Kantonale Vorlagen Die St.Gallerinnen und St.Galler sagen Ja zum Kinderbetreuungsgesetz und zu den Coronakrediten – die beiden Vorlagen sind unbestritten Günstigere Kinderbetreuungstarife und Corona-Notkredite für die Wirtschaft: Die Stimmberechtigten des Kantons St.Gallen befürworten mit 61 Prozent Ja-Stimmen das neue Kinderbetreuungsgesetz. Noch deutlicher – mit 77 Prozent Ja-Stimmen – genehmigen sie die Coronakredite. Michael Genova 29.11.2020, 14.22 Uhr

Die St.Galler Stimmberechtigten genehmigen das neue Kinderbetreuungsgesetz: Fünf Millionen Franken stellt der Kanton zur Verfügung, um die Eltern finanziell zu entlasten. Bild: Monika Skolimowska

Die St.Gallerinnen und St.Galler sagen Ja zum neuen Kinderbetreuungsgesetz und zu den Coronakrediten für die Wirtschaft. Die beiden kantonalen Vorlagen waren an der Urne unbestritten.

Inhaltsverzeichnis Kinderbetreuungsgesetz

Coronakredite

Das neue Kinderbetreuungsgesetz wurde mit 61 Prozent Ja- zu 39 Prozent Nein-Stimmen deutlich angenommen. Die Stimmbeteiligung lag bei 44 Prozent. Künftig wird der Kanton St.Gallen Familien, deren Kinder eine Kita oder einen Hort besuchen, finanziell stärker entlasten. Fünf Millionen Franken sollen jährlich direkt oder indirekt an Eltern fliessen.



Mit dem neuen Gesetz will der Kanton St.Gallen attraktiver für Familien werden, die zurzeit zwei Drittel der Kinderbetreuungskosten selber bezahlen müssen. Andere Kantone investieren deutlich mehr in die Vereinbarkeit von Beruf und Familie. So sind Eltern in der Westschweiz mit rund einem Drittel der Kosten deutlich weniger belastet.

Auch beim Versorgungsgrad hat der Kanton Nachholbedarf. Auf 100 Kinder kamen im Jahr 2008 sechs Vollzeitplätze in Kitas. Im schweizerischen Durchschnitt ist der Versorgungsgrad fast doppelt so hoch. In den Kantonen Genf, Neuenburg und Waadt haben 26 bis 29 Prozent der Kinder im Vorschulalter einen Betreuungsplatz garantiert. Im Kanton St.Gallen liegt dieser Wert bei 7 Prozent.

Das neue Kinderbetreuungsgesetz ist Teil des kantonalen Steuerdeals aus dem Jahre 2017. Ziel war es, dass nicht nur Unternehmen von tieferen Unternehmenssteuern, sondern auch Familien profitieren sollen. Im Kantonsrat war der Kompromiss unbestritten. Im Vorfeld sprachen die grossen St.Galler Parteien in einer gemeinsamen Pressemitteilung von einer «historischen Einigkeit».

Zurzeit ist noch unklar, wie stark für einzelnen Familen die Betreuungstarife sinken werden. Die St.Galler Regierung geht davon aus, dass die reservierten fünf Millionen Franken rund sechs bis sieben Prozent sämtlicher Kosten der Kinderbetreuung im Kanton entsprechen. Um diesen Prozentsatz könnten sich im Durchschnitt die Kostenlast der Eltern reduzieren. Allerdings steht Gemeinden mit weniger ausgebautem Angebot mehr Geld pro Platz zur Verfügung.

Noch deutlicher als das Kinderbetreuungsgesetz hat die St.Galler Bevölkerung die Corona-Notkredite des Kantons gutgeheissen. Mit 77 Prozent Ja- zu 23 Prozent Nein-Stimmen sagte die Stimmbevölkerung Ja zum Kreditprogramm im Umfang von 50 Millionen Franken. Die Stimmbeteiligung lag bei 44 Prozent. Damit legitimiert das Stimmvolk nachträglich das bereits im April dringlich eingeführte Unterstützungsprogramm für die Wirtschaft.

Folgt mehr...