Die Spesenaffäre kostet Rechtsprofessor Peter Sester 80'000 Franken: HSG zieht Schlussstrich mit aussergerichtlichem Vergleich Die Disziplinaruntersuchung gegen Peter Sester ist beendet, das Strafverfahren rechtskräftig eingestellt. Die Universität St.Gallen einigt sich mit ihrem ehemaligen Rechtsprofessor aussergerichtlich. Er bezahlt seiner Ex-Arbeitgeberin einen Grossteil der beanstandeten Spesensumme zurück. Noemi Heule 23.09.2020, 11.09 Uhr

Die Spesenaffäre um Rechtsprofessor und Brasilienspezialist Peter Sester hat die HSG im Jahr 2018 erschüttert. Bild: Urs Bucher

«Die HSG und Professor Peter Sester betrachten damit ihre Auseinandersetzung als umfassend bereinigt und erledigt.» Mit diesen Worten schliesst eine Medienmitteilung der Universität St.Gallen, mit der sie einen Schlussstrich unter die die Spesenaffäre ziehen möchte. Und weiter:

«Professor Sester kann somit seine Karriere unbehelligt fortsetzen.»

Anfang des vergangenen Jahres reichte die Universität eine Strafanzeige gegen Sester ein, nachdem bekannt wurde dass er zwischen 2014 und 2018 missbräuchliche Spesen im mutmasslich sechstelligen Bereich bezogen hatte. Das Verfahren ist mittlerweile rechtskräftig abgeschlossen. Im Mai dieses Jahres hatte die Staatsanwaltschaft angekündigt, das Verfahren einzustellen. Die HSG beabsichtigte vorerst, die Weiterführung des Verfahrens zu beantragen, wie es in der Medienmitteilung heisst.

Schadenssumme auf bis zu 120'000 Franken geschätzt

Diese Absicht entfällt nun mit der aktuellen Einigung. Sie umfasst eine Rückzahlung Peter Sesters an die Universität in der Höhe von 80'000 Franken. «Die HSG erklärte im Gegenzug ihr Desinteresse an einer Weiterführung des strafrechtlichen Untersuchungsverfahrens», heisst es weiter. Nach Bekanntwerden der Spesenaffäre war der Schaden für die Universität auf 100'000 bis 120'000 geschätzt worden.

Das Disziplinarverfahren wurde bereits im März eingestellt, nachdem Peter Sester sein Arbeitsverhältnis auf Ende Januar gekündigt hatte.