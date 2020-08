Die Suche ist geglückt: Nach über drei Jahrzehnten findet Thomas Gehrig seine St.Galler Trauzeugen Vor rund 31 Jahren vergassen Thomas Gehrig und seine Frau Susan in der Euphorie des Hochzeitstages die Namen ihrer Trauzeugen, die kurzfristig eingesprungen waren, aufzuschreiben. An seinem 30. Hochzeitstag startete das Paar einen Facebook-Aufruf, um jenes St.Galler Pärchen zu finden – mit Erfolg. Remo Künzler 12.08.2020, 20.00 Uhr

Die Namen der Trauzeugen wurden mit Hilfe eines Facebook-Aufrufes gesucht. Bild: Getty Images

Am zweiten August vor 31 Jahren wollten Thomas Gehrig und seine Frau Susan in Island den Bund fürs Leben schliessen. Das letzte fehlende Puzzleteil waren lediglich die Trauzeugen. Ein St.Galler Pärchen stellte sich zur Verfügung. In der Euphorie hatte das Brautpaar jedoch vergessen, die Namen der Trauzeugen zu dokumentieren. Nach 30 Jahren ohne jeglichen Kontakt machte sich das Paar aus dem Kanton Bern zusammen mit Radio SRF 1 und via Facebook auf die Suche nach seinen Trauzeugen. Der Aufruf war nicht umsonst.