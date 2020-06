Ostschweizer Kantone profitieren von 702 Millionen Franken an Ausgleichszahlungen – Appenzell Innerrhoden mit grössten Zunahmen Der Bund hat die neuen Zahlen zum Finanzausgleich 2021 veröffentlicht. Mehr Einnahmen gibt es nur für Appenzell Ausserrhoden. Christoph Zweili 17.06.2020, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Für den Kanton Appenzell Ausserrhoden gibt es 0,4 Millionen Franken mehr in die Staatskasse. Alessandro Crinari / KEYSTONE

Den ressourcenschwachen Kantonen Appenzell Ausserroden, Appenzell Innerrhoden, St.Gallen und Thurgau fliessen, gestützt auf die Jahre 2015 bis 2017, rund 702 Millionen Franken zu, wie die Eidgenössische Finanzverwaltung am Dienstag mitteilte.

Die Finanzausgleichszahlungen des Bundes belaufen sich im Jahr 2021 auf insgesamt 5,2 Milliarden Franken. Der Nationale Finanzausgleich (NFA) regelt seit 2008 die Ausgleichszahlungen zwischen einkommensschwachen und -starken Kantonen.

14 Kantone steigend, 12 rückläufig

Dies geschieht mittels dreier Ausgleichstöpfe: dem Ressourcen-, dem Lasten- und dem Härteausgleich. Beim Kanton St.Gallen, dem grössten Ostschweizer Kanton, fallen der Lasten- und der Härteausgleich kaum ins Gewicht.

Massgebend ist hier schwergewichtig der Ressourcenausgleich. Mit ihm erhalten Kantone, welche über unterdurchschnittliche Ressourcen verfügen, finanzielle Mittel vom Bund. Dies ist bei einem Index von unter 100 der Fall. 2021 steigt der Index bei 14 Kantonen an, bei 12 Kantonen ist er rückläufig.

Alles anzeigen

Innerrhoden mit grössten Zunahmen

Der Kanton Appenzell Innerrhoden ist einer der Kantone mit den grössten Zunahmen. Dessen Index wird für das Jahr 2021 mit 94,6 Punkten angegeben. Das sind 3,5 Punkte mehr als im laufenden Jahr, damit bekommt der Kanton rund 1,9 Millionen Franken weniger, neu sind es 10,5 Millionen Franken (Vorjahr: 12,4 Millionen Franken).

Weniger erhalten auch die Kantone St.Gallen (2021: +1,5) und Thurgau (+0,7) aufgrund zunehmender Ressourcenindizes. Damit fliessen im nächsten Jahr mit 386,1 beziehungsweise 256 Millionen Franken weniger in die Staatskasse.

Ausserrhoden mit 0,3 Prozent weniger

Bei Appenzell Ausserrhoden ist es umgekehrt: Hier sinkt der Index um 0,3 Prozent, was 0,4 Millionen Franken mehr in der Staatskasse bedeutet. «Wir sind aufgrund der Reformen beim nationalen Finanzausgleich von einem Minderertrag von rund 33 Millionen Franken gegenüber dem Vorjahr ausgegangen. Jetzt sind es rund 54 Millionen Franken weniger», sagt Flavio Büsser, Generalsekretär im St.Galler Finanzdepartement.

«Das heisst, wir sind ressourcenstärker geworden, was systembedingt weniger Mittel aus dem Finanzausgleich zur Folge hat. Dazu kam das Bemessungsjahr 2017, das dazu beigetragen hat, dass der Ressourcenindex 2021 zugenommen hat.»

So funktioniert der Finanzausgleich

Für jeden Kanton wird berechnet, wie hoch die Summe der Einkommen, Vermögen und Gewinne ist, die besteuert werden können. Wird der so ermittelte Betrag durch die Einwohnerzahl geteilt, so ergibt sich das Ressourcenpotenzial pro Kopf. Der gesamtschweizerische Durchschnittswert für das Ressourcenpotenzial pro Kopf erhält den Indexwert 100. Kantone, deren Ressourcenpotenzial höher liegt als im gesamtschweizerischen Schnitt, haben einen Index von mehr als 100 und zahlen in den Ressourcenausgleich ein.

Die Ostschweizer Kantone gehören alle zu den Nehmerkantonen. Bei den ressourcenschwachen Kantonen gehört Appenzell Innerrhoden mit 142 Franken pro Einwohner zu den Kantonen mit dem kleinsten Anstieg der Ausgleichszahlungen. Er erhält mit 539 Franken pro Kopf bei den geografisch-topografischen Sonderlasten aber einen der höchsten Ausgleichsbeiträge, Appenzell Ausserrhoden folgt mit 361 Franken pro Einwohner. Im neu einbezogenen Bemessungsjahr 2017 legte Innerrhoden bei den massgebenden Einkommen der natürlichen Personen pro Einwohner um +10,7 Prozent zu.