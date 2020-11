Die Schürze bleibt am Haken – die zweite Coronawelle führt zu Entlassungen in Ostschweizer Mensen Seit Anfang November ist für die Studenten in der Ostschweiz erneut Fernunterricht Pflicht – weil es ohne Studenten für Küchenpersonal nichts zu tun gibt, sind Hochschulen und Kantinenbetreiber in St.Gallen, Buchs und Rorschach zu ersten Kündigungen gezwungen. Viola Priss 16.11.2020, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Noch bleibt die Küche in der Mensa der Universität St.Gallen (HSG) nicht kalt.

Bild: Michel Canonica

Wo normalerweise zur Mittagszeit ein Geräuschpegel herrscht, bei dem man kaum das Wort seines Nebenmanns versteht, ist nun jedes Räuspern klar vom anderen zu unterscheiden. Etwa 30 Studentinnen und Studenten, vereinzelt auch Personal der Universität St.Gallen sitzen in der halbleeren Mensa vor ihren Tabletts mit Salat, Reispfanne und Dessert.

Die Kantine der Fachhochschule: abgeriegelt und leer

Ausser zur Mittagszeit ist der Mensabetrieb nahezu auf null heruntergefahren. Bild: Michel Canonica

Ein ähnliches Bild auch an der Fachhochschule St.Gallen. Die Kantine ist infolge wegfallender Präsenzveranstaltungen geschlossen, nun übernimmt die angrenzende Cafeteria gewissermassen ihre Funktion. Immerhin eine warme Mahlzeit, mit oder ohne Fleisch, steht jetzt dort auf der Speisekarte – was die wenigen noch im Gebäude verbliebenen Dozentinnen, Dozenten sowie Büroangestellten aufatmen lässt. Sie seien dankbar, neben den Kaffeemaschinen im Haus noch die Möglichkeit für «etwas Anderes als Snacks» zu haben, sagen zwei Mitarbeiterinnen der Verwaltung. Ihren Platz haben sie an einzelnen Tischen im Aussenbereich gewählt – die Maske immer griffbereit.

Mitarbeiter der Cafeteria der FH St.Gallen. Bild: Michel Canonica

Auch das Personal der Kantine, welche von der Migros Ostschweiz betrieben wird, ist froh, noch etwas zu tun zu haben. Wo sich sonst bis zu elf Mitarbeiter um das leibliche Wohl der Hundertschaft aus Studenten, Gasthörern, Dozenten und sonstigen Mitarbeitern gekümmert hat, reichen nun zwei – und das zur üblichen Rushhour in der Kantine zur Mittagszeit. Da seien es noch die meisten, die kämen, sagt eine Mitarbeiterin. Dennoch:

«Hier ist fast gar nichts mehr los.»

Von halb acht am Morgen bis halb drei am Mittag ist die Cafeteria derzeit geöffnet, ab kommender Woche wird es nochmals eine Stunde weniger sein.

Übergangslösung: Statt am Schwingbesen jetzt am Scanner

Michael Remus, Leiter Mensa Universität St.Gallen.

Bild: Michel Canonica

Ein sukzessives Zurückschrauben des Betriebes, angepasst an die Massnahmen des BAG – mit Luft und Hoffnung nach oben, sagt Michael Remus, Leiter der Mensa der Universität St.Gallen. Er sei froh, konnten seine Mitarbeitenden vorübergehend andere Aufgaben innerhalb der Migros Ostschweiz übernehmen und die Kolleginnen und Kollegen in den Supermärkten oder in der Logistik unterstützen:

«Glücklicherweise haben wir die Möglichkeit, Mitarbeiter zu transferieren.»

Konkret heisst das: Wer früher in der Mensa Schnitzel briet, räumt derzeit womöglich Regale in einer Ostschweizer Supermarktfiliale ein oder bedient die Kasse – und hofft unterdessen auf ein Ende des Fernunterrichts.

Markus Seitz, Verwaltungsdirektor der Pädagogischen Hochschule St.Gallen Bild: PD

Anders sieht die Lage an der Pädagogischen Hochschule St.Gallen (PHSG) aus. Aktuell, wie bereits während des ersten Lockdowns im Frühjahr musste die PHSG ihre Gastronomiebetriebe schliessen. In den Wochen des ersten Lockdowns, sagt Markus Seitz, Verwaltungsdirektor der Pädagogischen Hochschule St.Gallen, habe man die Mitarbeitenden bei der Unterstützung des Hausdienstes einsetzen können.

PHSG stellt Kündigungen in Aussicht

Mit ihren Standorten in St.Gallen, Rorschach und Gossau mit je zwei Mensen und Cafeterien beschäftigt die PHSG in der Gastronomie 12 Mitarbeitende, mit insgesamt 670 Stellenprozenten. Sie alle anderweitig im Hochschulbetrieb unterzubringen – auf kurz oder lang ein Ding der Unmöglichkeit:

«Wir sahen uns leider gezwungen, die Auflösung zweier Arbeitsverhältnisse in Aussicht zu stellen.»

Zwei Teilzeitmitarbeitende sowie «weitere Angestellte auf Stundenlohnbasis» seien betroffen, sagt Seitz. An der PHSG halte man sich streng an die Massgaben des Bundesrats – auch zum Lernen würden sich keine Studierenden mehr auf dem Campus der Hochschulen aufhalten.

Auch der Semesterstart im September verschaffte dem Gastronomiebetrieb nur eine verhaltene Atempause: Die Mindestabstandsregelung bedingte eine geringere Auslastung der Mensen und hielt entsprechend den Umsatz weiterhin auf tiefem Niveau. Für Markus Seitz war damit im November klar: Mit dem Entscheid des Bundesrats die Seminare und Vorlesungen abermals via Fernunterricht durchführen zu lassen, schlossen sich auch die Türen ihrer Speisesäle wieder.

Eine Rückkehr zur Normalität erwartet Seitz auch im Frühlingssemester 2021 nicht in Gänze. Da die PHSG auch dann von einem eingeschränkten Präsenzbetrieb ausgehen muss, wurden bereits erste personelle Konsequenzen gezogen, bestätigte der Verwaltungsdirektor.

Droht eine Welle von Entlassungen?

Bei der SV-Group, einem der schweizweit grössten Gastronomie- und Cateringbetriebe mit über 300 Mitarbeiterrestaurants- und Kantinen hingegen ist es bereits zu Entlassungen gekommen:

«An Standorten, an denen sich das Geschäft auf längere Zeit oder gar nicht mehr erholen wird,

mussten wir leider bereits Kündigungen aussprechen und Pensen reduzieren.»

Man versuche aber, wo möglich, Kündigungen durch interne Stellenwechsel zu umgehen. Eine Prognose, welcher Standort geschlossen werden müsse, wie lange einzelne Kantinen geschlossen bleiben würden und was das für die Angestellten heisse, könne aber derzeit nicht gestellt werden.

Köche und Kantinenmitarbeiter halten derweil die Stellung am Herd, wo es ihnen noch möglich ist. Und hoffen auf ein Abflachen der zweiten Welle, auf eine Rückkehr zu dem, was früher Alltag war: Eine Kantine, die so belebt ist, dass man sein eigenes Wort kaum mehr versteht.