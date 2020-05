Die Ostschweiz in Coronazeiten: Ein Überblick in Zahlen und Fakten Wie hat sich der Verkehr während des Corona-Ausnahmezustands in der Ostschweiz verändert? Wie die Zahl der Einbrüche? Und wie gross ist eigentlich das Coronavirus? Wir zeigen einen ostschweizerischen Blick auf Zahlen und Fakten während der Coronakrise. Text: Ralf Streule,

Illustration: Stefan Bogner 14.05.2020, 19.36 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

0,00006 mm

Coronaviren sind zwischen 60 und 160 Nanometer klein.

Würde man einen Menschen auf die Länge des Bodensees (samt Untersee) vergrössern, wäre das Virus im Verhältnis dazu zwischen 2 und 5 mm gross, also etwas grösser als ein Stecknadelkopf. Eine durchschnittlich grosse menschliche Zelle hätte in diesem Beispiel einen Durchmesser von etwa einem Meter.



1303 Coronafälle

Die Ostschweiz ist eine der am wenigsten vom Virus betroffenen Regionen des Landes. 1303 Personen sind bisher in den Kantonen SG (802), TG (378), AR (98) und AI (25) positiv getestet worden. Was gemessen an den schweizweit über 30'000 positiv Getesteten sehr wenig ist.

Bezogen auf die Bevölkerungszahl weist der Thurgau schweizweit am zweitwenigsten Angesteckte auf: 137 pro 100'000 Einwohner sind infiziert. Auch St.Gallen (158), Appenzell Ausserrhoden (177) und Innerrhoden (155) belegen hinterste Plätze. Spitzenreiter ist Genf (mit 1028 Fällen pro 100'000), Schaffhausen ist Schlusslicht mit 95.



1025 Fussgänger

Am 21. März, dem ersten Samstag im Lockdown, spazierten nur noch 1025 Personen durch die St.Galler Vadianstrasse. Das sind sechsmal weniger als an gewöhnlichen Samstagen. Dafür war am ersten Tag des Ausnahmezustands (Montag, 16.März) einiges los, da waren mit 6331 Personen sogar zehn Prozent mehr unterwegs als an durchschnittlichen Montagen. Es war der Tag der Hamsterkäufe, muss man annehmen. Das St.Galler Tiefbauamt erhebt diese Zahlen per Messstrahl.



350 Zugfahrten weniger

Während des Lockdowns gab es bei den Thurbo-Betrieben 1050 Fahrten pro Tag. Das sind 350 weniger als in normalen Zeiten. Von durchschnittlich 90'000 täglichen Thurbo-Fahrgästen waren nur noch 18'000 an Bord, also nur noch 20 Prozent.



Minus 30 Prozent



Auf Ostschweizer Strassen waren im April fast ein Drittel weniger Autos unterwegs als im Jahr zuvor. Daten von folgenden Verkehrsachsen zeichnen zumindest dieses Bild.



Waldstatt–Schönengrund: April 2019/2020 ca. –26 %

St. Gallen, Zürcherstrasse: April 2019/2020 ca. –30.4 %

Frauenfeld, Kreisel Messenriet: April 2019/2020 ca. –25 %

Romanshorn, Kreisel Huebzelg: April 2019/2020 ca. –30 %



Erst 41,3 Prozent…

...aller steuerpflichtigen Ausserrhödler haben ihre Steuererklärung bis zum 30. April eingereicht. Im Jahr zuvor waren es über 46 Prozent gewesen. Die Steuerzahler nutzten die ruhigen Coronatage also nicht – sondern machten vielmehr von der coronabedingten Fristverlängerung Gebrauch.



951 Blitze



Freie Strassen machen schnell. 951 Mal wurden Autofahrer im April 2020 wegen Geschwindigkeitsübertretungen bei mobilen und fixen Radarkästen in der Stadt St.Gallen geblitzt. 551 waren es im April 2019 gewesen. Besonders bei Fahrern, die mehr als 15 km/h zu schnell unterwegs waren, gab es einen deutlichen Anstieg, heisst es bei der Stadtpolizei. Sie sprach 26 Verzeigungen aus, gegenüber vier vor einem Jahr.

71 Einbrüche…

...gab es im Kanton St.Gallen zwischen dem 13. März und dem 30. April. Nicht überraschend waren es vor einem Jahr in diesem Zeitraum deutlich mehr, nämlich 124. Die Einschleichdiebstähle gingen von 118 auf 75 zurück. Auch in den Kantonen TG und AR ist die Zahl der Einbrüche in dieser Zeit laut Kantonspolizei deutlich zurückgegangen.

6423 Mal «Corona»

6423 Mal wurde in dieser Zeitung seit Anfang Jahr das Wort «Corona» genannt. Dem stehen fünf Nennungen im Jahr 2019 gegenüber (zweimal wurde damals mit «Corona» das Bier bezeichnet, einmal ein Gedicht Paul Celans, einmal eine spanische Gebirgskette und nur einmal das Virus). Anfang April 2020 war der Höhepunkt der Corona-Berichterstattung erreicht, als knapp über 80 Prozent aller Artikel das Wort «Corona» beinhalteten. Auch die Worte «Homeoffice» und «WC-Papier» erlebten Höchstwerte.



6 Millionen

137 Prozent mehr Zugriffe hatte unser Online-Portal www.tagblatt.ch im März aufgrund der Coronakrise zu verzeichnen. Von knapp 3 Millionen schnellte die Zahl auf weit über 6 Millionen Zugriffe pro Monat.

1688 Bibliotheks-Päckli

Im April 2020 hat die Kantons- und Stadtbibliothek St. Gallen 1688 Pakete mit bestellten Büchern und anderen Medien verschickt. Im April 2019 waren es nur 36 Pakete gewesen. Was natürlich nicht heisst, dass während des Ausnahmezustands mehr ausgeliehen wurde. Während im April dieses Jahres gut 5000 Bücher oder andere Medien abgeholt wurden, waren es im April 2019 mehr als doppelt so viele gewesen. Bei der Thurgauer Kantonsbibliothek war der Rückgang noch grösser, von 18'683 auf 3696. Dafür haben dort Ausleihen über die digitale Bibliothek stark zugelegt, von 9783 auf 15'241.



126 Unfälle…

...registrierte die Kantonspolizei St.Gallen während des partiellen Lockdowns. 223 waren es in der selben Zeitspanne 2019 gewesen. Von deutlich weniger Fällen sprechen auch die Kantonspolizeisprecher von AR und TG.

103 Tage



Seit 103 Tagen ist der FC St. Gallen Spitzenreiter in der Super League, so

lange wie seit der Meistersaison 1999/2000 nicht mehr. Ob der Club auch ohne Coronakrise noch zuoberst stünde, weiss niemand. Gut möglich aber, dass er auf ewig ungekrönter Leader der Saison 2019/20 bleibt. Ob die Saison abgebrochen wird, entscheidet sich Ende Mai.