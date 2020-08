Die Obsternte in der Ostschweiz hat rund zehn Tage früher begonnen – Lager sind noch voll vom Rekord-Erntejahr 2018 Noch immer sind bei der Mosterei Möhl in Arbon die Lager voll wegen des Rekord-Erntejahres 2018. Doch Platz sei dank genügend Lagerkapazität vorhanden. Probleme gibt es, weil nicht genügend Erntehelfer in die Schweiz einreisen können. Christa Kamm-Sager 26.08.2020, 05.00 Uhr

Die Obsternte hat eine Woche bis zehn Tage früher als üblich begonnen. Bild: Urs Bucher

In den letzten Jahren seien noch nie so früh Zwetschgen geerntet worden, wie in diesem Jahr, sagt Ralph Gilg, Präsident des Thurgauer Obstverbands. Was für die Zwetschgen gilt, zieht sich weiter zu den Äpfeln und Birnen: «Wir haben dieses Jahr rund eine Woche bis zehn Tage früher mit der Ernte begonnen als in anderen Jahren.» Gilg sagt:

«Das ist eindeutig der Klimawandel. Das stellten wir schon in den letzten Jahren deutlich fest.»

Tröpfchenbewässerung bewährt sich

Ralph Gilg Bild: Katharina Brenner

Abgesehen vom späten Frost Ende April, sei die Witterung in diesem Jahr sehr gut gewesen. Es habe keine ausgeprägte Hitzeperiode gegeben und immer wieder sei Niederschlag gefallen – allerdings nicht in allen Teilen der Ostschweiz gleich gut verteilt. Nur die Trockenperiode nach dem Blust im Mai sei gerade für Neupflanzungen und Jungbäume problematisch gewesen. «Allerdings haben nach den letzten Trockenjahren viele Bauern eine Tröpfchenbewässerung installiert, was sich jetzt bewährt.»

Einige der Apfelsorten würden wegen der eisigen Aprilnächte Frostringe, Frostzungen oder Frostnasen aufweisen. Diese Früchte können nicht mehr als Tafel- sondern nur noch als Most- oder Industrieobst verwertet werden.

45 Prozent des Schweizer Obsts aus der Ostschweiz

«Wir erwarten in der Ostschweiz im Vergleich zur gesamten Schweiz ein sehr gutes Jahr und rechnen damit, dass wir hier etwa 45 Prozent der gesamten Obstmenge der Schweiz ernten können.»

Das sei deutlich mehr als in anderen Jahren, so Gilg. Seien beim Tafelobst die Lagerbestände praktisch leer, sehe das beim Mostobst anders aus. Dort müsse damit gerechnet werden, dass es zu Preisreduktionen für die Bauern kommen könne, sprich der Rückbehalt der Mostereien bis zu zehn Rappen pro Kilogramm betragen könnte. Dieser Rückbehalt hänge davon ab, wie voll die Lager am Ende der Mostkampagne sein werden. Dass es zu einem Annahmestopp kommen werde, sei unwahrscheinlich. Die Annahmen von den Mostereien seien quasi garantiert.

Während des Lockdowns seien die Restaurants zwei Monate geschlossen gewesen, das habe sich auf den Mostkonsum ausgewirkt. Der Konsum habe sich in die eigenen vier Wände verlagert und dort werde anders konsumiert als an einem Fest oder in einem Restaurant.

«Hingegen sind während des Lockdowns die Hofläden sehr intensiv genutzt worden. Etwa ein Drittel dieses Effektes ist bis jetzt bestehen geblieben.»

Unsicherheiten bei den Erntehelfern

Ein problematisches Thema seien die ausbleibenden Erntehelfer aufgrund der Corona-Pandemie. «Unsere rumänischen Erntehelfer müssten nach der Einreise zuerst zehn Tage in die Quarantäne, weil ihr Land auf der Risiko-Liste des Bundes steht. Diese teuren ‹Zwangsferien› können sich aber die wenigsten Erntehelfer leisten. Viele haben deshalb, oder weil sie Angst vor einer Ansteckung haben, abgesagt», sagt Ralph Gilg. Er sei auf seinem eigenen Hof noch nicht in Vollbesetzung und sei jeden Tag am Telefon, um weitere Erntehelfer zu organisieren.

Die Obsternte dauere rund zehn Wochen, dabei werde pro Woche bis zu 55 Stunden gearbeitet. Es sei eine harte physische Arbeit, die nicht von jedermann zu bewältigen sei.

Möhl hat Lagerkapazitäten ausgebaut

Ernst Möhl Donato Caspari

«Unsere Lager sind noch immer voll wegen der Rekordernte von 2018», bestätigt Ernst Möhl, Seniorchef und Verwaltungsratspräsident der gleichnamigen Mosterei in Arbon. Die Ernte vom letzten Herbst sei deshalb noch fast komplett vorrätig. Allerdings stelle das kein Problem dar, da die Lagerkapazitäten bei Möhl laufend vergrössert wurden und genug Platz vorhanden sei. Gelagert werde die Obsternte ausschliesslich in Konzentraten. «Andererseits kostet ein Lager natürlich viel Geld», so Ernst Möhl. Mit dem Ausgleichsfonds der via Rückbehalt gespiesen werde, würden diese Schwankungen ausgeglichen.

Während des zweimonatigen Lockdowns sei der Absatz der Produkte ziemlich eingebrochen, sagt Ernst Möhl. Möhl-Produkte würden in grosser Anzahl über die Gastronomie verkauft. Doch der Juli und August hätten wegen der vielen Schweizer Touristen wieder einiges wettmachen können.

«Es wird voraussichtlich kein allzu grosses Minus bleiben.»

Der Konsum von Apfelsaft habe direkt mit dem Erhalt von Hochstammbäumen zu tun, erklärt Ernst Möhl. Rund 80 Prozent aller Apfelsäfte stamme von Hochstammbäumen. Cider-Produkte oder saurer Most, seien im Absatz stabil. Die grosse Herausforderung liege bei der Vermarktung und beim Absatz des Süssmosts.

«Dieses Jahr müsste jede Schweizerin und jeder Schweizer 12 statt 10 Liter Apfel- oder Birnensaft trinken, damit sich der Lagerbestand normalisiert.»