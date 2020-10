«Eine der schwierigsten Routen, die ich je geklettert bin»: Profikletterer Michi Wohlleben will im Alpstein hoch hinaus Der deutsche Profikletterer Michi Wohlleben ist ein Stück weiter an der Dreifaltigkeit: Die schwierigste Tour des Alpsteins ist so weit, dass er sie erstmals am Stück klettern kann. Es war ein steiler Weg bis dahin. Raphael Rohner 22.10.2020, 19.03 Uhr

Der Profikletterer Michi Wohlleben in der Wand der Dreifaltigkeit. Bild: Roman Berner

Er hat sich im Alpstein fast die Zähne ausgebissen. Wieder und wieder ist der deutsche Profikletterer Michi Wohlleben an der Dreifaltigkeit gescheitert. Mehrere Wochen haben er und seine Freunde versucht, eine neue Route an der Dreifaltigkeit zu finden und sie bezwingbar zu machen. Doch schienen die letzten paar Meter bis zum Gipfel fast nicht machbar.

Die senkrechte Felswand im Alpstein verlangte vom Profi und seinen Freunden alles ab. Wohllebens Vision: Eine neue Route in der Südwand der Dreifaltigkeit. Es soll die schwierigste Route überhaupt werden.

Lange gepröbelt – und es nicht geschafft

Der 30-Jährige pröbelte an den letzten Metern der Wand lange herum und schaffte es nicht. Lange war es still um den Kletterer und sein Vorhaben. Erst eine Whatsapp-Nachricht rund drei Monate nach seinem letzten Versuch kündigte seinen ersten Erfolg an der neuen Route an: «Die Erstbegehung ist gestern fertig gebohrt worden», schrieb Wohlleben kurz. Die neue Route ist demnach so weit fertig, aber: «Ein richtiger Erfolg ist das ja so gesehen noch nicht.» Jetzt sei erst die Route eingerichtet und der wirkliche Knochenjob könne beginnen, gibt sich der Kletterer bescheiden.

Die Kunst liege jetzt darin, die ganze Passage an einem Stück fehlerfrei zu klettern. Für Michi Wohlleben ein steiler Weg:

«Diese Route ist vielleicht eine der schwierigsten, die ich je geklettert bin, und wird ausserordentlich herausfordernd. Vielleicht kann ich sie gar nicht am Stück klettern.»

Die neue Route an der Dreifaltigkeit. Bild: Roman Berner

Die neue Route hat noch keinen Namen

Angst, dass ihm in der Zwischenzeit ein anderer Kletterer zuvorkommt und die neue Route als Erster klettert, hat Wohlleben nicht: «Es gibt ein Ethos unter Kletterern, dass der, der die Route erstbegangen hat, sie auch als Erster klettern und benennen darf.»

Wie die neue Route im Alpstein heissen soll, ist derzeit noch offen: «Wir haben uns noch nicht entschieden, die anderen Erstbegeher und ich. Es gibt einige Vorschläge und es wird noch vieles an der Wand geschehen, das den Namensfindungsprozess lenken könnte», sagt Wohlleben. Er tendiert zum Namen «Feuerlilie», da die Kletterer oben an der Dreifaltigkeit diese seltenen Alpenblumen entdeckt haben und der Name etwas Abstossendes in sich trägt.



Michi Wohlleben mit einem Bohrer in der Wand. Bild: Roman Berner

Fremde wünschen dem Kletterer alles Gute

Der Kletterer wird mittlerweile auch auf der Strasse erkannt:

«Ich bekomme sogar Glückwünsche zu meinem Vorhaben von Fremden in der Sauna.»

Das stört den Kletterer jedoch nicht. Er ist überzeugt, dass das dem Klettersport guttut. Wohlleben will ab jetzt bis zum Frühling jede Möglichkeit nutzen, an der Dreifaltigkeit zu klettern, um seine Route zu schaffen. Den Rest der Zeit will er in der Kletterhalle trainieren, um die Route mit ihren Schwierigkeiten bezwingen zu können.