Klassenassistenzen sind die stillen Helfer im Klassenzimmer: Das Modell funktioniert in fünf Kantonen Stichprobe in 32 Schulklassen in den Kantonen St.Gallen, Thurgau, Appenzell Ausserrhoden, Zürich und Aargau: Eine Studie an der Pädagogischen Hochschule St.Gallen beleuchtet erstmals das Verhältnis von Lehrpersonen und Klassenassistenzen. Christoph Zweili Aktualisiert 09.07.2020, 05.00 Uhr

In 85 Prozent der St.Galler Schulgemeinden werden Klassenassistenzen eingesetzt. Getty

Andrea Müller (45) ist gelernte Floristin. Nach einer Babypause wieder ins Berufsleben eingestiegen, arbeitet sie seit drei Jahren als Klassenassistentin – derzeit in einer 5.Klasse im Kanton St.Gallen. Auf Antrag der Klassenlehrerin hat die Schulleitung ein Jahr lang die Assistenz für den zehnjährigen Markus bewilligt, der Schwierigkeiten mit dem Lernen hat, sich nicht gut konzentrieren und organisieren kann und so vom Rest der Klasse abfällt. Während 12 Lektionen an drei Morgen pro Woche betreut Müller den Knaben. Eine pädagogische Ausbildung hat sie nicht: Während die Klassenlehrerin die übrigen 24 Kinder unterrichtet, widmet sich die Klassenassistentin dem 10-Jährigen: Sie schaut, dass auch Markus dem Unterricht folgt und gibt ihm Hinweise, wenn sie merkt, dass er etwas nicht begreift.

Das Beispiel ist fiktiv. Es entspricht aber den Ergebnissen einer Nationalfonds-Studie, die an der Pädagogischen Hochschule St.Gallen durchgeführt wurde. Und es zeigt den Einsatz von Assistenzen für ein bestimmtes Kind, andere Assistenzen werden für die ganze Klasse als Unterstützung der Lehrperson vorgesehen.

«Obwohl diese Assistenzfunktionen in der Schweiz immer wieder kontrovers diskutiert werden, gab es bisher kaum Daten über das Zusammenspiel von pädagogisch oft nicht ausgebildeten Klassenassistenzen und den Lehrpersonen», sagt Bea Zumwald, Forscherin am Institut für Lehr- und Lernforschung und Professorin am Masterstudiengang Schulische Heilpädagogik.

Assistenzen in 85 Prozent der St.Galler Schulgemeinden

Andere Länder kennen den Einsatz von pädagogisch meist nicht ausgebildetem Personal schon länger, in Grossbritannien oder den USA heissen sie «Teaching Assistant» oder «Assistant Teachers». In der Schweiz sind Klassenassistenzen eine Antwort auf die wachsende Heterogenität in Volksschulklassen und die Integration von Kindern mit einem besonderen Bildungsbedarf. Im Kanton St.Gallen beschäftigen 85 Prozent der Schulgemeinden Assistenzpersonen in manchen Klassen.

Unter Leitung von Bea Zumwald filmte das Forschungsteam in 32 Primarklassen in den Kantonen St.Gallen, Thurgau, Appenzell Ausserrhoden, Zürich und Aargau, in denen eine Assistenz und eine Lehrpersonen zusammenarbeiten, jeweils zwei Unterrichtsstunden. «Die Auswertung der Videoaufnahmen und der folgenden Einzelinterviews ermöglichen einen vertieften Einblick in die Tätigkeit der Assistenzpersonen und in die Zusammenarbeit mit den Lehrpersonen», sagt Zumwald.

Die Studie kommt summarisch zu folgenden Ergebnissen:

Das Modell funktioniert insofern, dass die Lehrpersonen die Assistenz als Entlastung wahrnehmen.

Die Assistenzen begleiten häufig einzelne Kinder oder Gruppen beim Lernen. Sie unterstützen diese in über 80 Prozent der Zeit in Bezug auf den Inhalt des Lernstoffs.

Die nicht pädagogisch ausgebildeten Assistenzen unterstützen in den Stunden, in denen sie in der Klasse sind, länger einzelne Kinder im Lernen, als dies die Lehrpersonen tun.

Berufsverbände befürchten, dass die Assistenzen die Funktionen einer Lehrpersonen übernehmen könnten, obwohl sie dafür nicht ausgebildet sind und dass in der Folge die Bildungsqualität darunter leidet. Laut Studie ist dies aber hinsichtlich Klassenunterricht, Klassenführung und Unterrichtsplanung nicht der Fall, jedoch übernehmen die Assistenzen bei der Lernbegleitung eine ähnliche Rolle wie die Lehrperson.

Laut Zumwald stossen die Assistenzen dabei auch an Grenzen und es besteht das Risiko, dass sie die Kinder «ungünstig begleiten». «Dies kann laut internationalen Studien einen negativen Einfluss auf die Leistung der Kinder haben», sagt Zumwald.

Assistenzen gut überlegt einsetzen

Einige der Lehrpersonen hätten während der Anwesenheit der Assistenz keinen direkten Kontakt mit einem Kind mit besonderem Förderbedarf. «Die Assistenz übernimmt oft Verantwortung für das Lernen der Kinder. Die Forscherin betont:

«Manche fokussieren stark auf ein Kind, womit dieses von der Lehrpersonen und der Klasse isoliert wird. Diese Inselbildung ist möglichst zu vermeiden.»

Schulleitungen und Lehrpersonen sollten daher sorgfältig prüfen, ob die Assistenz für die jeweilige Situation die richtige Massnahme sei. Nicht nur die Assistenzen sollen weitergebildet werden, sondern auch die Lehrpersonen sollen für den Einsatz der Assistenz geschult werden, damit sie diese gezielter anleiten und einsetzen können. Die Assistenzperson könnte zeitweise mit den leistungsstarken Schülern arbeiten, während sich die Lehrperson um Kinder kümmert, die vertiefte Erklärungen benötigen.

Für Klassenassistenzen, die über keine pädagogische Ausbildung verfügen, bietet die PHSG an zehn Kurstagen eine praxisnahe Weiterbildung an. Für die Durchführung im Herbst besteht eine Warteliste.