«Die Universität wurde vom Elfenbeinturm zum Glashaus»: HSG-Rektor Thomas Bieger tritt nach einer turbulenten Zeit zurück Nach 15 Jahren im Rektorat der Universität St.Gallen, wovon neun als Rektor, übergibt Thomas Bieger am 31. Januar den Leitungsstab an Bernhard Ehrenzeller. Marcel Elsener 31.01.2020, 05.00 Uhr

Jüngst bestand viel Erklärungsbedarf: HSG-Rektor Thomas Bieger. Bild: Urs Bucher (St. Gallen, 3. April 2018)

Im Kino hätte man den Kopf geschüttelt: zu dick aufgetragen, danke, wir haben die Zuspitzung verstanden. Thomas Bieger sitzt im November 2018 mit Bandagen im Kantonsratssaal, er hat bei einem Skiunfall bös die Schulter verletzt. Nach einem turbulenten Sommer, in dem die Universität St.Gallen im Monatstakt negative Schlagzeilen machte, behandelt das kantonale Parlament die Bauvorlage zur Campus-Erweiterung in der Stadt. Allen kritischen Einwänden zum Trotz stärkt die Politik dem angeschlagenen Rektor den Rücken: einhellige Zustimmung zum 160-Millionen-Kredit. Im Juni 2019 folgt die Stimmbevölkerung: Zweidrittel befürworten die Bauvorlage, der Denkzettel bleibt aus.

Uff, noch einmal gut gegangen! Der Rektor, der von Anfang die internationale Ausrichtung seiner Wirtschaftsuni verstärkte, hat die heikle Prüfung der regionalen Verankerung bestanden. Just im Moment, da der Tourismusexperte, passionierte Skifahrer und Bergwanderer mit einem eigenen Mandat in der Kritik stand: Unter seinem Verwaltungsratspräsidium hatten die Jungfraubahnen verbotenerweise den Markt manipuliert.

Steuerung der Universität schwieriger geworden

Der reisefreudige Rektor, der heute den Leitungsstab an Bernhard Ehrenzeller übergibt, war in seinen letzten Amtsjahren vorab zuhause gefordert: Spesenmissbrauchsfälle an ihren Instituten, fragwürdige Nebenverdienste und Sponsoren unter Verdacht erschütterten die HSG und verlangten mehr als gute Erklärungen. Die Steuerung der Universität sei schwieriger geworden, die kritische Beobachtung seitens Politik und Öffentlichkeit habe stark zugenommen, stellte Ehrenzeller jüngst am «Farewell-Kolloquium» für Bieger fest. Herausforderungen, die der «entrepreneurial rector» nebst Reformen in der Lehre und Forschung sowie Neuerungen in der Finanzierung und Infrastruktur zu bewältigen hatte.

Dabei ist Bieger, 1961 in Basel geboren, kein HSG-Original. Er studierte in Basel Betriebswirtschaft, machte dort 1987 den Doktortitel und wirkte von 1985 bis 1991 an der Hochschule Luzern. Dann wechselt er an die Academia Engiadina in Samedan, baut die Höhere Fachschule für Tourismus auf. 1997 wird er an die HSG berufen, ab 1999 ist er ordentlicher Professor für Betriebswirtschaftslehre mit Schwerpunkt Tourismus. In St.Gallen steigt er alle paar Jahre eine Stufe höher: 2003 Abteilungsvorstand Betriebswirtschaft, 2005 Prorektor, 2011 Rektor. Sein erklärtes Ziel: die Internationalisierung der einzigen Schweizer Wirtschaftsuni mit globaler Ausstrahlung und ihre private Finanzierung voranzutreiben. Englisch wird noch wichtiger, die «Hubs «in Singapur, Sao Paolo und Peking entsprechen der Vision 2020, die er schon als Prorektor vorgeben hat:

«Wir müssen die Position als eine der führenden Universitäten Europas festigen und global bekannt werden.»

Sein erster öffentlicher Auftritt als Rektor im Februar 2011 ist unangenehm: Das Theater St.Gallen spielt im Nachgang zur Finanzkrise Elfriede Jelineks «Die Kontrakte des Kaufmanns», die HSG kommt nicht gut weg, der Rektor wehrt sich in einer Aussprache gegen die Klischees. Im Herbst wird’s erfreulicher: Die erweiterte Bibliothek der Uni wird eingeweiht, 92 Millionen kostet der Bau. Nur die erste von mehreren «Investitionen in den Denk- und Forschungsplatz», für die sich Bieger bei der Bevölkerung bedanken wird – innert eines Jahres kommen 2018/19 mit der Campus-Erweiterung, der IT-Bildungsoffensive und dem Medical Master drei Grossprojekte der HSG an die Urne.

Die wohl grösste Herausforderung in Biegers Rektoratszeit ist die Gratwanderung zwischen internationalem Anspruch mit weltweit zunehmenden privaten Hochschul-Angeboten einerseits und der staatlichen Unterstützung andererseits. Die Digitalisierung befördert die Demokratisierung, die Leute schauen der «verfilzten Elite auf dem Rosenberg» vermehrt auf die Finger. Erst recht, wenn Skandale aufplatzen. Bieger beteuert, alle Missstände zu beheben und verspricht einen «grundlegenden Kulturwandel», der allerdings seine Zeit brauche.

Am Dies Academicus 2019 zeigt sich Bieger selbstkritisch und lernbereit. Mit einer Reihe von Massnahmen werde man Spesen und Nebenverdienste von Professoren neu regeln und die Transparenz verbessern. Jedoch benötige die HSG weiterhin viele Freiheiten. «Ohne dieses Modell wäre die internationale Ausstrahlung nie möglich gewesen.» Im Rückblick mit dem Studentenmagazin «Prisma» betont Bieger den Wettbewerbsdruck von Seiten privater Hochschulangebote. Um sich als einzige staatliche unter den besten Wirtschaftsunis Europas zu halten, brauche es «auch in Zukunft grosse Anstrengungen». Jedoch müsse man der vermehrt geforderten Transparenz Rechnung tragen: «Plakativ lässt sich sagen, dass die Universität von einem Elfenbeinturm zu einem Glashaus wurde.»

Der Offizier und Ruderer ruft nach Querdenkern

Von wegen Glashaus: In der Studentenschaft ist Bieger gut angekommen, ein «freundlicher Geselle», meint eine HSG-Absolventin, der auf dem Campus-Wegen auch jene grüsste, die er nicht kannte. Obschon sein Englisch mitunter spöttisch nachgeahmt wurde – legendär sein «Mönägement» an Diplomfeiern –, ging der Respekt soweit, dass ihm Studierende im schwierigsten Moment beistanden: Nach der Kritik an seinem Bergbahn-Mandat lief auf Social Media eine Solidaritätswelle, auch das Studentenblatt unterstützte ihn. Umso interessanter, dass er im Interview zum Abgang festhält, die Studierenden seien in den letzten zehn Jahren «pragmatischer und angepasster» worden. Dabei brauche die Gesellschaft für kreative Prozesse «Querdenker, sogar Proteste». Ein bemerkenswerter Satz für einen, der während seines Studiums vorwiegend im Militär und im Ruderclub aktiv war.