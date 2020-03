Die Saison geht für die St.Galler Skigebiete abrupt zu Ende — Die Regierung entscheidet definitiv am Samstag «Sind ihre Lifte und Anlagen am Wochenende noch in Betrieb? Beenden sie die Saison per sofort? Oder erst am Sonntagabend wie in Vorarlberg?» Fragen über Fragen. Kaum ist die Medienkonferenz des Bundesrats zu Ende, klingelt in den Ostschweizer Skigebieten das Telefon – ohne Unterbruch Regula Weik 13.03.2020, 21.32 Uhr

Bald die letzte Fahrt: Die St.Galler Skigebiete Benjamin Manser

Wer durchkommt, wird allerorten vertröstet. «Wir sind in Abklärung mit dem Kanton.» «Die Verantwortlichen halten gerade eine ausserordentliche Sitzung ab.» «Wir warten auf die Umsetzungsanweisung des Kantons.»

Die angefragten Bergbahnbetreiber im Toggenburg, am Pizol und in den Flumserbergen sind sich einig: Ab Montag ist ausgefahren, dann stehen die Lifte und Bahnen still. Das sei völlig klar und unbestritten. Darüber müsse nicht diskutiert werden. Doch es treibt sie die Frage um: Müssen sie den Betrieb sofort dicht machen? So wie im Bündnerland? Die dortige Regierung hatte am Freitagnachmittag zunächst den Betrieb noch bis Sonntagabend erlaubt, diesen Entscheid am Abend dann aber rückgängig gemacht.

Auch der Ostschweizer Verband der Seilbahnunternehmungen kann den St.Gallern nicht weiterhelfen. Auf Nachfrage heisst es: «Wir sind im Gespräch mit dem Kanton.»

Und so ist am Freitagabend die Liste der wartenden Bergbahnbetreiber auf den Kanton länger als jede Warteschlange am sonnigsten Wintertag in den Skigebieten.

Warten auf den Entscheid des Kantons

Die Bahnverantwortlichen überbrücken die Wartezeit mit Informationen an die Wintersportler auf ihren Homepages: «Wir informieren so schnell wie möglich über die aktuelle Situation und die Auswirkungen auf den laufenden Betrieb. Der Kanton St. Gallen arbeitet schnellstmöglich das kantonale Vorgehen aus.»

Und dann trifft die Umsetzungsanweisung des Kantons ein. Sofort den Schalter kippen? Oder erst am Sonntagabend den Betrieb einstellen? Auf Nachhaken heisst es beim Kanton: Die Skigebiete dürften am Samstag ihre Anlagen noch laufen lassen. Definitiv entscheiden werde die Regierung an einer ausserordentlichen Sitzung am Samstag.

«An diesem Wochenende letztmals in Betrieb»

Die Verantwortlichen der St.Galler Skigebiete ziehen ihre Schlüsse. Und so heisst es am späteren Freitagabend auf ihren Homepages: «Aufgrund des Coronavirus wurde ein vorzeitiges Saisonende beschlossen. An diesem Wochenende sind unsere Anlagen letztmals für diesen Winter in Betrieb.» Sie hätten sich untereinander abgesprochen und ihr Vorgehen koordiniert, heisst es auf Anfrage.

Damit nimmt die diesjährige Skisaison abrupt ein Ende. Der Winter hat sich eh schon längst aus dem Staub gemacht.