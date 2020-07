Interview «Es besteht die Gefahr, dass eine Pseudo-Lehrperson herangezüchtet wird» Daniel Thommen, Co-Präsident des Kantonalen Lehrerinnen und Lehrerverbandes Kanton St.Gallen, sieht die Lehrpersonen beim Thema Klassenassistenzen in einem Dilemma. Christoph Zweili 08.07.2020, 18.19 Uhr

Eine Klassenassistentin betreut eine Schülerin in einer Primarklasse. Christian Beutler / KEYSTONE

Welche Haltung hat der Kantonale Lehrerinnen- und Lehrerverband zum Einsatz von Assistenzen?

Daniel Thommen: Der KLV ist nicht per se für oder gegen Assistenzen. Es kommt darauf an, in welchem Umfang und mit welchen Aufgaben diese eingesetzt werden. Und dass sie nicht verordnet werden.

Das heisst?

Daniel Thommen, Co-Präsident Kantonaler Lehrerinnen- und Lehrerverband Kanton St.Gallen. Bild: PD

Sie sollen nur auf Wunsch einer Lehrperson zum Einsatz kommen. Es bringt nichts, wenn Schulleitungen sie flächendeckend einsetzen wollen, wenn etwa zu wenig Fachpersonal da ist, um die Schüler zu betreuen.

Entlasten die Klassenassistenzen die Lehrpersonen aus Ihrer Sicht?

Da sind wir in einem Dilemma zwischen einer professionellen Führung einer Assistenz und einer Mehrbelastung. Dies etwa dann, wenn das Führen einer Assistenz mehr Zeit beansprucht, als wenn ich mich selber mit den Schülern beschäftige.

Braucht es eine Rollenklärung?

Wir erhalten wenig Rückmeldungen zu Assistenzen – Anstellung, Entschädigung und Aufgabenbereich werden heute in den Schuleinheiten vor Ort definiert. Hier täte eine gesamtkantonale Klärung der Rolle der Assistenzen im Sinne von «was sind sie und was sind sie nicht?» gut.

Mit welchen Aufgaben sind Assistenzen nicht zu betrauen?

Mit der Kernkompetenz der Lehrpersonen, der Pädagogik: Dafür fehlt den Assistenzen der Hintergrund, das didaktisch-methodische Handwerk. Aus unserer Sicht besteht die Gefahr, dass eine Pseudo-Lehrperson herangezüchtet wird, nur weil sie kostengünstiger ist. Das dient der Qualität der Schule nicht.

Ist das System «Eine Klasse, eine Lehrperson» ein Auslaufmodell?

Es kommt darauf, wen sie fragen und was sie darunter verstehen. Der Wechsel zu einem Fachlehrer-System mit Lehrpersonen, die alle eine spezialisierte Aufgabe haben, ist auf der Volksschulstufe nicht erstrebenswert. Dies vor dem Hintergrund, dass Kinder in diesem Alter eine Person brauchen, zu der sie eine Beziehung aufbauen können.

Die Lehrpersonen werden doch heute schon unterstützt: Ich denke da an Teamteaching und Stützunterricht?

Stimmt, es gibt heute schon nicht nur die eine Lehrperson pro Klasse: Das ist die Ausnahme. Viele Kinder brauchen Stützunterricht, spezielle Massnahmen oder Förderungen – sei es, um dem Unterricht folgen zu können oder weil sie hochbegabt sind. Dafür gibt es Fachpersonen. Die Aufgaben der Lehrpersonen sind komplexer und anspruchsvoller geworden. Noch mehr Personen in den Unterricht einzubauen, um den Bildungsauftrag zu erfüllen, ist aber wenig sinnvoll. Andererseits ist es heute für eine Lehrperson allein gar nicht mehr möglich, alle Baustellen zu bearbeiten.

Ihr erster Eindruck von der PHSG-Studie?

Sie bestätigt unsere Bedenken und Forderungen, dass Assistenzen sehr unterschiedlich eingesetzt werden. Häufig werden sie bei schwächeren Schülern eingesetzt: Hier müssten aber die gut qualifizierten Lehrkräfte dafür sorgen, dass diese den Anschluss nicht verlieren.