Umstritten und kritisiert: Marlis Angehrn tritt als Leiterin des St.Galler Schulamts zurück Marlis Angehrn, die Leiterin der Dienststelle Schule und Musik, hat ihre Kündigung per Ende Januar 2020 eingereicht. Die 57-Jährige war zuletzt wegen ihrer Amtsleitung und zweier ungerechtfertigter Kündigungen von Lehrern heftig kritisiert worden. Tim Naef

Marlis Angehrn wurde zuletzt stark kritisiert. (Bild: Olivia Hug)

Marlis Angehrn leitet seit dem 1. September 2014 mit der Dienststelle Schule und Musik die grösste Dienststelle der städtischen Verwaltung. In dieser Funktion ist sie für die städtischen Schulen, die Musikschule und die städtischen Tagesbetreuungsangebote verantwortlich. In den 60 Kindergärten und 26 Schulhäusern der Stadt werden gut 6300 Kinder und Jugendliche von rund 800 Lehrpersonen unterrichtet.

«Strukturelle Reorganisation eingeleitet»

«Während ihrer über fünfjährigen Tätigkeit hat Marlis Angehrn wichtige Entwicklungen eingeleitet und vorangetrieben», schreibt die Stadt St.Gallen in einer Medienmitteilung. Im Bereich der Schulen habe die 57-jährige Primarlehrerin mit dem Projekt «Oberstufe 2020» eine strukturelle Reorganisation eingeleitet, welche die Basis für eine nachhaltige pädagogische Weiterentwicklung sei.

«Die sorgfältige Handschrift von Marlis Angehrn trägt auch das lokale Qualitätskonzept, welches den Lehrpersonen und Teams die systematische Unterrichts- und Schulentwicklung ermöglicht», so die Stadt. Mit der Einführung des pädagogischen Dialogs in allen Schuleinheiten, und der Durchführung von Grossgruppen-Workshops habe sich Angehrn dem Anliegen der Lehrpersonen angenommen, sich in einem direkten Austausch mit der Dienststellenführung bei wichtigen pädagogischen Fachfragen einbringen zu können.

Ebenso habe sie sich für die Weiterentwicklung der Musikschule eingesetzt und war am stadtweiten Ausbau der bedarfsgerechten Angebote der Tagesbetreuung beteiligt.

Immer wieder kritisiert

Wie es in der Mitteilung heisst, verlasse Marlis Angehrn die Stadt St.Gallen auf eigenen Wunsch. Der Stadtrat bedauere diesen Entscheid. Zuletzt war Angehrn wegen ihrer Amtsleitung und zweier ungerechtfertigter Entlassungen heftig kritisiert worden.