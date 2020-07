Velonetz mit zu vielen Lücken - die Politik darf den Fahrradboom nicht verschlafen Die Fahrradverkäufe erreichen dank Corona neue Höchststände. Das könnte den Weg für eine zeitgemässe Velopolitik ebnen. Jürg Ackermann 25.07.2020, 05.00 Uhr

Es ist unübersehbar: Die Zahl der Velofahrer ist seit Ausbruch der Coronakrise stark gestiegen. Die Händler melden Rekordverkäufe, vielerorts gibt es Lieferengpässe und Fahrradmechaniker haben alle Hände voll zu tun.

Insbesondere das Elektrovelo hat sich für kürzere Pendlerrouten als valable Alternative zu Bus, Zug oder Auto etabliert. Die Vorteile liegen auf der Hand.

Das Risiko, sich mit Corona anzustecken, ist auf dem Zweirad gleich null. Zudem bewegt man sich an der frischen Luft und schont die Umwelt.

Wer nach einem strengen Arbeitstag abschalten will, kann das viel besser tun, wenn er auf seinem Velo nach Hause pedalt, als wenn er sich in einen vollbesetzten Bus zwängt oder im Auto aufs Gas drückt.

Vom befreienden Gefühl, sich auf zwei Rädern durch Städte und Landschaften zu bewegen, ganz zu schweigen.

Man muss kein Prophet sein, um zu erkennen, dass dieser Trend auch nach Corona anhalten dürfte, zumal sich das Fahrrad, mit oder ohne Elektroantrieb, auch als Freizeitgerät weiter hoher Popularität erfreut.

Weil grössere Reisen nicht möglich waren, haben viele während des Lockdown ihr Velo aus dem Keller geholt – und dabei die Schönheiten des Radfahrens wiederentdeckt.

In der Westschweiz hat die Politik auf diese Trends zum Teil bereits reagiert. In Städten wie Freiburg oder in der Waadt wurden wegen der starken Zunahme des Zweiradverkehrs Dutzende Kilometer zusätzlicher Fahrradstreifen etabliert. Für die Verkehrsplaner aufgrund der engen Platzverhältnisse auf städtischen Strassen oft eine knifflige Aufgabe.

Zwar ist das Velonetz in der Ostschweiz vielerorts gut ausgebaut, doch in grösseren Städten wie St. Gallen gibt es noch viel Luft nach oben.

Einige Routen gleichen hier eher einem gefährlichen Hindernisparcours als einem flüssigen Fahrradnetz, wie man das andernorts kennt.

Dass in St. Gallen dereinst wie in Kopenhagen mehr Fahrräder als Autos auf den Strassen unterwegs sind, wird allein aufgrund der besonderen topografischen Situation nicht möglich sein. Dennoch müsste der aktuelle Zweiradboom nun auch der städtischen Velopolitik Rückenwind geben. Kaum je war die Gelegenheit dazu so günstig.