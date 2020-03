Die St.Galler Gemeinden haben den Integrationstopf von 15 Millionen Franken nur zu zwei Dritteln ausgeschöpft Die Corona-Krise erschwert die Integration von Flüchtlingen, sind Kanton und Gemeinden überzeugt. Katharina Brenner 23.03.2020, 05.00 Uhr

Die St.Galler Gemeinden haben mehr in Sprachkurse investiert.

Die St. Galler Gemeinden haben bei der Integration zugelegt. Die erhöhte Integrationspauschale des Bundes zeigt Wirkung, teilt der Kanton mit. 9,77 Millionen Franken hat er 2019 an die Gemeinden ausbezahlt, 5,5 Millionen mehr als im Vorjahr. «Vor allem bei den Sprachkursen haben die Gemeinden sehr viel gemacht», sagt Boris Tschirky, Präsident Vereinigung St. Galler Gemeindepräsidentinnen und Gemeindepräsidenten (siehe Zweittext). Allerdings haben die Gemeinden den Integrationstopf von 15 Millionen Franken nur zu zwei Dritteln ausgeschöpft. Das sei bei einer Verdreifachung klar, so Tschirky.



Boris Tschirky.

Bis vor knapp einem Jahr zahlte der Bund pro Flüchtling und vorläufig aufgenommener Person einmalig 6000 Franken – viel zu wenig lautete die Kritik vielerorts. Neu sind es 18'000 Franken. Die Gemeinden schiessen das Geld vor und können sich bestimmte Massnahmen refinanzieren lassen. Dazugehören Sprachkurse, Kinderbetreuung und Vereinsmitgliedschaften sowie Vorlehren, Praktika und Bewerbungstrainings.



Fahrprüfung wird nicht refinanziert



«Die Gemeinden möchten, dass noch mehr Massnahmen in den Katalog aufgenommen werden», sagt Tschirky. Einige Gemeinden würden zusätzlich Geld ausgeben, weil der Kanton bestimmte Massnahmen wie beispielsweise eine Fahrprüfung nicht refinanziere. Eine solche sei aber für Praktika, eine Berufstätigkeit oder einfach im Alltag für viele notwendig. Mitarbeitende der Gemeinden, vor allem des Sozialamtes, setzen sich jeweils mit der Person hin und überlegen, was sie brauche. Jeder Plan sei individuell. Auch im laufenden Jahr stehen 15 Millionen Franken an Bundesmitteln für die Integration in St. Galler Gemeinden zur Verfügung.



Weniger Arbeitsplätze durch Corona-Krise



Der St. Galler Innenminister Martin Klöti sagt, die Gemeinden seien gut unterwegs, insbesondere im Rheintal. Das liege an der Industrie und den vielen beruflichen Möglichkeiten. Dass Gemeinden aber auch Zeit brauchten, um Angebote aufzubauen, sei klar. Klöti lobt die Quartierzentren und -schulen mit ihrem spielerischen Ansatz und Ausflüge mit Gemeindemitgliedern.



Ein grosses Ziel sei die Integration in den Arbeitsmarkt. «Das wird durch die Corona-Krise schwieriger», so Klöti. Diese werde leider zu Arbeitsplatzverlusten führen, insbesondere bei einfacheren Arbeitsplätzen und Personen fortgeschrittenen Alters. Für Flüchtlinge werde es dann enger auf dem Arbeitsmarkt.



Die Corona-Krise stellt die Integration vor Herausforderungen. «Sprachkurse fallen zur Zeit aus», sagt Boris Tschirky. «Und das soziale Leben ist eingeschränkt, an dem die Flüchtlinge normalerweise teilhaben sollten.»

Die erhöhte Integrationspauschale geht mit der Verpflichtung einher, die fünf Ziele der Integrationsagenda Schweiz zu verfolgen. Erstmals hat der Kanton die Einhaltung ausgewertet.