Die St.Galler Bevölkerung stimmt über Coronakredite für die Wirtschaft ab: Die wichtigsten Fragen und Antworten Am 29. November entscheiden die St.Gallerinnen und St.Galler an der Urne über ein 50-Millionen-Unterstützungsprogramm zugunsten der Wirtschaft – das allerdings längst gestartet ist.

Adrian Vögele 12.11.2020, 05.00 Uhr

Das Geld in der Kasse wird knapp: Diverse Wirtschaftszweige leiden nach wie vor massiv unter der Pandemie, etwa die Gastro- und Eventbranche. Bild: Christian Beutler / KEYSTONE

Die Schweiz steckt mitten in der zweiten Coronawelle – dabei sind die Folgen der ersten Welle noch gar nicht verarbeitet. Das zeigt sich im Kanton St. Gallen, wo am 29. November eine Volksabstimmung über das erste Coronawirtschaftspaket bevorsteht. Die wichtigsten Fragen und Antworten zur Vorlage:

Was soll dieses Gesetz?

Die Pandemie und insbesondere der schweizweite Lockdown im Frühling brachten viele Unternehmen in eine schwierige finanzielle Lage. Der Bundesrat stellte Kredite und Solidarbürgschaften bereit, die vor allem verhindern sollten, dass kleinen und mittleren Unternehmen sowie Selbstständigerwerbenden das Geld ausgeht. Der Kanton St.Gallen ergänzte diese Massnahmen mit einem eigenen Kreditprogramm. Es ist für jene Firmen gedacht, welche die Bundeshilfe bereits ausgeschöpft haben und dennoch finanziell am Limit sind oder waren.

Wie viel Geld stellt der Kanton bereit?

45 Millionen Franken. Weitere fünf Millionen sind speziell für Start-ups gedacht. Ausbezahlt werden Kredite im Umfang von maximal fünf Prozent des Umsatzes, höchstens aber 250’000 Franken pro Firma. Der Kanton bürgt für 90 Prozent des Kredits, zehn Prozent übernehmen die Banken. Anrecht auf diese Unterstützung haben Unternehmen mit höchstens zehn Millionen Franken Umsatz pro Jahr. Die Firmen müssen die Kredite innert fünf Jahren zurückzahlen.

Kommt dieses Programm nicht viel zu spät?

Nein – es ist längst in Kraft. Schon am 4. April startete die Regierung die kantonale Wirtschaftshilfe mit einer dringlichen Verordnung, damals im Umfang von 45 Millionen Franken. Im Mai baute das Kantonsparlament dieses Paket in einer ausserordentlichen Session noch aus. Das Gesetz wurde am 20. Mai dringlich erlassen, direkt nach dem Entscheid des Parlaments. Das Ziel sei gewesen, die Liquidität der Unternehmen sofort zu sichern, wie der Kanton schreibt.

Warum braucht es dann eine Volksabstimmung?

Sie ist in diesem Fall tatsächlich nur noch eine Formalität. Doch Gesetze und Beschlüsse des Kantonsrats, die eine einmalige neue Ausgabe von mehr als 15 Millionen Franken zur Folge haben, unterstehen dem obligatorischen Finanzreferendum, müssen also zwingend an der Urne abgesegnet werden. Dies schreibt das kantonale Gesetz über Referendum und Initiative vor.

Gibt es Widerstand gegen diese Regelung?

Nein. Im Kantonsrat unterstützten sämtliche Fraktionen diese Notkredite. Das Parlament erweiterte sogar den Bezügerkreis. Die Regierung hatte beim Umsatz eine Limite von fünf Millionen Franken pro Jahr festgelegt, das Parlament verdoppelte auf zehn Millionen, womit auch etwas grössere Unternehmen für die Hilfe in Frage kamen. Ausserdem beschloss das Parlament Steuererlasse für von der Krise betroffene Firmen, dieses Instrument ist allerdings nicht Teil der Abstimmungsvorlage.

Wurden die kantonalen Notkredite ausgeschöpft?

Nein, bei weitem nicht. Die Frist für die Einreichung der Gesuche lief Ende August ab. Das Finanzdepartement rechnete mit Auszahlungen im Umfang von rund drei Millionen Franken. Das obligatorische Finanzreferendum gilt trotzdem – massgebend ist der Betrag, den der Kanton bereitgestellt hat, nicht der effektiv ausbezahlte Betrag.

Was passiert, wenn das Volk die Vorlage ablehnt?

Laut dem Finanzdepartement würden die laufenden Kreditvereinbarungen und Solidarbürgschaften unverändert weiterlaufen.