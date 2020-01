«Marcel Toeltl ist untragbar» – die SVP Rheintal schliesst den Nazi-Sympathisanten aus der Partei aus Der Vorstand der SVP Rheintal hat an einer ausserordentlichen Sitzung Kantonsratskandidat Marcel Toeltl aus St.Margrethen wegen «Verstössen gegen die Interessen der SVP» ausgeschlossen. Vor dem Ausschluss wurde Toeltl vom Vorstand angehört, in einer Aussprache wurde eine Einigung gesucht – vergeblich.

Aktualisiert 14.01.2020, 17.31 Uhr

Marcel Toeltl (Bild: Screenshot TVO)

Was bisher geschah

Marcel Toeltl wird von der SVP Rheintal ausgeschlossen. Wegen der Einreichefrist bleibt er trotz Parteiausschluss auf der Kantonsratsliste.

Anfang Januar wird bekannt, dass Marcel Toeltl für die SVP Rheintal für den St.Galler Kantonsrat kandidiert.

Der St.Galler SVP-Präsident Walter Gartmann fordert bald darauf den Rückzug von Toeltls Kandidatur.

Im Sommer 2017 entschied das Bundesgericht, dass Toeltl straffrei als Nazi-Sympathisant bezeichnet werden darf. Mehrere Gerichte hatten zuvor Rassismusvorwürfe gegen Toeltl bestätigt.

(dh/lim/kbr/pd) «Marcel Toeltl ist untragbar. Fertig», sagt Walter Gartmann, Präsident der St.Galler SVP. Er hatte vor einer Woche aus der Zeitung von der Kandidatur erfahren. Und sie von Anfang an kritisiert. Der Parteiausschluss von Marcel Toeltl sei auch auf seinen Druck hin erfolgt. Er habe in der vergangenen Woche mehrere gute Gespräche mit der Rheintaler Kreispartei geführt und seine Position deutlich gemacht:

«Toeltl ist nicht verurteilt worden. Aber wer mit Nazi-Zeug in Verbindung gebracht wird, schadet unserer Partei. Von diesem Gedankengut grenzen wir uns deutlich ab.»

So lange Toeltl nicht für ein Amt kandidiert habe, sei seine Parteimitgliedschaft noch etwas anderes gewesen. Doch dass er jetzt auf einer Liste für die Kantonsratswahlen stehe, gehe nicht. «Die Nomination war ein Fehler. Aber wir stehen zu Fehlern und reden nicht nur, sondern handeln dann auch.»

Gartmann kritisiert auch, dass Toeltl nie persönlich Stellung genommen habe zu den Berichterstattungen der vergangene Woche, sondern lediglich über seinen Blog kommunizierte. Der Ausschluss erfolgte letztlich über die Rheintaler Kreispartei. «Das war der demokratische, korrekte Weg», sagt Gartmann.

Gegen die Interessen der Partei verstossen

«Alle Kantonsratskandidaten der SVP Rheintal haben sich vor ihrer Nomination verpflichtet, den persönlichen Wahlkampf in den Wahlkampf der Kreispartei einzubauen und sich betreffend Kommunikation mit dem Wahlkampfleiter abzusprechen», heisst es in einer Medienmitteilung der Partei. Marcel Toeltl habe in den vergangenen Wochen mehrfach ohne Abstimmung mit der Kreispartei oder dem Wahlkampfleiter kommuniziert und dabei gegen die Interessen der Partei verstossen.

Die SVP Rheintal bedauert, dass es keine Einigung gab und ihr «nur noch den Parteiausschluss blieb». Da die Abgabefrist für die Kantonsratslisten beim Kanton bereits abgeschlossen ist, verbleibt Marcel Toeltl trotz Parteiausschluss auf der Liste 1 der SVP Rheintal für die Kantonsratswahlen vom 8. März. «Die SVP Rheintal ist überzeugt, dass mit der Klärung der Mitgliedschaft von Marcel Toeltl eine Beruhigung erwirkt werden kann und sich die Kantonsratskandidaten in den nächsten Wochen mit voller Konzentration auf den Wahlkampf konzentrieren können», schreibt sie weiter.

Rassismus von Gerichten bestätigt

Seit Sommer 2017 darf Marcel Toeltl straffrei als Nazi-Sympathisant bezeichnet werden. Zu diesem Schluss kam das Bundesgericht, nachdem Toeltl den Grünliberalen Markus Portmann vergeblich wegen Verleumdung angeklagt hatte. Dieser hatte den Rheintaler als Nazi-Sympathisanten und bekennenden Rassisten bezeichnet.

Die Rassismusvorwürfe bestätigten zuvor mehrere Gerichte. In Blog-Einträgen und Tweets hatte Toeltl geschrieben, Menschen gewisser Ethnien hätten «einen sehr tiefen Länder-IQ». In einem anderen Beitrag hatte er vom «weissen Menschen» gesprochen, der sich wegen grassierender Homosexualität selber ausrotte, während sich «nicht-weisse Menschen vermehren, was das Zeug» halte. Darüber hinaus hatte er auf Twitter ein NSDAP-Wahlplakat aus den 1930er-Jahren verbreitet. Damit tue Toeltl eine Denkart kund, die dem zu entsprechen scheine, was als Rassismus definiert werden könne, hielt das Bundesgericht fest.

Kurz darauf trat Toeltl nach einer Verwarnung der Kantonalpartei als Präsident der SVP St.Margrethen zurück – nicht wegen des Bundesgerichtsurteils, sondern wegen Zeitmangel, wie er damals sagte. Dennoch: Er sei nie als Rassist verurteilt worden, sagte Walter Gartmann, Präsident der St.Galler SVP, letzte Woche zu dieser Zeitung. Das Bundesgericht habe lediglich festgehalten, dass man ihn straffrei so bezeichnen dürfe.