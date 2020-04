«Die Wirtschaft hat bereits nachhaltig Schaden genommen»: FDP-Regierungsratskandidat Beat Tinner fordert Exit-Strategie für Beizen

Die St. Galler Regierungsratskandidaten Laura Bucher (SP), Beat Tinner (FDP) und Michael Götte (SVP) dürfen derzeit nicht mehr öffentlich auftreten. Wahlkämpfe sind aber wichtig, auch in Krisenzeiten. Deshalb lassen wir sie hier bis zum zweiten Wahlgang am 19. April per E-Mail debattieren.