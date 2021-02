Lockdown-Ausstieg Die St.Galler Regierung will lockern – bloss wie stark? Und wie kommen die Lockerungsschritte des Bundesrats bei ihr an? Antworten darauf gibt es am Mittwoch nicht. Die Regierung vertröstet auf das Wochenende. Am Samstag will sie die Lockerungspläne des Bundesrats beraten und eine Antwort nach Bern schicken. Doch: In ihren Antworten auf parlamentarische Vorstösse drückt ihre Haltung durch. Regula Weik 17.02.2021, 20.34 Uhr

Es dauert noch etwas: Die Öffnung von Restaurantterrassen sieht der Bundesrat erst im zweiten Lockerungsschritt vor.

Bild: Kaspar Haupt

Die Fallzahlen sinken. Die Läden und Restaurants sind geschlossen. Wie stark sich die Mutanten in den nächsten Wochen ausbreiten werden, ist ungewiss. Was das Homeoffice konkret bei der Eindämmung der Pandemie nützt auch. Der Druck auf den Bundesrat, Ausstiegsschritte aus dem aktuellem Lockdown aufzuzeigen war gross.

Nun ist klar: Es macht es. Aber es geht langsam. Jeden Monat ein bisschen weniger streng sein: So will der Bundesrat die Schweiz aus dem Lockdown führen. Am Mittwoch hat er schrittweise Lockerungen präsentiert – so ihm die Pandemie in den nächsten Wochen kein Schnippchen schlägt. Definitiv entscheiden, wie es ab Anfang März weitergeht, wird der Bundesrat kommende Woche. Nun sind zuerst einmal die Kantone gefragt. Sie sollen in den nächsten Tagen Stellung zu den Vorschlägen aus Bern nehmen.

Regierung berät am Wochenende

Bruno Damann, St.Galler Regierungspräsident und Gesundheitschef. Bild: Benjamin Manser

Unterstützt die St. Galler Regierung den vorgeschlagenen Weg des Bundesrats? Steht sie hinter dem Ausstieg in Etappen? Ist es richtig, dass die Fünfpersonenregel nur im Freien aufgehoben wird? Müssten die Restaurants nicht rascher öffnen können – und nicht nur die Terrassen?

Darauf angesprochen winkt Regierungspräsident und Gesundheitschef Bruno Damann ab:

«Ich nehme heute zu den konkreten Vorschlägen des Bundesrats nicht Stellung.»

Die Regierung werde sich am Samstag zu einer ausserordentlichen Sitzung treffen, die Vorschläge des Bundesrats besprechen und beraten und Bern eine Rückmeldung geben.

Ähnlich oder gar identisch tönt es bei anderen Regierungsmitgliedern. Auch sie geben sich bedeckt. Konkrete Einschätzungen der Vorschläge des Bundesrats lassen sich ihnen nicht entlocken.

Haltung der Regierung drückt in Antworten auf Vorstösse durch

Dennoch lässt sich die Haltung der Regierung abschätzen. Denn: Wie sehr die Ausstiegsfrage drängt, zeigte sich diese Woche auch in der Session des Kantonsparlaments. Mit dringlichen Vorstössen forderten die Fraktionen von rechts bis links rasche Antworten auf allfällige Lockerungen und zu Ausstiegsszenarien. Und sie wollten auch erfahren, wie stark die Impfkampagne darauf einen Einfluss hat, und wie gut der Kanton grundsätzlich vorbereitet ist – auf dass es nicht erneut, wie im Herbst, zu einem ungebremsten Wiederanstieg der Fallzahlen kommt.

Die Regierung hat sich deshalb quasi über Nacht mit den zahlreichen Fragen der Fraktionen und einzelner Parlamentarier auseinandergesetzt und am Mittwoch ihre Antworten vorgelegt. Daraus geht deutlich hervor: Sie hat Verständnis für die steigende Unzufriedenheit und Ungeduld von Bevölkerung und Unternehmen.

«Die Gesellschaft braucht nach zwölfmonatiger Pandemiedauer eine Perspektive».

Lockerungen der vom Bundesrat verfügten Massnahmen seien angezeigt. Doch, genauso wie die Landesregierung, fügt auch die St. Galler Regierung an – «ausschlaggebend ist jedoch in jedem Fall die epidemiologische Situation». Sie sehe aber keinen Grund, die «nicht mehr notwendigen Beschränkungen länger als nötig aufrechtzuerhalten».

«Die Regierung wird sich in der Vernehmlassung des Bundesrats für vertretbare Lockerungen der gegenwärtigen Einschränkungen einsetzen.»

Erwartungen an einen kantonalen Spielraum bei den Lockerungen bremst sie allerdings. «Der Taktgeber dafür ist derzeit ausschliesslich der Bundesrat. Der Handlungsspielraum der Kantone ist beschränkt.»

Beschleunigt das Impfen die Lockerungen?

Gleichzeitig dämpft die Regierung die Hoffnung, dank der angelaufenen Impfkampagne könnten die Lockerungen demnächst rasant beschleunigt oder gar ganz aufgehoben werden. «Lockerungen von Massnahmen können erst dann mit der Durchimpfung begründet werden, wenn ein erheblicher Teil der Bevölkerung immun ist», hält sie fest und nennt als Zielgrösse 60 bis 70 Prozent der Bevölkerung – durch Impfung oder durchgemachte Erkrankung.

Daher plädiert auch sie für ein etappiertes Vorgehen. Nur so könne der Schutz der Risikogruppen sichergestellt, das Gesundheitssystem aufrechterhalten und ein «Hüst und Hott» verhindert werden. Ziel sei es, im Herbst eine hohe Durchimpfung erreicht zu haben. Allenfalls seien dann Nachimpfungen oder zusätzliche Impfungen gegen Mutanten notwendig – doch:

«Gelingt der Plan, werden ab Herbst nur noch Hygienemassnahmen und Massnahmen bei lokalen Ausbrüchen notwendig sein.»

«Der Weg führt über ambitioniertes Testen»

Die Industrie- und Handelskammer St. Gallen-Appenzell konstatiert am Abend in einer Medienmitteilung:

«Der bundesrätliche Befreiungsschlag bleibt aus.»

IHK-Direktor Markus Bänziger hält denn auch fest:

«Wir müssen uns damit abfinden, dass die zweite Pandemiewelle noch länger wirken wird.»

Umso wichtiger sei es nun, ein gesellschaftliches und wirtschaftliches Leben unter diesen anhaltenden, herausfordernden Bedingungen zu ermöglichen. Für die IHK führt dieser Weg kurzfristig über «massgeblich ausgebaute Testkapazitäten» und erst mittel- und langfristig über Impfungen.

Markus Bänziger, Direktor der Industrie- und Handelskammer St.Gallen-Appenzell. Bild: pd

Von «testen, testen, testen» sei bislang in den Ostschweizer Kantonen wenig zu spüren gewesen. Gemeinsam mit anderen Verbänden appellierte die IHK deshalb vergangene Woche in einem Schreiben an die Regierungen, ein «ambitioniertes Testregime» zu initiieren.

«Wichtig wäre insbesondere, dass Unternehmen unbürokratischer testen könnten.»

Unverständnis zeigt die IHK für eine Bemerkung der St.Galler Regierung, wonach es bei ausreichendem Impfstoff sinnvoller und zielführender sei, wenn sich Mitarbeitende einer Impfung unterziehen würden. «Leider sind wir noch sehr weit von einer Durchimpfung der Bevölkerung entfernt. Wir können aber nicht bloss abwarten», so IHK-Direktor Bänziger.

Die Vorschläge des Bundesrats gingen in die richtige Richtung, doch sie hätte sich weitere Lockerungen gewünscht, hält auch die St. Galler FDP fest. Und die Fraktion von CVP und EVP im Kantonsparlament verlangt mit dem Ausstieg aus dem Lockdown eine weitergehende Planung des «Lebens mit dem Covid-19-Virus». Dabei sollten die Entscheide insbesondere auf die Impfkampagne abgestützt werden.