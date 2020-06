Wie die SVP um Sitze in den St.Galler Städten kämpft — «Wir können keine andere Partei werden, sonst braucht es uns ja nicht», sagt Parteipräsident Walter Gartmann Die Exekutive in St.Gallen und Wil blieb der grössten Partei im Kanton bislang verwehrt. Beim erneuten Anlauf setzt die SVP auf Frauen. Damit hatte sie bereits in Gossau Erfolg. In Rapperswil-Jona verhalf ihr ein Mann zum Einzug in den Stadtrat. Marcel Elsener und Regula Weik 10.06.2020, 05.00 Uhr

Eine pragmatische, politisch erfahrene, in der Stadt verwurzelte Frau soll es im Herbst endlich richten: Die 56-jährige Berufsschullehrerin Karin Winter-Dubs strebt für die SVP den ersten Sitz im St.Galler Stadtrat an. Bisher waren alle Versuche der national und kantonal wählerstärksten Partei für eine Regierungsbeteiligung in der Kantonshauptstadt gescheitert. Vergeblich hatten sich in den letzten 20 Jahren profilierte SVP-Politiker wie Heini Seger, Markus Straub oder Karl Güntzel um einen Sitz im Stadtrat bemüht.

Der erste Versuch im Herbst 2000 war noch der beste gewesen: Hans M. Richle verpasste die Wahl damals nur um 319 Stimmen, die Niederlage gegen SP-Frau Elisabeth Beéry war ein Achtungserfolg, der entgegen den Erwartungen künftig keine Früchte trug. Die meisten SVP-Kandidaten – allesamt Männer – schnitten im Gegenteil ausgesprochen schlecht ab.

Karin Winter-Dubs kandidiert für die SVP für den St.Galler Stadtrat. Bild: Ralph Ribi

Die langjährige Stadtparlamentarierin Karin Winter-Dubs sei eine ideale Kandidatur mit einer «reellen Chance», sagt Walter Gartmann, Präsident SVP Kanton St.Gallen. In grösseren Städten wie St.Gallen seien die Grünen im Aufwind, weil man dort «mit den Hausfinken zum Einkauf gehen kann», zitiert er einen Satz von SVP-Übervater Christoph Blocher. Im Vergleich zu den alt eingesessenen Parteien sei die 1992 gegründete St.Galler SVP immer noch eine junge Partei, die «halt einfach immer wieder antreten» müsse. Gewiss wolle die Partei Verantwortung übernehmen, aber sie dürfe ihre Positionen nicht verleugnen, meint Gartmann zum Ruf nach gemässigten SVP-Exponenten für Exekutivämter.

Dies forderte Franz Grüter 2016 als Präsident der Luzerner SVP nach der verlorenen Wahl in der Leuchtenstadt:

«Wir brauchen zwingend mehr Leute,

die gemässigter auftreten.»

Gartmann ist anderer Meinung:

«Wir müssen uns nicht nach dem Wind drehen und keine andere Partei werden, sonst braucht es uns ja nicht.»

Nachdem Michael Götte als «denkbar gemässigter» Kandidat für die Kantonsregierung gescheitert sei, sollte die Partei künftig besser auf «gmögige Hardliner» vom Zuschnitt Toni Brunners oder Lukas Reimanns setzen, sagt Gartmann augenzwinkernd.

In Gossau brachte eine Frau den Erfolg

Claudia Martin, SVP-Stadträtin von Gossau. Bild: Benjamin Manser

Gut zehn Kilometer trennen St.Gallen und Gossau. Doch parteipolitisch sind es weit mehr. Der Stadtrat Gossau ist bürgerlich geprägt, einzig Stadtpräsident Wolfgang Giella ist parteilos. Und: In der wichtigen Vorortgemeinde von St.Gallen ist auch die SVP im Stadtrat vertreten. Seit zweieinhalb Jahren gehört Claudia Martin, Berufsfachschullehrerin und Kantonsrätin, dem fünfköpfigen Gremium an.

Auf die Frage nach ihrem damaligen Erfolgsrezept antwortet Claudia Martin:

«Die Gossauerinnen und Gossauer wussten, wer ich bin und wie ich politisiere.»

Sie hatte vor ihrer Wahl als Stadträtin viele Jahre im Gossauer Stadtparlament politisiert. Wahlen in kommunale Exekutiven seien Personenwahlen – «je ländlicher eine Region ist, desto stärker», sagt Claudia Martin.

Und der Zeitpunkt habe gestimmt. Die SVP ist in Gossau wählerstärkste Partei, im Parlament hält sie neun Sitze, gleich viele wie die CVP. FPD, SP und Freie Liste Gossau (Flig) haben je vier Sitze. Der Anspruch der SVP sei unbestritten gewesen, sagt Claudia Martin und fährt fort:

«Meine Wahl ein Bekenntnis, dass die SVP in den Stadtrat gehört.»

Claudia Martin erfuhr denn auch breite bürgerliche Unterstützung.

Ein Rezept gegen die Wahlmisserfolge ihrer Partei in den Städten hat Claudia Martin nicht. Doch sie sagt: «Städte sind wichtig, um Wahlen zu gewinnen.» Dies habe die Regierungswahl erneut gezeigt. «Ohne Stadt St.Gallen lässt sich kaum reüssieren.»

Die SVP hatte früher bereits einmal im Gossauer Stadtrat mitgearbeitet. Pius Keller war von 2001 bis Ende 2007 als SVP-Stadtrat tätig gewesen, dann aber aus der Partei ausgetreten und so hatte er schliesslich die Legislatur als Parteiloser beendet.

Stellt die SVP in Wil eine Frau auf?

Weiter westlich von Gossau sieht es für die SVP düster aus. In Wil ist die Partei nicht im Stadtrat vertreten. Doch das soll sich ändern. Nach der Wahl von Stadtpräsidentin Susanne Hartmann in die St.Galler Regierung ist ein Sitz frei. Dies will die SVP nutzen und erstmals in den Wiler Stadtrat einziehen. Doch die Konkurrenz schläft nicht. Bereits drängen sieben Personen auf die fünf Sitze, mit der SVP werden es acht sein.

Ist Ursula Egli die Stadtratskandidatin der SVP in Wil? Bild: PD

Mit wem die SVP in Wil ins Rennen steigt, ist noch offen. Auch ist unklar, ob sie mit ihrer Kandidatin oder ihrem Kandidaten gleichzeitig aufs Stadtpräsidium spienzelt. Unter den bisherigen Stadtratsmitgliedern und den neu Kandidierenden findet sich derzeit eine einzige Frau.

Nicht auszuschliessen ist daher, dass die SVP mit einer Frau in den Wahlkampf steigt. Diese Frau könnte Ursula Egli, Bäuerin und Kantonsrätin, sein. Bestätigen will dies niemand. Erwin Böhi, Wiler Stadtparlamentarier und Kantonsrat, lässt sich einzig zu entlocken:

«Wir steigen sicher ins Rennen.»

Am Mittwoch will die Partei kommunizieren, am Dienstagabend hat sie entschieden.

Wil ist ein klassischer Fall: Die SVP ist stark im Parlament, aber nicht vertreten in der Exekutive. Böhi weiss um die Mühen seiner Partei, in Exekutivwahlen zu reüssieren. Gesucht sei jeweils ein profiliertes SVP-Mitglied, das parteiintern unterstützt wird und gleichzeitig über die Parteigrenze hinaus wählbar sei, sagt Böhi und:

«Das ist eigentlich die Quadratur

des Kreises.»

Günstige Konstellation für Allianzen in Rapperswil-Jona

Den Sprung in die Exekutive hat die SVP 2016 in der zweitgrössten Stadt des Kantons geschafft: Kurt Kälin, IT-Leiter bei einer Grossbank und damals örtlicher SVP-Präsident, zog mit dem drittbesten Resultat in den Stadtrat von Rapperswil-Jona ein. 2012 hatte er die Wahl knapp verpasst.

Kurt Kälin, SVP-Stadtrat von Rapperswil-Jona. Bild: PD

Im Rückblick betont der 51-Jährige die besonderen Konstellationen, die seiner Kandidatur zugutekamen. Auf dem Hintergrund der Unzufriedenheit mit dem damaligen Stadtrat habe es eine intensive Vorbereitung und persönliche Kontakte gebraucht, die in Wahlempfehlungen seitens CVP und FDP mündeten. Ausserdem half sein Engagement im Verein Verkehrsentlastung, den er organisierte und präsidierte. Jede Konstellation sei anders, meint Kälin, aber wenn es ein Rezept für den SVP-Erfolg in den Städten gebe, sei es Allianzen zu schmieden und pragmatisch zu kommunizieren. Und weiter:

«Wenn wir in die Exekutiven wollen, genügt unser Wähleranteil nicht und muss die Person mehrheitsfähig sein.»

Diese Haltung innerhalb der Partei zu vermitteln, sei eine Gratwanderung, die für Rechte wie für Linke gelte. «Da haben es die Vertreter der bürgerlichen Mitte einfacher.»

Der Sonderfall vom See

Vom Eiertanz zwischen scharfkantigen SVP-Parolen auf nationaler Ebene und lösungsorientierter Kommunalpolitik können die SVP-Stadträte im Kanton ein Lied singen. Mitregieren darf die SVP in Buchs (Jules Strub) und Altstätten (Hans Städler), nicht aber in Uzwil und Flawil.

Thomas Müller, ehemaliger Stadtpräsident von Rorschach Bild: Michel Canonica

Ein Sonderfall ist die – einwohnermässig von den genannten Orten überholte – Stadt Rorschach: Mit Thomas Müller hatte sie bis 2019 den bisher einzigen SVP-Stadtpräsidenten im Kanton. Mit dem Haken, dass der als CVP-Nationalrat gewählt worden war und nach drei Jahren im Amt die Partei wechselte. Auch dies kein taugliches Rezept – schon gar nicht auf lange Sicht.