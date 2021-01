Interview «Die Polizei sperrt nicht grundlos Leute weg»: Justizchef Fredy Fässler über das Terrorgesetz, geschlossene Grenzen und hohe Ämter

Der St.Galler Justiz- und Polizeichef Fredy Fässler präsidiert seit Jahresbeginn die kantonale Polizeidirektorenkonferenz und die Bodensee-Regierung. Im Interview spricht er darüber, wieso strikte Kantons- und Landesgrenzen veraltet sind. Interview: Marcel Elsener und Noemi Heule 28.01.2021, 05.00 Uhr

SP-Regierungsrat Fredy Fässler sagt über seinen Werdegang zum Vorsteher des Justizdepartements: «Als Politiker kann man monieren und Probleme benennen, als Polizeidirektor muss ich Lösungen finden.» Bild: Ralph Ribi

In Ihrem Büro steht ein Schiffssteuerrad. Wann waren Sie zum letzten Mal auf dem Bodensee?

Fredy Fässler: Schon länger nicht mehr. Früher war ich gelegentlich auf dem Segelschiff meiner Schwester. Und vor einiger Zeit durfte ich in Rorschach ein Polizeiboot taufen. Aber ich bin kein Wassermensch.

Das Steuerrad gilt Ihrem Vorsitz der Internationalen Bodensee-Konferenz (IBK). Was fällt Ihnen zur Seeregion als Erstes ein?

Die Grenzschliessungen im Coronalockdown, der Zaun in Kreuzlingen/Konstanz. Schrecklich! Erst da haben viele Leute realisiert, wie eng wir zusammengewachsen sind, nicht nur wirtschaftlich, sondern auch gesellschaftlich, sozial. Es wurde deutlich, dass die Zentralregierungen in Bern, Berlin und Wien kein ausreichendes Bewusstsein für die Existenz dieser Region haben. Dabei zählt der IBK-Einzugsraum 4,5 Millionen Personen und ist ein eigenständiges Gebilde.

Das politisch nicht definiert ist.

Weshalb 2019 durch die IBK auch die Idee einer Regierungskommission Bodensee mit den Aussenministern lanciert wurde. Die politischen Entscheide fallen nicht in St.Gallen oder Bregenz. Das Projekt liegt im Departement Cassis auf dem Tisch, das EDA hat mit einer diplomatischen Notiz Verständnis signalisiert. In der Coronazeit wurden Leute im Zügelwagen mit Arbeits- und Mietvertrag für die Schweiz an der Grenze zurückgewiesen. Solch unmögliche Situationen darf es im Grenzverkehr nicht mehr geben.

Für die Grenzgänger blieben die Grenzen doch offen.

Ja, immerhin, sonst wäre unser Gesundheitssystem und ein grosser Teil vor allem der Rheintaler Wirtschaft zusammengebrochen. Aber das Problem betrifft den Fachkräftemangel: Beim Migrationsamt und vereinzelt bei mir gab es Beschwerden von Betrieben, die länger jemanden gesucht und gefunden hatten, die Person dann aber nicht einreisen konnte. Dafür gab's wenig Verständnis. In Bern oder Berlin hat das nicht interessiert.

Was wollen Sie als Bodensee-Regierungschef anpacken?

Auf jeden Fall bei den Regierungen das Bewusstsein für den gemeinsamen Bodenseeraum zu schaffen. Der liegt leider in allen drei Ländern am Rand. Was man beim ausgedünnten öffentlichen Verkehr merkt. Wer aber die real existierende Gemeinschaft über die Grenzen hinweg denkt, dem müsste das Projekt einer S-Bahn rund um den Bodensee einleuchten.

Die Medienmitteilungen der IBK lesen sich als Papiertiger abstrakter Absichtserklärungen. Haben Sie ein konkretes Erfolgsbeispiel?

Tatsächlich hört man wenig Greifbares, viele Leute kennen die demnächst 50-jährige Institution wohl gar nicht. Aber es läuft einiges, beispielsweise im Hochschulverbund. Und wir planen die Jugendolympiade 2029 länderübergreifend, die würde auch für den ÖV viel bringen. In der Coronakrise ist das Sensorium für die Bedeutung der Region gewachsen, das Problem der als willkürlich empfundenen Grenzschliessungen ist erkannt.

Ihr zweiter, bedeutenderer Vorsitz 2021 ist die nationale Polizeidirektorenkonferenz (KKJPD). Da steht als Thema vor allem die Internetkriminalität an, oder?

Die Internetkriminalität ist ein Thema unter vielen, wir haben jeweils 30 Traktanden, oft dicke Dossiers. Einige «Riesenkisten» betreffen Harmonisierungen und Angleichungen unter den Kantonen, so von IT-Systemen in der Justiz, der Polizeitechnik oder dem Justizvollzug. Grössere Themen bleiben Hooliganismus, Terror und Migration und aufgrund der Initiative von Karin Keller-Sutter nun auch häusliche Gewalt.

Cybercrime wäre doch eine dringliche interkantonale Aufgabe?

Sicher, da muss die Zusammenarbeit massiv verstärkt werden. Für die komplexe Materie benötigt es IT-Fachleute, die wiederum von internationalen Techgiganten begehrt werden. Wir versuchten, bislang erfolglos, in der Ostschweiz ein Kompetenzzentrum Cyber einzurichten. Die kleineren Kantone haben keine Chance, etwas grössere wie St.Gallen schon eher. Aber ich habe den Eindruck, dass jeder Kantonspolizeikommandant am liebsten doch alle Aufgaben in seinem Korps hätte.

Sie plädieren für eine Aufgabenteilung unter den Kantonspolizeien?

Es gäbe vieles, das regional Sinn machte. Braucht die St.Galler Polizei eine Alpine Rettung, oder könnten das die Bündner oder Innerrhoder übernehmen? Oder die Taucher: Wir haben im Ostschweizer Polizeikonkordat etwa 60 ausgebildete Polizistinnen und Polizisten, die auch Taucheinsätze übernehmen und dafür auch regelmässig trainieren – für jährlich rund 60 Einsätze. Da genügte gewiss ein Drittel davon, und es könnten sich die Thurgauer darauf spezialisieren.

Aber die Widerstände sind gigantisch. Ich habe es probiert, doch eine Antwort war: Das Tauchen im Bodensee, in der Sitter oder im Seealpsee sind komplett verschiedene Dinge.

Ein anderes Beispiel: Wie viel es brauchte, eine gemeinsame Notrufzentrale für Kantons- und Stadtpolizei und beide Appenzell zu schaffen!

Es bräuchte weniger Föderalismus bei der Polizei?

Wenn wir Aufgaben nicht besser verteilen, kommt der Föderalismus bald an seine Grenzen, weil es einfach nicht mehr funktioniert. Wenn Kriminelle herausfinden, welche Kantone gewisse Aufgaben nicht bewältigen können – was tun wir dann? Wenn wir diese Kooperationen nicht verbessern können, verschwenden wir Ressourcen, und es leidet die Qualität. Das gilt auch für die Staatsanwaltschaften, vor allem bei der Wirtschaftskriminalität. Kleine Kantone können diese Fälle nicht stemmen. Ich kenne das aus eigener Erfahrung als Anwalt in einem riesigen Fall: Das Verfahren starb wegen Verzögerung, weil unter anderem ein Staatsanwalt, ein Richter und ein Gerichtsschreiber Zusammenbrüche erlitten. Das System kam an den Anschlag.

Als St.Galler Justizchef und KKJPD-Präsident verfolgen Sie die Wahl des Bundesanwalts mit doppeltem Interesse: Was halten Sie von der Kandidatur des früheren Zürcher Polizeikommandanens Thomas Würgler?

Würgler würde sicher durchgreifen, er ist führungsstark und kann resolut sein. Im Gegensatz zu Lauber war er Staatsanwalt, das ist hilfreich. Strafprozesse sind ja stark reguliert, und wer sich nicht strikt an die Regeln hält, dem fliegen sie irgendwann um die Ohren. Das würde Würgler nicht passieren.

Was sagen Sie als «oberster Polizist» zum Anti-Terror-Gesetz, über das nach erfolgreichem Referendum das Volk entscheiden wird?

Als Polizeidirektor bin ich der Meinung, dass es dieses Instrument braucht. Forensiker sind heute in der Lage, die Gefährlichkeit eines potenziellen Täters mit ausreichender Wahrscheinlichkeit vorauszusagen. Diesen Umstand muss man nutzen, wenn er ein Blutbad verhindern kann.

Der vorsorgliche Hausarrest ist hochumstritten.

Die Angst, dass die Polizei grundlos Leute wegsperrt, ist unbegründet. Der Eingriff in die Freiheitsrechte – ohne dass jemand zuvor straffällig wurde – ist nur in absoluten Ausnahmefällen möglich. Jeder Einzelfall wird gerichtlich überprüft.

Sie befürworten das Gesetz als Polizeidirektor. Und als SP-Regierungsrat?

Ebenfalls. Ich muss aber einräumen, dass sich meine Wahrnehmung der Realität mit der Wahl in den Regierungsrat vor acht Jahren stark verändert hat. Als Politiker kann man monieren und Probleme benennen, als Polizeidirektor muss ich Lösungen finden.

Ist Ihnen als Jurist die Unschuldsvermutung nicht heilig?

Als ehemaliger Strafverteidiger sehe ich die Problematik mit der Unschuldsvermutung. Allerdings sind auch die allermeisten Grundrechte nicht heilig oder gelten absolut, es ist immer ein Abwägen. Sicher ist: Es braucht gesetzliche Grundlagen und vorausgehend einen politischen Prozess. Die öffentliche Diskussion vor der Volksabstimmung dürfte spannend werden. Wir bewegen uns, was Grundrechtsbeschränkungen anbelangt, in einem neuen, hochsensiblen Bereich.

Verbrechen ahnden, bevor sie passiert sind, das tönt nach Science-Fiction: Ist Predictive Policing die Zukunft der Polizeiarbeit?

Ja, wenn man mit grosser Wahrscheinlichkeit annimmt, dass ein Verbrechen passiert, muss die Polizei intervenieren können. Dafür wollen wir in St.Gallen nun die gesetzlichen Grundlagen schaffen; andere Kantone sind uns bereits einen Schritt voraus. Der XIV. Nachtrag zum Polizeigesetz liegt auf meinem Schreibtisch und kommt in den nächsten drei Monaten ins Parlament.

Welche Verbrechen wollen Sie mit dem neuen Gesetz verhindern?

Gerade im häuslichen Bereich kommen Straftaten oft mit Vorwarnung. Wenn sich eine Frau von ihrem Mann bedroht fühlte, konnte die Polizei früher nicht eingreifen, bis es tatsächlich zu Gewalt kam. Heute wird im sogenannten Case-Management geschaut, ob es Hinweise gibt, dass die Situation entgleiten könnte.

Bei häuslicher Gewalt leuchtet das ein. Wie sieht es mit Terror aus?

Es ist wichtig, dass ein Radikalisierungsprozess früh erkannt und gestoppt wird. Familienangehörige, Fussballtrainer, Lehrpersonen oder Lehrlingsbetreuerinnen müssten eine derartige Persönlichkeitsveränderung eigentlich wahrnehmen.

Dafür wurde in St.Gallen Farex geschaffen, die Fach- und Anlaufstelle Radikalisierung und Extremismus. Wie viele Terroranschläge wurden schon verhindert? Und wie viele Gefährder gibt es im Kanton?

Konkrete Pläne für Terroranschläge wurden keine aufgedeckt. Wir gehen davon aus, dass sich die Anzahl Gefährder auf eine Handvoll beschränkt.

Die Pandemie lastet schwer auf der Bevölkerung. Wird sich dieser Druck entladen?

Es ist auch meine subjektive Wahrnehmung, dass die Leute langsam ungeduldig werden. Die Polizeistatistik teilt diesen Eindruck jedoch nicht. Die anfängliche Befürchtung, dass Gewalttaten, fürsorgerische Unterbringungen oder Suizide zunehmen würden, hat sich nicht bewahrheitet. Insgesamt hat die Polizei sogar weniger zu tun: Weil die Leute daheim sind, gibt es weniger Einbrüche und weniger Verkehr. Frauenhäuser und Opferhilfestellen zeichnen allerdings ein anderes Bild.

Dann hat die Pandemie für Sie als Polizeichef keine einschneidende Wirkung?

Vielmehr als Justizdirektor: Wie viele meiner Kolleginnen und Kollegen fand ich das Vorgehen des Bundes rechtsstaatlich teilweise problematisch, weil dieses durch das Epidemiengesetz nicht immer ausreichend legitimiert war.

Was meinen Sie damit?

Die Kantone wurden meiner Meinung nach zu wenig einbezogen, konsultiert wurden nämlich nur die Gesundheitsdirektoren. Die Bekämpfung der Pandemie ist keine ausschliessliche Bundesaufgabe und keine Aufgabe, die nur die Gesundheitsdirektoren angeht; sie ist eine Gemeinschaftsaufgabe.