Die Ostschweizer Kantone wollten keine Grossanlässe bis Ende Jahr – nur Appenzell Ausserrhoden freut sich über den Entscheid des Bundesrates Der Bundesrat erlaubt ab Oktober wieder Grossveranstaltungen – gegen den Willen der kantonalen Gesundheitsdirektoren. Entsprechend zurückhaltend äussern sich auch die Ostschweizer Kantone. Adrian Vögele 14.08.2020, 15.09 Uhr

Bundesrat Alain Berset an der Olma 2019: Die diesjährige Ausgabe wurde bereits abgesagt. Doch ab Oktober dürfen Grossveranstaltungen ab 1000 Personen wieder stattfinden – zum Unwillen der Ostschweizer Kantone. Bild: Michel Canonica

(10. Oktober 2019)

Es muss irgendeinen Weg geben, trotz Corona wieder Veranstaltungen mit über tausend Personen durchzuführen: Diese Botschaft tat der Bundesrat am Mittwoch kund, als er das Verbot solcher Veranstaltungen per Anfang Oktober aufhob. «Wir müssen lernen, mit dem Virus zu leben», sagte Gesundheitsminister Alain Berset. Die Verantwortung tragen nun hauptsächlich die Kantone: Sie sind für die Bewilligung der Veranstaltungen zuständig. In den nächsten Wochen werden nun Kriterien für Schutzkonzepte und Bewilligungspraxis festgelegt.

Hinter den Kulissen wurde hart um diesen Entscheid gerungen. In der Gesundheitsdirektorenkonferenz (GDK) hatte sich die Mehrheit der Kantonsvertreter dafür eingesetzt, die Tausendergrenze noch länger beizubehalten. Dieser Plan wurde auch von Ostschweizer Kantonen unterstützt, wie eine Umfrage zeigt. Entsprechend zurückhaltend fallen die Reaktionen auf den Bundesratsbeschluss aus.

Der Kanton Thurgau hatte sich der Haltung der GDK angeschlossen, das Verbot für Veranstaltungen mit über tausend Personen bis Ende Jahr zu verlängern und im November eine Neubeurteilung für die Regelung ab Januar 2021 vorzunehmen, wie die Staatskanzlei schreibt.

Überlastung des Contact-Tracing: «Diese Gefahr besteht jederzeit»

Eine Vorgabe des Bundesrats lautet: Die Kantone müssen ihre Kapazitäten beim Contact-Tracing berücksichtigen, wenn sie Grossanlässe mit über tausend Personen bewilligen. Besteht die Gefahr, dass das Contact-Tracing rasch überlastet wird – selbst wenn Grossanlässe unter strengen Auflagen stattfindet? «Die Gefahr besteht», bestätigt die St.Galler Staatskanzlei. Der Kanton prüfe derzeit Möglichkeiten, um die Ressourcen des Contact-Tracings zu erhöhen. Schon jetzt nimmt der Aufwand sichtbar zu: Die Fallzahlen steigen, ausserdem hat der St.Galler Führungsstab diese Woche zusätzlich das Contact-Tracing für den Kanton Appenzell Ausserrhoden übernommen.

Urs Martin, Gesundheitsdirektor und Leiter des Fachstabs Pandemie Kanton Thurgau. Bild: Donato Caspari

Auch der Kanton Thurgau arbeitet daran, das Contact-Tracing zu stärken – die Gefahr einer raschen Überlastung bestehe leider jederzeit. Immerhin habe der Bundesrat das Verbot der Grossanlässe bis Ende September verlängert, sagt Urs Martin, Gesundheitsdirektor und Leiter des Fachstabs Pandemie. Man müsse die Situation ohnehin laufend neu beurteilen.

«In Zeiten von Corona kann innert eines Monats viel passieren.»

Über die Hälfte der infizierten St.Galler waren im Ausland

Die Zahl der Neuinfektionen in der Ostschweiz ist diese Woche tendenziell gestiegen. Die Ferien – auch wenn sie vielerorts inzwischen vorbei sind – spielen eine wesentliche Rolle, wie eine Auswertung des St.Galler Contact-Tracings vom Donnerstag zeigt: Von den insgesamt etwa 60 infizierten Personen im Kanton St.Gallen hat sich über die Hälfte auf Reisen im Ausland angesteckt.

Nur 22 Prozent waren allerdings in einem Corona-Risikogebiet gewesen. 38 Prozent der Infizierten hatten Ferien in anderen Ländern gemacht. Weitere 18 Prozent steckten sich zu Hause im Umfeld der Familie an, 8 Prozent am Arbeitsort, beim Rest ist der Infektionsort unbekannt. Überdies befanden sich im Kanton St.Gallen 366 Kontaktpersonen und 1216 Reiserückkehrer in Quarantäne.

Keine Probleme beim Schulstart

An den Ostschweizer Schulen verlief der Start nach den Ferien ohne grössere pandemiebedingte Probleme. Zumindest gab es laut den Kantonen bislang keinen Fall, in welchem eine ganze Klasse sich hätte in Quarantäne begeben müssen.

In der Stadt St.Gallen befanden sich diese Woche 14 Schulkinder nach der Rückkehr aus Risikoländern in Quarantäne. Das seien angesichts der insgesamt 6500 Schülerinnen und Schüler in der Stadt «erfreulicherweise sehr wenige», sagt Schuldirektor Markus Buschor. In Rorschach waren es 10 von 900 Schülerinnen und Schülern. Auch dies «eine sehr gute Quote», wie Schulratspräsident Guido Etterlin findet. Man habe darauf verzichtet, irgendwelche Nachforschungen über mögliche Aufenthalte in Risikogebieten anzustellen. Die Verantwortung liege bei den Eltern. «In drei Zweifelsfällen haben wir die Eltern auf diese Verantwortung und mögliche Sanktionen hingewiesen.»

Unter den 2500 Schülerinnen und Schülern in der Stadt Wil gab es Mitte Woche keinen einzigen Quarantänefall, in Kreuzlingen befanden sich vier Schulkinder in Quarantäne.