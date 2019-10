Heidi Hanselmann: «Die Notfallversorgung ist entscheidend» Die neuen Spitalstrategie der St.Galler Regierung trägt nur bedingt die Handschrift von Heidi Hanselmann. Im Gespräch betont sie vor allem jene Punkte, die ihr wichtig sind: die Notfallversorgung, die Zugangsgerechtigkeit und die Sicherstellung der Zentrumsleistungen. Andri Rostetter

Regierungspräsidentin Heidi Hanselmann nach der Medienkonferenz der St.Galler Regierung zur neuen St.Galler Spitalstrategie. (Bild: Urs Bucher)

Ihre Partei spricht von einer «Spitalabbruchvorlage», die ungerecht und unfair sei. Teilen Sie diese Auffassung?

Heidi Hanselmann: Heute hat die Regierung ihre Strategie und ihre Sicht aufgezeigt. Wichtig ist, dass die Bevölkerung innerhalb von 20 Minuten in einer Notfallstation mit einem kleinen stationären Angebot und in 30 Minuten in einem Spital ist. Entscheidend ist auch, dass Zentrumsleistungen im Kantonsspital sichergestellt werden können.

Die Regierung hat also doch auf die Fairness geachtet?

Die Regierung hat auf jene Bereiche geachtet, in denen die Bevölkerung die grössten Sorgen hat. Das sind insbesondere Notfallsituationen, was ich sehr gut nachvollziehen kann. Zudem hat man die Möglichkeit, in den Notfallstationen ein kleines stationäres Bettenangebot zur Verfügung zu stellen.

Ihre Partei stellt sich auf den Standpunkt, dass diese Vorlage nicht durchsetzbar sein wird. Wird die Vorlage zu einem Rohrkrepierer?

Ich kann nicht für meine Partei sprechen. Heute hat die Regierung ihre Strategie vorgestellt. Sie hat aufgezeigt, wie sie diese umsetzen will, damit insbesondere im Bereich der Notfallversorgung die Bevölkerung sich auf eine gute, professionelle Erstversorgung verlassen kann. Dazu soll in den vier Mehrspartenspitälern eine erweiterte Grundversorgung gewährleistet werden können, inklusive Zentrumsleistungen in Zusammenarbeit mit dem Kantonsspital in St.Gallen, das seine Angebote weiterhin der gesamten Bevölkerung zur Verfügung stellen wird.

Sie haben für den Erhalt sämtlicher neun Spitäler gekämpft. Wie wohl ist Ihnen mit dieser Vorlage?

Noch einmal: Ganz wichtig ist, dass die Notfallversorgung sichergestellt ist und dass es eine Zugangsgerechtigkeit in den Regionen gibt. Die Bevölkerung muss die Sicherheit haben, dass in Notfällen jederzeit eine gute und professionelle Behandlung zur Verfügung steht. Wenn etwa ein Kind dauernd erbricht oder eine ältere Person stürzt, ist eine Notfallstation innert 20 Minuten erreichbar. Und der Rettungswagen ist in 90 Prozent der Fälle innert 15 Minuten vor Ort. Daran ändert sich nichts.

Sie müssen diese Vorlage nun contre-cœur im Kantonsrat und gegenüber dem Volk vertreten.

Es ist die Strategie, die die Regierung festgelegt hat. Entscheidend ist, dass sie Komponenten beinhaltet, die der Bevölkerung wichtig sind. In der Exekutive war man mit vielen verschiedenen Varianten konfrontiert. Das gehört zur Professionalität. Entsprechend wird die Regierung nun aufzeigen, wie sie diese Strategie umsetzen will. Nun beginnt die Vernehmlassung. Danach werden wir sehen, wie die Botschaft am Ende aussieht.

Mit dem Abbau verschwinden auch Assistenzstellen. Was heisst das für den Medical Master?

An den Standorten wird es weniger Ausbildungsplätze geben. Wir müssen prüfen, wie wir diese Plätze ersetzen können. Der Medical Master als Ausbildungsgang ist aber nicht gefährdet, da weitere Spitäler in anderen Kantonen Teil davon sind.