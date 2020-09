«Die Schallwellen zerreissen unter Umständen das Trommelfell»: Was bei einem Blitzeinschlag in unserem Körper passiert und wie man sich bei Gewittern schützen soll Nach dem fatalen Fussballspiel von Abtwil, bei dem 14 Jugendliche verletzt wurden, erklärt Robert Sieber, Chefarzt der Notaufnahme des Kantonsspitals St.Gallen, was bei einem Blitzschlag im Körper passiert. Serafin Reiber 25.09.2020, 17.08 Uhr

Ein Gewitter mit Blitzen über dem Rosenberg. Bild: Ralph Ribi

200'000 Ampere. Das ist die Stromstärke, die Blitze haben können. Zum Vergleich: Durch eine SBB-Fahrleitung fliessen Ströme von maximal 1500 Ampere.

«Dass wir das überhaupt überleben können, liegt daran, dass der Strom nur während einer sehr kurzen Zeit durch unseren Körper fliesst», sagt Robert Sieber, Chefarzt an der zentralen Notaufnahme des Kantonsspitals St.Gallen. Welchen Schaden ein Blitz in unserem Organismus anrichte, hänge stark von der Umweltsituation ab. Sieber zählt auf: «Wie nass ist der Untergrund, auf dem wir uns befinden? Wie weit sind wir von der Einschlagstelle entfernt? Mit welchen Schuhen sind wir zum Untergrund hin geschützt? All diese Faktoren beeinflussen die möglichen körperlichen Schäden.»

Auch Menschen haben Ströme

Robert Stieger, Chefarzt der Notfallaufnahme im Kantonsspital

St.Gallen Bild: Ralph Ribi

Was passiert im Körper, wenn der Blitz einschlägt? «Wenn wir getroffen werden, attackiert der Blitz unter anderem unser körpereigenes Stromsystem. Auch wir haben Ströme: Herzströme, Muskelströme, Hirnströme», sagt Sieber. Kommt es zum Einschlag, werden sie sofort gestört. Sieber sagt: «Es kann zum Beispiel zu Herzrhythmusstörungen oder epileptischen Anfällen kommen. Tritt ein Herzstillstand auf, muss so schnell als möglich mit einer Herzdruckmassage begonnen werden.»

Bei Blitzeinschlägen müsse zwischen den Sofort- und Langzeitfolgen unterschieden werden, sagt Sieber. «Durch die grosse Hitzeentwicklung kann das Eiweiss in den Muskeln gerinnen und aufquellen. Es kommt zu Schäden, in extremen Fällen zum Tod nach Nierenversagen.» Es können aber auch nur leichte Hautverbrennungen entstehen.

«Diese können typische Bild eines gefächerten Farnblatts zeigen.»

Alle zwei Jahre ein Blitztoter

Auch Gehörschäden sind nach häufig nach Blitzeinschlägen, wie Sieber sagt: «Auf den elektrischen Schlag folgt ein lauter Knall. Die Schallwellen zerreissen unter Umständen das Trommelfell, so wie die Druckwellen einen heftig zu Boden reissen können. Dies kann zu körperlichen Spätfolgen durch die Verletzungen führen.»

Ein solch bedrohliches Blitzschlag-Erlebnis könne aber auch psychische Folgen haben, so Stieger. «In jedem Fall haben Blitze aus notfallmedizinischer Sicht eine hochspannende Variabilität. Die Energieeinwirkung auf den Körper reicht von maximal bis minimal.» Sieber erklärt dies mit den unterschiedlichen Bedingungen in der Natur mit einer wechselnden Ausbreitung der elektrischen Wirkung. «Entsprechend verschieden sind die Folgen für den menschlichen Körper», sagt Chefarzt Sieber.

Alle zwei Jahre stirbt jemand in der Schweiz an einem Blitzschlag. Die Wahrscheinlichkeit durch einen Blitz den Tod zu finden ist mit 1 zu

17 Millionen also eher gering.