Fondueplausch im Coronawinter: So gefährlich ist das Rühren im Käse Lange Fonduegabeln, hitzeempfindliche Viren und wirtschaftliche Rentabilität – die Fondue-Beizen in der Ostschweiz bereiten sich auf die Saison vor und sind dabei mit verschiedenen Themen konfrontiert. Saskia Ellinger 14.10.2020, 20.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Das Infektionsrisiko beim Fondue-Essen wirft viele Fragen auf. Bild: PD

Das Ansteckungsrisiko ist auf den ersten Blick hoch: Mehrere Menschen sitzen Schulter an Schulter um das Caquelon herum. Gabeln werden in regelmässigen Abständen in Käse, Bouillon oder Öl getaucht und anschliessend wieder zum Mund geführt. Und das Ganze findet meist drinnen statt – dort, wo es der Virus am leichtesten hat.

Das Fondue – ein Festessen für die Viren?

Das deutsche Bundesamt für Risikobewertung (BfR) gibt Entwarnung: Derzeit gebe es keine nachweisbaren Fälle von Infizierung über den Verzehr kontaminierter Lebensmittel. Eine Ansteckung über Brot, Käse und Fleisch kann also nach aktuellen Erkenntnissen ausgeschlossen werden, vorausgesetzt, die Grundregeln der Küchenhygiene werden eingehalten.

Dazu kommt die Hitzeempfindlichkeit der Viren: Durch das Erhitzen von Lebensmitteln kann das Infektionsrisiko zusätzlich weiter verringert werden. Der St. Galler Kantonschemiker Pius Kölbener sagt dazu:

Pius Kölbener, St. Galler Kantonschemiker. Bild: Urs Bucher

«Viren sind generell nicht hitzeresistent. Ob im Fondue mit oder ohne Alkohol – es gibt bestimmt kein Überleben für das Virus.»

Eine extralange Fonduegabel sichert den Abstand

Eine Entwarnung gibt es auch zur Fonduegabel: Bislang gibt es laut BfR keine Belege für eine Übertragung des Virus durch Kontakt zu kontaminierten Gegenständen oder Oberflächen. Wenn zudem die altbekannte Fondueregel «Die Gabel berührt nicht den Mund» konsequent beachtet wird, ist das Risiko noch geringer.

Entgegen der Tradition bieten viele Fonduebeizen eine weitere Gabel an, um das Risiko gänzlich zu minimieren. Mit einer Gabel wird das Brot in den Käse getunkt, mit der anderen wird gegessen. Zudem gibt es in einigen Beizen verlängerte Fonduegabeln, damit die Gäste problemlos den Sicherheitsabstand wahren können.

«Die grösste Gefahr ist der fehlende Sicherheitsabstand»

Die Ansteckungsgefahr durch das Essen aus einem gemeinsamen Caquelon ist also recht gering. Trotzdem birgt der gesellige Fondue-Abend Risiken. Dazu sagt Stefan Schmidhauser, Besitzer des Fonduebeizli Neueck in St. Gallen:

Stefan Schmidhauser, Besitzer des Fonduebeizli Neueck in St. Gallen. Bild: Thomas Hary

«Die grösste Gefahr ist der fehlende Sicherheitsabstand. Daher sind die Hygiene- und Verhaltensregeln des Bundesamts für Gesundheit massgebend.»

Das heisst: Auf Händeschütteln und Begrüssungsküsschen sollte verzichtet werden, regelmässiges Händewaschen ist Pflicht und der Sicherheitsabstand gilt während des ganzen Abends. Zudem sollten die Räumlichkeiten des Öfteren gelüftet werden, bestenfalls wird das Fondue gleich auf die Terrasse oder den Balkon verlegt.

Zudem sollte es selbstverständlich sein, dass Personen mit Krankheitssymptomen zu Hause bleiben. Dazu meint Schmidhauser:

«Gäste, die offensichtlich Krankheitssymptome aufweisen, werden von uns nicht bedient.»

Fazit: Alles Käse in den Fonduebeizlis?

Das Risiko, sich beim Fondue-Essen anzustecken, ist ebenso hoch oder gering wie bei jedem anderen Essen auch, solange die Hygiene- und Verhaltensregeln eingehalten werden. Die Ostschweizer Fondue-Anbieter sichern dies mit Schutzkonzepten: Sicherheitsabstand, Sé­pa­rées, Plexiglasabtrenner – die meisten Beizlis, Hütten und Chalets sind bereit. Und zu den Übrigen meint Walter Tobler, Präsident der Gasto St. Gallen:

Walter Tobler, Präsident von Gastro St. Gallen. Bild: Meinrad Schade

«Fonduebeizen und Chalets, die die Hygiene- und Verhaltensregeln des BAG nicht umsetzen können, werden erst gar nicht geöffnet.»

Einige Lokale werden laut Tobler dieses Jahr geschlossen bleiben, da die coronakonforme Bestuhlung nicht genügend Gäste zulässt und somit wirtschaftlich nicht rentabel ist. Auch der Umstieg auf grössere Säle sei teilweise nicht rentabel, da die Nachfrage von beispielsweise grösseren Weihnachtsfeiern fehle.