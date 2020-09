Die Solidarität in Ausserrhoden wird auf die Probe gestellt – ohne Zustimmung der Kantonsbevölkerung ist der geplante Bahnhof in Herisau nicht realisierbar Der Herisauer Bahnhof soll umgestaltet werden. Am 27. September befindet das Stimmvolk in der Hinterländer Gemeinde über die Vorlage. Auch bei einem Ja ist der Umbau unsicher. Die Kantonsbevölkerung könnte dem Vorhaben einen Strich durch die Rechnung machen. Alessia Pagani 10.09.2020, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Im Jahr 2001 stimmten die Ausserrhoderinnen und Ausserrhoder letztmals über eine Strassenbauvorlage ab. Damals ging es um einen Rahmenkredit für den Ausbau der Strasse zwischen Teufen und Speicher. Der Ja-Anteil in Herisau lag bei 63,5 Prozent. Bild: Alessia Pagani

Mit der Abstimmung vom 27. September wird die Solidarität innerhalb des Kantons Appenzell Ausserrhoden auf die Probe gestellt. Dann nämlich befinden die Herisauerinnen und Herisauer über die Vorlage «Bahnhofplatz mit Bushof». Gleichentags kommt auch die Vorlage «Verpflichtungskredit für die Anpassung der kantonalen Strasseninfrastruktur am Bahnhof Herisau» vors Ausserrhoder Stimmvolk. Und nur, wenn dieses der Vorlage zustimmt, kann der Bahnhof Herisau wie geplant umgebaut werden. Resultiert ein Nein zur Kreiselverschiebung, fehlt der nötige Platz für einen neuen Bushof. Das Schicksal des Herisauer Bahnhofs liegt entsprechend nicht nur in den Händen der Herisauer selber, sondern aller Bürgerinnen und Bürger im Kanton.

Strassenbauprojekte kommen in Ausserrhoden selten vors Stimmvolk. Als Bedingung für eine Abstimmung gilt, dass es sich beim entsprechenden Kredit um eine neue Ausgabe handeln muss, die über die Finanzkompetenz des Regierungs- beziehungsweise Kantonsrats hinausgeht. Gemäss Kantonsingenieur Urban Keller war dies erst drei Mal der Fall. Bei allen drei Vorlagen war die Zustimmung aus dem ganzen Kanton gross.

Alle drei Vorlagen deutlich angenommen

Letztmals stimmten die Ausserrhoderinnen und Ausserrhoder im Juni 2001 über ein Strassenbauprojekt ab. Damals ging es um den Rahmenkredit für die Erneuerung und den Ausbau der Staatsstrasse zwischen Teufen und Speicher. Sämtliche Gemeinden mit Ausnahme von Wald (44,7 Prozent) stimmten dem Projekt klar zu. Der Ja-Anteil bewegte sich zwischen 55,0 Prozent (Lutzenberg) und 76,1 Prozent (Teufen). Der kantonale Durchschnitt lag bei 64,7 Prozent.

Ein ähnliches Bild zeigte sich im Juni 1998. Damals kamen gleich zwei Strasseninfrastrukturvorlagen zur Abstimmung – einerseits handelte es sich dabei um einen Rahmenkredit von 4,2 Millionen Franken für die Korrektur der Staatsstrasse zwischen Wolfhalden und Rheineck, andererseits über den Ausbau der Staatsstrasse zwischen Waldstatt und Hundwil, beziehungsweise zwischen Hundwil und Stein, für 5,8 Millionen Franken. Auch hier zeigten sich sämtliche Gemeinden wohlwollend und stimmten den Vorlagen deutlich zu. Für die Hinterländer Vorlage sprachen sich 65,8 Prozent der Ausserrhoder aus, für die Vorderländer 63,2 Prozent.

Herisau als Zünglein an der Waage

David Zuberbühler. Bild: Keystone

Vergangene kantonale Wahlen und Abstimmungen haben gezeigt: Das Schlussresultat bleibt offen, bis die letzte Gemeinde ausgezählt ist. Herisau als bevölkerungsreichste Gemeinde stellt dabei nicht selten das Zünglein an der Waage dar. Die Hinterländer Gemeinde stellt mit 15’772 Einwohnern über einen Viertel der gesamten Ausserrhoder Bevölkerung.

An den Nationalratswahlen vom Oktober 2019 lag FDP-Herausforderin Jennifer Abderhalden mit rund 1000 Stimmen vor dem bisherigen SVP-Nationalrat David Zuberbühler – bis das Ergebnis aus Herisau feststand. Bekanntermassen schaffte Zuberbühler die Wiederwahl – 159 Stimmen machten zum Schluss den Unterschied aus.

Zustimmung aus Herisau

So viel zu den vergangenen Nationalratswahlen. Nun geht es um den Umbau der Kreuzung Bahnhofstrasse zu einem Kreisel und damit um das grösste Strasseninfrastrukturvorhaben in Ausserrhoden seit 30 Jahren. Der Anteil des Kantons an den Gesamtkosten von 17,2 Millionen Franken beträgt rund 13,3 Millionen Franken.

Nun könnten Vorder- und Mittelländer damit argumentieren, dass sie selten in Herisau unterwegs sind und ebenso selten den Bahnhof nutzen. Dabei ginge vergessen, dass sich die Herisauerinnen und Herisauer bei allen drei zur Abstimmung gelangten Strassenbauprojekten wohlwollend gezeigt und diese relativ deutlich angenommen haben. Im Jahr 1998 lag die Zustimmung bei 56,9 beziehungsweise 59,0 Prozent, im Jahr 2001 bei 63,5.

So soll der Bahnhof Herisau aussehen. Visualisierung: PD

Diese Zahlen dürften vor allem im Hinblick auf die kommenden beiden Abstimmungen über Strassenbauprojekte wieder an Relevanz gewinnen. Voraussichtlich 2022/2023 plant das Kantonale Tiefbauamt den Neubau der Brücken bei Zweibrücken zwischen Speicher und Rehetobel. Die beiden Gemeinden sind dann ebenfalls abhängig vom Wohlwollen der übrigen Kantonsbevölkerung. Dieselbe Ausgangslage wird die Vorlage zum Liebeggtunnel inzwischen Teufen und St. Gallen bieten, die voraussichtlich 2025/2026 zur Abstimmung gelangen wird.

Lastenverteilung immer wieder Thema

Das Vorderland gehe im Kantonszentrum Herisau «vergessen und verloren». Dies sagte der ehemalige Regierungsrat Köbi Frei kürzlich an der Jahresversammlung des Hotels Heiden. Mit dieser Aussage dürfte er nicht alleine dastehen. Immer wieder kommt die Lastenverteilung im Appenzellerland zur Sprache. Nicht selten fühlen sich die Vorderländer gegenüber den Hinterländern benachteiligt. Bemängelt werden etwa die ÖV-Verbindungen. Auch, dass das Vorderland seit Jahren Standort des einzigen Asylzentrums in Ausserrhoden ist, sorgte in der Vergangenheit für Kritik.

Ungleich verteilt sind auch die Gelder des Finanzausgleichs. Zwar gehören Vorderländer Gemeinden zu den Nehmern, der Grossteil der finanziellen Mittel fliesst aber ins Appenzeller Hinterland. Gebergemeinden im Vorderland waren 2019 Heiden, Wolfhalden, Walzenhausen, Lutzenberg und Rehetobel. Aus dem Vorderland bezogen einzig Grub und Wald Gelder. Hingegen haben alle sieben Hinterländer Gemeinden 2019 vom Finanzausgleich profitiert.

Höchste Pro-Kopf-Investitionen im Vorderland

Im Strassenbau waren die Investitionen in den drei Regionen in den vergangenen 15 Jahren allerdings ausgeglichen. Das Ausserrhoder Kantonsstrassennetz umfasst 227 Kilometer. Das Hinterland hat einen Anteil von 44 Prozent, das Mittelland 24 Prozent. 32 Prozent der Kantonsstrassen befinden sich im Vorderland. Vergleicht man diese Anteile mit den investierten Geldern, zeigt sich, dass das Vorderland mit 39 Prozent besser weggekommen ist als das Hinterland (41 Prozent) und das Mittelland (20 Prozent).

Heruntergebrochen auf die Anzahl Einwohnerinnen und Einwohner weist das Vorderland über die vergangenen 15 Jahre betrachtet zudem deutlich höhere Investitionen pro Kopf auf.