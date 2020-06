«Die Wut gibt uns Kraft, weiterzukämpfen»: Ostschweizerinnen fordern bessere Löhne und Vereinbarkeit – ein Jahr nach dem Frauenstreik machen sie weiter Druck Mehr Frauen in den Parlamenten – das verbuchen alle als Erfolg. Trotzdem fällt die Bilanz nach einem Jahr Frauenstreik bei Ostschweizerinnen eher ernüchternd aus. Heute Samstag gehen sie deshalb wieder auf die Strasse. Katharina Brenner 13.06.2020, 05.00 Uhr

Ostschweizerinnen gehen heute wieder auf die Strasse. «Unzufriedenheit und Wut sind immer noch da. Sie geben uns die Kraft, weiterzukämpfen», sagt Jenny Heeb vom St. Galler Frauenstreik-Kollektiv. Ihr Fazit, genau ein Jahr nach dem Frauenstreik, fällt ernüchternd aus:

«Leider hat der Streik wenig bewirkt.»

Pflegeberufe seien weiterhin schlecht bezahlt, Care-Arbeit werde nicht wertgeschätzt, die Vereinbarkeit von Familie und Beruf habe sich nicht verbessert.

Drei Forderungen stehen beim heutigen Sternmarsch in der Stadt St. Gallen im Fokus: das Ende der Gewalt an Frauen, die Aufwertung von Pflege und Betreuung sowie die Verwendung gendergerechter Sprache. Die Frauen treffen sich im Stadtpark, wegen der Coronamassnahmen maximal 300. Am 14. Juni 2019 zogen 4000 Frauen durch die Stadt, landesweit demonstrierten eine halbe Million.



Ein Jahr später sagt auch Barbara Gysi, es habe sich «leider wenig getan». Drei Erfolge sieht die Präsidentin des Gewerkschaftsbunds St. Gallen allerdings für Frauen im Kanton: Die Umkleidezeit von Spitalangestellten und Pflegefachpersonen gilt neu als Arbeitszeit, ebenso die Pausenaufsicht von Kindergartenlehrpersonen. Der dritte Erfolg: mehr Frauen in Parlament und Regierung. In der St. Galler Regierung sitzen neu zwei Frauen statt lediglich einer. Im Kantonsrat ist der Frauenanteil mit 27 Prozent so hoch wie noch nie.



Mehr Frauen in den Parlamenten



Das sieht auch Jenny Heeb als Verbesserung:

«Die Repräsentation von Frauen in der Politik ist grösser.»

Die Frauenwahl hänge klar mit dem Frauenstreik zusammen. Die Parlamente sind weiblicher geworden – auf Bundesebene und in vielen Kantonen. Im Nationalrat liegt der Frauenanteil bei über 42 Prozent, im Thurgauer Grossen Rat bei 31,5 Prozent, im Ausserrhoder Parlament bei rund 34 Prozent. Während in Ausserrhoden allerdings keine Frau in der Regierung sitzt, ist die Thurgauer weiterhin in Frauenhand: Drei Frauen und zwei Männer regieren den Kanton.



Die Coronakrise hat die Aufmerksamkeit in den vergangenen Monaten noch einmal stark auf Themen wie Pflege und Kinderbetreuung gelenkt. Ob die Krise am Ende Chance oder Rückschritt sein wird für die Anliegen des Frauenstreiks, kann Barbara Gysi noch nicht sagen.

«Immerhin wird jetzt anerkannt, dass vor allem Frauen systemrelevante Berufe ausüben.»

Eine «Frechheit» nennt die Gewerkschafterin die Ausweitung der Ladenöffnungszeiten in der Stadt St. Gallen. Diese gehe zu Lasten der Frauen im Dienstleistungssektor.



Ostschweiz traditioneller als Rest der Schweiz



Wo sieht Gudrun Sander die Ostschweiz ein Jahr nach dem Frauenstreik? «Die Sensibilisierung ist gestiegen», sagt die Direktorin Kompetenzzentrum für Diversity and Inclusion an der Uni St. Gallen. Themen wie Vaterschaftsurlaub, Kinderbetreuung und Frauen in Führungspositionen seien wieder breiter diskutiert worden und in den Medien präsenter. Das Parlament entscheide frauenfreundlicher.

Allerdings sei die Ostschweiz traditioneller eingestellt als der Rest der Schweiz: Kinder werden weniger extern betreut, die Lohnunterschiede zwischen Männern und Frauen sind grösser, ebenso der Anteil Frauen in Teilzeit.

«Frauen sehen sich stärker als im Rest der Schweiz als Zuverdienerinnen.»



Sander wird in einem Videoclip zu sehen sein, den der Kanton am Montag anlässlich von einem Jahr Frauenstreik online stellt. 17 Frauen und zwei Männer aus Kunst, Wissenschaft und Politik sprechen darin über die Forderungen des Streiks und ihre Erwartungen. «Wir erhoffen uns davon noch mehr Aufmerksamkeit für das Thema», sagt Rahel Fenini, Gleichstellungsbeauftragte des Kantons St. Gallen. Seit dem Frauenstreik sei Gleichstellung auf vielen Ebenen präsent. «Das freut uns natürlich sehr.» Politisch hätten Frauen an Einfluss gewonnen.

Hoffnung in die neue Innenministerin der SP

Von der neuen SP-Innenministerin Laura Bucher erhofft sich Fenini Aufschwung und Fortschritt in Gleichstellungsfragen. Bislang sei vor allem im gesellschaftlichen und kulturellen Bereich viel passiert: die Awareness-Kampagne des Palace, die Aktivitäten des Bertha-Kollektivs und des Frauenstreik-Kollektivs sowie Künstlerinnen, die präsenter seien. Der Kanton selbst rief letztes Jahr die Veranstaltungsreihe «Gender Matters» ins Leben, mit Anlässen zu Themen wie Sexualaufklärung. Der Kurzfilm fungiert als Alternativprogramm für die abgesagte Juni-Veranstaltung. Am 10. September 2020 findet die nächste regulär zum Thema «Sprache und Gleichstellung» statt.



Trotz Sensibilisierung zeige die Coronakrise, wo Nachholbedarf besteht, gerade auch bei Fragen der Vereinbarkeit oder der Aufwertung von Care-Arbeit, sagt Fenini. Beim Kanton ist gemäss der jüngsten Personalbefragung die Zufriedenheit bei der Vereinbarkeit von Arbeits- und Privatzeit hoch. Während die allgemeine Arbeitszufriedenheit der Männer leicht zurückging, blieb die der Frauen konstant. Das Ziel von 28 Prozent Frauen in Kaderpositionen wurde mit 24,9 Prozent indes verfehlt.