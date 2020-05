«Die Leute wollen raus»: Grossandrang am Bodensee und im Alpstein an Auffahrt +++ Innerrhoder Polizeisprecher: «Kann mich nicht erinnern, wann das letzte Mal so viel los war» +++ Sieben Bussen auf Drei Weieren Das herrliche Wetter hat die Ostschweizerinnen und Ostschweizer an Auffahrt in Scharen ins Freie gelockt. Besonders gross war der Ansturm auf den Alpstein und am Bodensee. Die Menschen waren sichtlich bemüht, die Abstandsregeln des Bundes einzuhalten – allerdings nicht alle. Eindrücke von vier Schauplätzen. Janine Bollhalder, Stefan Schmid, Markus Schoch und Larissa Flammer 21.05.2020, 19.03 Uhr

Alpstein: Ansturm, aber viel Rücksichtnahme

Auffahrtsmorgen, 9 Uhr: Der Parkplatz neben dem Restaurant Rössli in Brülisau ist schon stark belegt:

Bild: Janine Bollhalder

Wanderfreund um Wanderfreund stellt seinen Wagen ab, schultert den Rucksack und montiert die Sonnenbrille. Das Ziel ist – zumindest für einen Teil der Ausflügler – das Bergrestaurant Plattenbödeli. Gruppen, Paare, Familien folgen der Nebenstrasse in Richtung der Talstation Alp Sigel. Von da geht es auf dem Feldweg durch den Wald bergauf.

Bild: Janine Bollhalder

Wandern in Zeiten einer Pandemie: Das Coronavirus hält kaum einen Wanderfreund zu Hause. Es sei ihr bislang aber niemand zu nahe gekommen, sagt eine zweifache Mutter aus St.Gallen. Sie hat die Strecke bis zum Plattenbödeli fast geschafft, Mann und Kinder sind ihr nun voraus. «Die Leute halten schon Abstand», sagt sie.

Diesen Eindruck bestätigt auch Manuela Inauen, Geschäftsführerin des Berggasthauses Plattenbödeli. Seit dem 11. Mai ist das Restaurant geöffnet. Das Geschäft sei gut angelaufen, sagt Inauen. Auch an diesem Auffahrts-Donnerstag ist die sonnige Terrasse gut belegt, ebenso der eine oder andere Platz in der Gaststube. Die Kellnerinnen und Kellner wuseln emsig zwischen den Tischen umher: Wasser hier, Cola da, Glacé dort.

Bild: Archiv/Coralie Wenger

Auffallend grosse Gruppen habe es bisher nicht gegeben, so die Auskunft – die Vierertische des Berggasthauses laden auch dazu ein, die Sicherheitsvorschriften einzuhalten. Nur eine Gruppe junger Männer, etwa in ihren Zwanzigern, überschreitet die Höchstzahl von fünf Personen. Nach einigem Hin und Her – «sollen wir uns getrennt hinsetzen oder gemeinsam?» – entscheiden sie sich, mit grossem Abstand zueinander auf den langen Holzbänken Platz zu nehmen. Wohl dabei ist es ihnen aber sichtlich nicht.

Im Tal hat Parkplatzeinweiser Röbi Inauen alle Hände voll zu tun. Er winkt Thurgauer, St.Galler, Appenzeller und sogar einen Spanier auf den Parkplatz neben der Talstation der Hohe-Kasten-Seilbahn. «Ich bin seit 8 Uhr hier», sagt er. Es habe sonst nur sonntags, manchmal auch samstags so viele Leute. «Das liegt sowohl am Wetter als auch daran, dass viele Leute frei haben – sie wollen raus.» Inauen geht davon aus, dass der Andrang noch bis 14 Uhr andauern wird. Und ja, er habe Corona-unkonforme Gruppen gesehen. Aber nein, er mache sie nicht auf die maximale Gruppenzahl aufmerksam. Denn: «Generell halten sich die Leute an die Vorschriften.»

Das bestätigen auch Beobachtungen: Beim Start der Wanderung wird noch mit grösstmöglichem Abstand überholt, freundlich gegrüsst, die Wanderfreude geteilt. Enger und näher wird es, je weiter der Weg führt.

Bild: Janine Bollhalder

Nach zwei Dritteln der Strecke ist ein Grossteil der Ausflügler ausser Puste. Weiter als unbedingt nötig auszuweichen, das ist Sache jener, die talwärts laufen. Die Ausnahme zu den grösstenteils rücksichtsvollen Wanderfreunden bildet eine mindestens zehnköpfige Wandergruppe: die Corona-Regeln ignorierend, posieren deren Mitglieder dicht an dicht für einen Schnappschuss.

Drei Weieren St.Gallen: Skeptische Blicke der Polizei, aber genug Abstand

Am engsten ist es im Mühlegg-Bähnli, das die Ausflügler vom St.Galler Stadtzentrum hinauf nach St.Georgen transportiert. Die Fahrgäste stehen mitsamt ihren Velos Rücken an Rücken. Die Abstandsregeln sind ausser Kraft. Eine Maske trägt niemand. Eine Frau findet es «sehr eng hier». Zum Aussteigen ist sie dann aber doch zu faul.

Oben angekommen, verteilen sich die Menschen auf den Wiesen und Wegen rund um die Drei Weieren. Der beliebte Panoramaweg mit Blick über Stadt und Bodensee bietet genügend Platz, auszuweichen. Und selbst auf den Holzstegen beim Mannenweier hat man den Eindruck, die Leute hielten sich bewusst an die Abstandsregeln. Wo mehr als fünf Personen nahe zusammen sind, handelt es sich meist um Familien mit Kindern. Vier Stadtpolizisten beäugen die Szenerie skeptisch. Einschreiten wollen sie nicht.

Bild: Stefan Schmid

Eine Kolonne hat sich vor dem Milchhüsli, dem Kiosk beim Mannenweier, gebildet. Das schöne Wetter macht durstig. Kaffee und Kuchen sind gefragt. Doch auch hier hätte Daniel Koch seine helle Freude am Verhalten seiner Mitbürgerinnen und Mitbürger. Niemand drängelt, alle warten geduldig und mit gebotenem Abstand, ehe sie vom Verkaufspersonal an die Theke gerufen werden.

Thurgauer Seeufer: Viel Betrieb, genug Abstand

Es ist an Auffahrt fast so wie immer an schönen Sommertagen: Es zieht viele Menschen an den Bodensee. Die Parkplätze in Arbon und Romanshorn sind an gewissen Orten Mangelware. Und die Ausflügler kommen teils von weit her. Die Autos beim Hafen in Romanshorn tragen Zürcher, Glarner, Aargauer, Basler, Waadtländer und sogar Genfer Kennzeichen. Fast noch grösser als auf der Strasse ist der Verkehr auf dem Bodenseeradweg.

Bild: Donato Caspari

Doch richtig eng wird es eigentlich nie und nirgends. Weder auf den Spazierwegen noch auf den Quaianlagen, wo viele an der Sonne oder im Schatten von Bäumen liegen. Einige wagen sich sogar zum Baden ins Wasser oder stechen mit dem Gummiboot in See, der voller Segel- und Motorboote ist. Sie müssen sich allerdings eine geeignete Stelle irgendwo am Ufer suchen, da die Badeanstalten noch geschlossen sind.

Das Strandbad Wiedehorn in Egnach allerdings ist von der Bevölkerung bereits inoffiziell in Betrieb genommen worden. Viele haben ihr Badetuch auf der Wiese ausgebreitet und einen Sonnenschirm aufgestellt – aber auch hier in gebotenem Abstand.

Beim Strandbad Wiedehorn haben schon einige Gäste ihr Badetuch ausgebreitet. Bild: Markus Schoch

Wiler Weier: Pärchen haben Zählen vergessen

In der Wiler Altstadt bleibt es am Auffahrts-Donnerstag ruhig. Zwar haben die meisten Beizen geöffnet und Tische auf die Gassen gestellt. Aber nur bei der La Moka Café Bar sind diese am frühen Nachmittag fast alle besetzt. Das Servicepersonal dort ist vorbereitet und trägt Scheiben vor dem Gesicht, die an einem Brillengestell befestigt sind. Der Wiler Weier ist belebter als die Altstadt. Sobald das Wasser in Sicht kommt, passiert man die erste Fünfergruppe, bestehend aus jungen Männern, die leise Musik laufen lassen und gerade über Vitamine fachsimpeln.

Bild: Larissa Flammer

Rund um das Gewässer, das ohne H im Namen auskommt, spazieren relativ viele Menschen. Es hat aber immer noch freie Parkbänke, und die Liege- und Spielwiese nebenan ist kaum besetzt. Auch auf der Terrasse der Pizzeria gleich neben dem Weier bleiben Tische leer. Ausser Familien mit Kindern begegnet der Beobachterin nur eine zu grosse Menschengruppe. Diese besteht – dem Anschein nach – aus drei Pärchen mittleren Alters, die gemeinsam einen Ausflug unternehmen. Und dabei anscheinend das Zählen vergessen haben.