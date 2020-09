Die politischen Vierlinge: Die Smartspider der erneut kandidierenden St.Galler Stadtratsmitglieder unter der Lupe – Unterschiede? Keine! Markus Buschor, Peter Jans, Maria Pappa, Sonja Lüthi – vier von fünf St.Galler Stadtratsmitgliedern stellen sich der Wiederwahl. In der Grundhaltung unterscheiden sich die erneut Kandidierenden wenig. Die Differenz machen Person und Auftritt. Daniel Wirth, Reto Voneschen 16.09.2020, 05.00 Uhr

Markus Buschor, Peter Jans, Maria Pappa, Sonja Lüthi – vier von fünf Stadtratsmitgliedern stellen sich der Wiederwahl. Bilder: Tagblatt

Die Smartspider der vier bisherigen Stadtratsmitglieder, die sich am 27. September zur Wiederwahl stellen, sind eine Überraschung. Das gilt nicht wirklich für die Tatsache, dass sich alle vier im politischen Spektrum Mitte-links einordnen lassen; das war zu vermuten. Überraschend ist auch nicht, dass Peter Jans einen Hauch links von Maria Pappa steht: Er tritt ganz wenig mehr als sie für einen «Ausgebauten Sozialstaat» und für «Mehr Umweltschutz» ein.

Die Überraschung ist, wie ähnlich sich die Positionen der vier bisherigen Stadtratsmitglieder insgesamt sind. Auf den ersten Blick könnte man meinen, sie hätten die Smartvote-Umfrage, auf deren Basis die persönlichen politischen Standorte errechnet werden, gemeinsam in der Pause einer Stadtratssitzung ausgefüllt.

Auf den zweiten Blick sind kleine Nuancen feststellbar. Überraschend sind diese Details aber nicht: Bei der Grünliberalen Lüthi ist beispielsweise ein Ausschlag in Richtung «Mehr Umweltschutz» kombiniert mit der stärksten Tendenz zu «Freier Wirtschaft» zu erwarten. Dass alle vier ein liberales Gesellschaftsbild haben, der aussenpolitischen Öffnung grundsätzlich positiv gegenüberstehen, eine strikte Ausländerpolitik ablehnen, keine Law-and-Order- sowie Spar-Turbos sind, war bereits vorher klar.

Interessant ist der Smartspider von Markus Buschor. Die anderen überholen ihn zwar in Details links, der Schuldirektor, der am 27. September auch als Stadtpräsident kandidiert, ist aber im Grundsatz klar Mitte-links und nicht, wie Kritiker manchmal argwöhnen, bei den Bürgerlichen einzuordnen.

Der Smartspider von Markus Buschor. Quelle: Smartvote

Funktion: Stadtrat seit 2013

Direktion: Bildung und Freizeit

Alter: 59 Jahre

Positives

Markus Buschor hat in der zu Ende gehenden Legislatur Rückgrat bewiesen. Er trug unpopuläre Entscheide wie die Absage des Kinderfests 2021 oder die Schliessung des Schulhauses Tschudiwies mit, vertritt sie als Schuldirektor bis heute beharrlich. Er ist ein Schnelldenker. Kritische Fragen hauen ihn nicht um. Er nimmt sie als Herausforderung an, kontert zum Teil scharf, aber immer fair.

Negatives

Als Parteiloser ist Buschor für Wählerinnen und Wähler kaum fassbar, auch wenn er mit Verweis auf seine gradlinige Politik das Gegenteil behauptet. Hutträger Buschor wirkt teils etwas abgehoben und weit weg von den Bürgerinnen und Bürgern der Stadt. Im Streit von Schulamt und Lehrergewerkschaft spürte die Öffentlichkeit den Schuldirektor zu wenig. Insbesondere waren öffentlich keine Bemühungen für eine konstruktive Konfliktlösung sichtbar. Damit, dass er jetzt bestreitet, dass es einen das Klima zeitweise prägenden Konflikt gab, negiert er die Realität.

Markus Buschor ist seit 2003 Stadtrat. Bild: Benjamin Manser

Funktion: Stadtrat seit 2015

Direktion: Technische Betriebe

Alter: 60 Jahre

Positives

Peter Jans verfügt über reiche politische Erfahrung. Wenn er Vorlagen aus seiner Direktion vertritt, tut er das ruhig, sachlich und allgemein verständlich. Auch politische Gegner bringen den ehemaligen Lehrer, VCS-Geschäftsführer und Kreisgerichtspräsidenten nicht aus der Ruhe. Millionenvorlagen etwa zur Erweiterung des Fernwärmenetzes oder zur Erneuerung und Elektrifizierung der Busflotte hat Jans in der zu Ende gehenden Legislatur jeweils mit deutlicher Mehrheit ins Trockene gebracht. Er politisiert souverän und dossiersicher. Er ist eine integere Persönlichkeit und wirkt sehr authentisch.

Negatives

Viel zu selten lässt der Sozialdemokrat seinen Schalk aufblitzen. Er steht nicht gerne im Vordergrund und ist für einen Exekutivpolitiker überaus zurückhaltend. Bei Auftritten vor den Medien oder im Parlament wirkt er zuweilen trocken und hölzern; er lässt Temperament und Feuer vermissen. Wer von Jans politische Überraschungen erwartet, wurde bisher enttäuscht.

Peter Jans ist seit 2015 Stadtrat. Bild: Ralph Ribi

Funktion: Stadträtin seit 2017

Direktion: Planung und Bau

Alter: 49 Jahre

Positives

Maria Pappa kann auf Leute zugehen und ihnen zuhören; sie fühlt so den Puls der Stadt unmittelbar. Sie politisiert gradlinig und ehrlich. Man nimmt ihr ab, was sie sagt. Die Politikerin mit italienischen Wurzeln wirkt frisch und herzlich, sodass man ihr auch einmal einen Versprecher verzeiht. Die Vorlagen aus der Direktion Planung und Bau brachte sie in den vergangenen vier Jahren dank ihres Engagements fast ausnahmslos beim Parlament und beim Volk durch. Pappa setzt bei der Raumplanung auf Partizipation. Das ist fortschrittlich und ein echtes Bedürfnis.

Negatives

In der Debatte geht mit Maria Pappa nicht selten das Temperament durch. Als Stadträtin geht das knapp, als erste St. Galler Stadtpräsidentin müsste sie an diesem Verhalten aber arbeiten. Komplexe Sachverhalte kann die Baudirektorin nicht immer verständlich rüberbringen. Die Rhetorik ist nicht ihr stärkstes Fach. Maria Pappa ist erst seit acht Jahren in der Politik. Sie ist fürs Stadtpräsidium relativ unerfahren.

Maria Pappa ist seit 2017 Stadträtin. Bild: Benjamin Manser

Funktion: Stadträtin seit 2018

Direktion: Soziales und Sicherheit

Alter: 39 Jahre

Positives

Sonja Lüthi ist von ihrer Jugendlichkeit her eine Ausnahmeerscheinung im Stadtrat. Mit der zweifachen Mutter haben die Jungen der Stadt ein Sprachrohr in der Regierung. Die Sicherheitsdirektorin hat in ihrer kurzen Amtszeit bereits den Begriff «Ermöglichungskultur» geprägt. Die Stadt soll nicht in erster Linie verhindern, sondern Anlässe im öffentlichen Raum möglich machen. Damit trifft Lüthi einen Nerv, genauso mit den liberalisierten Ladenöffnungszeiten. Bei der Fusion der vier städtischen Spitexorganisationen zeigte Lüthi Verhandlungsgeschick und Konsensfähigkeit. Sie ist dossiersicher.

Negatives

Ihre Auftritte im Stadtparlament wirken nicht immer souverän. Lüthi ist nicht sehr spontan und bei öffentlichen Auftritten etwas steif. Ihre politische Erfahrung ist zudem nicht wirklich gross. Als Politikerin in der Legislative und im Wahlkampf 2017 war Sonja Lüthi frecher und frischer als heute im Stadtrat. Sie dürfte wieder mutiger und selbstbewusster auftreten.

Sonja Lüthi ist seit 2018 Stadträtin. Bild: Tobias Garcia