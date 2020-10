Die Ostschweizer CVP-Bundesrichterin Martha Niquille soll als erste Frau das Bundesgericht präsidieren Die 66-jährige Martha Niquille-Eberle, seit 2008 Bundesrichterin und seit 2017 Vizepräsidentin, ist vom Bundesgericht als neue Präsidentin vorgeschlagen worden. Ihre Wahl wäre der zweite historische Durchbruch einer St.Gallerin im höchsten Schweizer Gericht: 1974 wurde Margrith Bigler-Eggenberger (SP) erste Bundesrichterin, nun übernähme Martha Niquille als erste Frau in der 145-jährigen Geschichte der Institution den Vorsitz. Marcel Elsener 14.10.2020, 16.15 Uhr

Bundesrichterin Martha Niquille 2016 nach der Wahl zur Vizepräsidentin, zusammen mit Präsident Ulrich Meyer, der Ende 2020 zurücktritt. Bild: Monika Flueckiger / EQ Images

Die Wahl erfolgt im Dezember durch die Bundesversammlung. Der Vorschlag dürfte trotz der angespannten Stimmung rund um das Bundesgericht unbestritten sein; mehr zu reden geben dürfte der Vorschlag des Vizepräsidenten Yves Donzallaz (SVP), der von seiner Partei verstossen wurde. Die heutige Vizepräsidentin übernähme als Präsidentin den Vorsitz des Gesamtgerichts und jenen der Verwaltungskommission, und sie verträte das Bundesgericht nach aussen.

Nach den Sexismus-Vorwürfen gegen den Ende Jahr zurücktretenden Bundesgerichtspräsidenten Ulrich Meyer (SP) und der Affäre um die Bundesstrafrichterin Andrea Blum (deren Verleumdungsklage gegen Meyer und die Verwaltungskommission auch Niquille betrifft) soll die St.Gallerin «Lausanne» nach einem turbulenten Jahr wieder in ruhige Gewässer steuern. «Gerade in Zeiten, in denen das Vertrauen in die Rechtsstaatlichkeit gestärkt werden muss, brauchen wir in dieser Position jemanden mit Kraft, Ruhe und Besonnenheit, keine polarisierende Person. Das bringt Frau Niquille als CVP-Frau mit. Sie erfüllt alle Anforderungen, die an dieses Amt geknüpft sind», begründet der St.Galler CVP-Nationalrat Nicolo Paganini, Mitglied der Gerichtskommission, die einstimmige Unterstützung der Mitte-Fraktion.

Staatswissenschafterin und langjährige Kantonsrichterin

Martha Niquille-Eberle gehört dem Bundesgericht seit 2008 an. Zuvor war sie 15 Jahre lang am St.Galler Kantonsgericht tätig gewesen, zwei Jahre davon als Präsidentin. Kollegen lobten anlässlich der Wahl nach Lausanne ihre Beharrlichkeit und ihr Durchsetzungsvermögen, trotz einer gewissen Strenge sei sie nicht verbissen, sondern habe «ein gutes Gespür für den Umgang mit Leuten».

Aufgewachsen in Muolen, studierte sie an der Universität St.Gallen Staatswissenschaften und arbeitete nach der Promotion einige Jahre als Anwältin und Lehrbeauftragte an der HSG. 2007 liebäugelte sie mit dem Amt als St.Galler Regierungsrätin, doch scheiterte die «Städterin vom Land» und «wirtschaftsfreundliche Frau mit sozialer Verantwortung», wie sich den CVP-Delegierten präsentiert hatte, an der parteiinternen Ausmarchung. Als Bundesrichterin behielt die Mutter von zwei inzwischen erwachsenen Söhnen ihren Hauptwohnsitz in St.Gallen; ihr Mann Christophe Niquille war bis 2019 Generalsekretär bei Helvetia Versicherungen Schweiz.

Der Frauenanteil am Bundesgericht steigt kontinuierlich

Die Vereinbarkeit von Familie und Karriere sei im Verlauf ihrer 30-jährigen Tätigkeit als Richterin dank ermöglichter Teilzeitarbeit und IT-Infrastrukturen erleichtert worden, sagt Martha Niquille im Gespräch mit der Juristinnen-Plattform breakingtrough.ch. Dass die Frauen am Bundesgericht – 15 Richterinnen, 23 Richter – nach wie vor untervertreten sind, habe auch mit dem Standort zu tun:

«Es ist eben für eine Frau (oder einen Mann) mit noch kleinen oder schulpflichtigen Kindern angesichts der peripheren Lage von Lausanne kaum möglich, hier als Richterin tätig zu sein, wenn wegen der Berufstätigkeit des Partners/der Partnerin ein Umzug nicht in Frage kommt.»

Allerdings seien die Frauen am Aufholen, von den seit 2015 gewählten neuen Mitgliedern des Bundesgerichts waren fünf Frauen und drei Männer. «Es ist also schlicht eine Frage der Zeit, bis die Zahlen ausgeglichen sein werden.»

Sie sehe sich nicht als Vorbild für junge Juristinnen, meint die St.Galler Bundesrichterin im besagten Interview, es gebe auch kein Geheimrezept für eine Karriere in der Justiz. «Einiges hängt von Zufällen, vom richtigen Zeitpunkt ab.» Doch müsse man die Gelegenheiten, die sich bieten, «dann aber auch packen», sagt Martha Niquille. «Gerade bei Frauen habe ich manchmal gesehen, dass sie sich eine Herausforderung nicht zutrauten. Zwar ist es gut, sich zu hinterfragen (gerade auch als Richterin), aber manchmal muss man einfach auch ins kalte Wasser springen.»

Vorreiterin Margrith Bigler-Eggenberger

Margrith Bigler-Eggenberger, hier 2016 in ihrer Wohnung in St.Gallen, war die erste Bundesrichterin der Schweiz.

Bild: Sandra Ardizzone / SON

Nun ist offensichtlich der richtige Zeitpunkt für die erste Frau im Bundesgerichtspräsidium gekommen – und der Weg frei für die St.Galler CVP-Richterin. Für Martha Niquilles St.Galler «Vorgängerin» im Bundesgericht war die Wahl unvergleichlich härter: Die Sozialdemokratin Margrith Bigler-Eggenberger wurde 1972 als Ersatzrichterin und 1974 als erste Bundesrichterin nur knapp gewählt, das CVP-Blatt «Die Ostschweiz» betitelte sie wegen ihres Engagements für die Fristenlösung als «Mörderin».

Margrith Bigler, die bis 1994 im Amt in Lausanne blieb, liess sich in ihrem Kampf für Gleichstellung nie beirren; noch heute meldet sich die 87-Jährige zu Wort, wenn Frauen oder sozial Schwächere benachteiligt werden. Vier Jahrzehnte nach den ersten Frauen an den Schalthebeln der Macht in der Schweiz sind manche Besetzungen noch immer sensationell, wie Martha Niquille mit Blick auf ein anderes Vorbild für junge Juristinnen feststellt: Nicoletta della Valle, die (parteilose) Direktorin des Bundesamtes für Polizei (fedpol). «Ich finde es nach wie vor aussergewöhnlich, dass eine Frau in diesem Amt ist. Dafür braucht es viel Energie, Mut und Unerschrockenheit.» Sätze, die in gewisser Hinsicht auch für die designierte erste Bundesgerichtspräsidentin der Schweiz gelten könnten.