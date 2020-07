«Die Mitarbeiterinnen werden teils verbal angepöbelt»: Ziviltrauungen ohne Gäste sorgten im Thurgau für Ärger – jetzt ist das Publikum wieder zugelassen In fünf Minuten und ohne Gäste heiraten: Das war auch bei Ziviltrauungen im Thurgau in Coronazeiten bis vor kurzem Realität. Und stiessen bei manchen Brautpaaren Unverständnis. Jetzt wurden die Restriktionen gelockert – ein Stück weit. Christian Kamm 25.07.2020, 04.40 Uhr

Die Pandemie hat auch die Nerven vieler Hochzeitspaare strapaziert. Bild: PD

Selbst vor der schönsten Sache der Welt machte die Pandemie nicht halt. So musste auf dem Höhepunkte der Coronakrise eine amtlich besiegelte Heirat in gerade mal fünf Minuten über die Bühne gehen: kurze Begrüssung, dann das Ja-Wort. Das war’s. Sie sind jetzt Mann und Frau − im Eilverfahren. Mit dabei das Brautpaar selbstverständlich, dazu aber lediglich noch die Trauzeugen und die Zivilstandsbeamtin beziehungsweise der -beamte.

Zum Teil verbal angepöbelt

Hermann Lei, SVP-Kantonsrat. Bild: Reto Martin

Natürlich hatten sich viele Brautpaare, die meist ein Jahr vorher ihre Hochzeit anbahnen, das anders vorgestellt. Und sie liessen offenbar ihrem Frust über die enttäuschten hohen Erwartungen zuweilen freien Lauf. Das bekamen dann die Zivilstandsbeamten zu spüren, wie SVP-Kantonsrat Hermann Lei, Präsident der federführenden Subkommission der Geschäftsprüfungskommission, kürzlich in einem Bericht schrieb:

«Die Mitarbeiterinnen werden teils verbal regelrecht angepöbelt, wenn sie den Brautleuten erklären müssen, dass die Trauung derzeit nur in Anwesenheit der Brautleute und der Trauzeugen sowie gegebenenfalls einer dolmetschenden Person durchgeführt werden kann.»

Oder weil bei der Vereinbarung eines Trautermins keine Gewähr geboten werden kann.

Vier Personen in einem Saal für 220 Leute

Die Beamten als Blitzableiter frustrierter Hochzeiter? «Es gibt alles», sagt Claudia Berner Lennon, Abteilungsleiterin Zivilstandswesen beim Kanton, diplomatisch. Bei den einen gebe es Verständnis für die Massnahmen. Aber umgekehrt eben auch kein Verständnis, wenn etwa im Landenbergsaal im Schloss Arbon bis vor kurzem ebenfalls noch die Regel «Nur Brautpaar und Trauzeugen» gegolten habe. Dazu muss man wissen: Der Landenbergsaal bietet in coronafreien Zeiten bis zu 220 Personen Platz. Claudia Berner:

«Aber wir hatten keinen Spielraum. Das waren Weisungen aus Bern.»

Restriktionen zum Teil gelockert

Unterdessen ist auch in der Thurgauer Heiratslandschaft wieder ein Stück weit Normalität eingekehrt. Zwar gibt es immer noch Restriktionen, jedoch gelockerte. Momentan werden Kurztrauungen mit beschränkter Anzahl Gäste durchgeführt. Eine Kurztrauung dauert nun immerhin eine Viertelstunde und damit halb so lang wie eine normale Trauung in Zeiten ohne Virus. Die Anzahl der zugelassenen Gäste richtet sich nach der Lokalität. Im Landenbergsaal etwa sind wieder 92 Gäste zugelassen. Im Wöschhüsli in Weinfelden die Hälfte der üblichen 20 (siehe nachstehendes Interview). Die Grundregel lautet: mindestens ein Meter Sitzabstand nach allen Seiten.

Im Thurgau werden nur Thurgauer Paare getraut

Dazu kommt, dass bis auf weiteres nur Paare getraut werden, von denen mindestens jemand im Thurgau wohnhaft ist. So soll der Rückstau abgebaut und sichergestellt werden, dass alle einheimischen Paare berücksichtigt werden können. «Wir hatten extrem viele Verschiebungen aufgrund der Coronakrise», sagt Berner. Für das Amt ein grosser Mehraufwand. «Nur schon die vielen zusätzlichen Telefonanrufe.» Unterdessen hätten sich die Beteiligten besser mit der Situation arrangiert. «Man plant jetzt anders», stellt Berner fest.

Zugespitzt hat sich die Situation rund ums Heiraten auch aufgrund gesellschaftlicher Veränderungen. Für viele Paare ersetzt die Ziviltrauung die kirchliche Hochzeit. Hermann Lei sagt:

«Es ist eine Anspruchsmentalität auszumachen.»

Der Kanton solle quasi für die Hochzeitsorganisation besorgt sein, «mit allem Drum und Dran.» Dabei sei die zivile Trauung im Kern einfach ein behördlicher Akt. «Wer etwas Ausserordentliches will, sollte das privat organisieren», fordert Lei.

«Es ist eine stete Unsicherheit da» – Fragen an den Bald-Ehemann Mario Testa

Mario Testa, Redaktor Thurgauer Zeitung. Reto Martin

Heiraten in Coronazeiten ist mit Unwägbarkeiten verbunden. Sie heiraten Anfang August. Hat bei Ihnen bis jetzt alles geklappt?

Mario Testa: Ja, schon. Es ist einfach eine stete Unsicherheit da. Bis zuletzt weisst du nicht, ob nicht doch noch alles über den Haufen geworfen wird. Ansonsten läuft es gut. Man merkt, dass sich die Situation etwas entspannt hat. Und wir waren immer optimistisch.

War es schwierig, ein Lokal und einen Termin zu finden?

Wir mussten ein Jahr vorher reservieren. Erst recht, wenn man sich ein bestimmtes Traulokal in den Kopf gesetzt hat. Das war bei uns klar das «Wöschhüsli» in Weinfelden. Ebenso wollten wir an einem Samstag heiraten. Ich habe dann tatsächlich ein Jahr vorher telefoniert und reserviert – morgens um acht Uhr, als Erster. Und wir haben unseren Traum-Trautermin, den 8.8.

Das «Wöschhüsli» ist ziemlich eng. Normal sind dort 20 Personen zu einer Hochzeit zugelassen, wegen Corona jetzt nur zehn. Wer darf rein?

Die zehn, die wir aussuchen. Das Traupaar, die Trauzeugen und die Zivilstandsbeamtin zählen nicht. Es hat einfach zehn Zuschauersitze und dann muss man aussieben. Das ist eine sehr unangenehme Aufgabe. Allerdings: Die zurzeit vorgeschriebene Kurztrauung dauert nur etwa 15 Minuten. Das reicht sowieso nicht für einen grossen, salbungsvollen Akt, sondern da wird auf das Wesentliche reduziert.

Sind Sie noch mit weiteren Coronaauflagen konfrontiert?

Ja, das betrifft vor allem jene Orte, wo gefeiert wird. Dort gelten die entsprechenden Richtlinien. Wir müssen und werden eine Liste von all unseren Gästen führen, zwecks Contact-Tracing. Zudem mussten wir allen Hochzeitsgästen schreiben, dass sie nicht kommen dürfen, wenn sie sich krank fühlen. Schliesslich soll aus unserer Hochzeit ja kein Superspreader-Event werden. Das wollen wir auf keinen Fall. (ck)