diebstählen kann man unterscheiden zwischen Gelegenheitsraub oder geplanten Aktionen, bei denen mehrere Velos gleichzeitig abgeräumt werden.»

Dabei könne man nicht ausschliessen, dass hier organisierte Banden am Werk seien, so Schneider.

Diese Aussage kann Michael Roth vom Mediendienst der Kantonspolizei Thurgau bestätigen: Es sei möglich, dass abgeschlossene Velos in Transporter gehoben und so abtransportiert würden, ohne dass das Schloss geknackt worden sei. «Die gestohlenen E-Bikes werden entweder ins Ausland abtransportiert oder im Inland weiterverkauft.» Vereinzelt würden die gestohlenen Velos auch durch die Täterschaft selbst genutzt.

Jedes Jahr werden der Polizei laut Pro Velo Schweiz rund 35’000 Velodiebstähle gemeldet. Effektiv sind es mindestens doppelt so viele, die Dunkelziffer ist hoch, heisst es bei Pro Velo Schweiz.

So schützt man Velos vor Diebstahl Um den Velodieben das Leben schwerer zu machen und sich die Freude über das neu erworbene Fahrzeug lange zu erhalten, gibt es verschiedene Tipps: Velo immer abschliessen, am besten mit einem Zylinder-, Breitband- oder Faltschloss.

Velo wenn möglich an gut frequentierten Plätzen oder in überwachten Garagen abstellen.

Velo-Bordcomputer wenn immer möglich mitnehmen, wenn man das Velo stehen lässt. Ein E-Bike ohne Display ist nutzlos.

GPS- Tracker einbauen.

Neue Masche: Akku-Klau

Michael Roth, Mediensprecher der Thurgauer Kantonspolizei. Bild: pd

In jüngster Zeit sei es vereinzelt zu Meldungen gekommen, dass Akkus von Elektrovelos gestohlen würden, sagt der Thurgauer Kapo-Mediensprecher. Auch im Kanton St.Gallen gab es diesbezüglich erste Meldungen.

Akku-Diebstähle häufen sich auch in Zürich. Die Stadtpolizei Zürich ist vermehrt mit solchen Anzeigen konfrontiert. Vor fünf Jahren sei erst ein Akku als gestohlen gemeldet worden, in diesem Jahr hat die Polizei bereits 21 solcher Anzeigen entgegengenommen.

Jeden Diebstahl melden

Die Kantonspolizeien St.Gallen und Thurgau empfehlen, auf jeden Fall die Rahmennummer des neu erworbenen Fahrrads zu notieren und jeden Diebstahl zu melden. Allerdings lässt die bescheidene Aufklärungsquote wenig Hoffnung, dass das geliebte Velo wieder gefunden wird: Bei E-Bikes liegt sie im Kanton St.Gallen bei fünf Prozent, bei normalen Velos bei lediglich zwei Prozent. Autos werden hingegen in 75 Prozent aller Diebstähle wieder ausfindig gemacht.

Velos sind in der Regel über die Hausratversicherung mitversichert – wenn der Maximalbetrag ausreicht – sprich, die Police nach dem Kauf angepasst wurde. Ausgeschlossen sind allerdings oft E-Bikes mit Unterstützung bis 45 km/h: Oft fallen diese in die Kategorie Motorfahrzeuge und sind deshalb bei einem Diebstahl nicht abgedeckt.