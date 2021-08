Thurgau Die Krux mit der Gasheizung: Hat sie ausgedient? Wenn immer möglich, sollten ausgediente Gasheizungen nicht durch neue ersetzt werden. Der Kanton Thurgau fördert jedoch die Produktion von Biogas. Die Meinungen über die Zukunft der Gasheizung gehen auseinander. Hans Suter, Martin Sinzig 17.08.2021, 16.20 Uhr

Im Kanton Thurgau gibt es vier grosse Biogas-Produktionsanlagen: in Frauenfeld, Münchwilen, Romanshorn und Tägerwilen (im Bild). Bild: Andrea Stalder

Der grösste Teil des Energiebedarfs im Wohnbereich entfällt auf das Heizen. Rund 60 Prozent der 1,5 Millionen Wohngebäude in der Schweiz werden heute mit fossilen Brennstoffen beheizt. Das zeigt eine Erhebung von Raiffeisen.

Der Kanton Thurgau mit seinen 65'000 Wohngebäuden mit knapp 135'000 Wohneinheiten (davon 40'400 Einfamilienhäuser) macht hier keine Ausnahme. In der jüngeren Vergangenheit haben sich im Neubausegment mehr und mehr umweltfreundliche Technologien mit erneuerbarer Energie durchgesetzt. Auch bei der Sanierung bestehender Gebäude sind Wärmepumpen und andere Technologien wie Fernwärme, Holzenergie oder Solarthermie auf dem Vormarsch.

Das steht im Einklang mit den CO 2 -Zielsetzungen des Bundes. Ab 2050 soll die Schweiz unter dem Strich kein CO 2 mehr ausstossen. Was nur gelingt, wenn die noch rund 900'000 fossilen Heizungen in der Schweiz bis dahin ersetzt sind. In Zahlen bedeutet das: Jedes Jahr müssen 30'000 Anlagen ersetzen werden. Im Thurgau dürften es etwa 1300 Anlagen pro Jahr sein.

Ablehnung des CO 2 -Gesetzes ändert nichts an der Fragestellung

Beim Heizen geht es um gigantische Energiemengen. Laut der Erhebung von Raiffeisen umfasst der gesamte Schweizer Gebäudepark zurzeit 1,8 Millionen beheizte Bauten mit einer Gesamtfläche von 800 Millionen Quadratmetern. Davon sind rund eine Million Einfamilienhäuser sowie rund 500'000 Mehrfamilienhäuser, wovon 70 Prozent in Privatbesitz sind.

Der Rest verteilt sich auf Verwaltungsgebäude, Büros, Geschäftshäuser sowie Industriebauten und Lagerhallen. Der Gebäudepark verbraucht etwa 100 Terawattstunden (TWh) oder rund 45 Prozent des Endenergiebedarfs der Schweiz. 75 Prozent dieser 100 TWh entfallen auf die Heizung. Heizöl ist weiterhin der wichtigste Energieträger. Es stellt mehr als 50 Prozent (von 75 TWh) der Energieversorgung des Gebäudeparks sicher, gefolgt von Erdgas mit einem Anteil von 25 Prozent.

Die am 13. Juni 2021 an der Urne gescheiterte Revision des CO 2 -Gesetzes hätte ab 2023 neue Grenzwerte für Heizung und Warmwasser gebracht: Neubauten dürften demnach grundsätzlich keine CO 2 -Emissionen aus fossilen Brennstoffen mehr verursachen. Bei Neubauten werden bereits heute fast ausschliesslich erneuerbare Systeme installiert.

Klassische Gasheizungen lassen sich sowohl mit Erdgas als auch mit Biogas oder einem Gemisch mit unterschiedlichen Anteilen betreiben. Bild: Hans Suter

Bei bestehenden Gebäuden dürfte weiterhin CO 2 ausgestossen werden. Bei ihnen ändert sich nur dann etwas, wenn eine Heizung ersetzt wird. Dann hätte für den CO 2 -Ausstoss eine Obergrenze gegolten. Diese beträgt pro Jahr höchstens 20 Kilogramm CO 2 pro Quadratmeter Fläche. Der Wert würde in Fünfjahresschritten um jeweils fünf Kilogramm CO 2 reduziert. Die Mehrheit der stimmenden Bevölkerung wollte das nicht. Die Ablehnung der Gesetzesrevision ändert indes nichts an der Fragestellung, durch was eine Öl- oder Gasheizung am Ende ihres Lebenszyklus ersetzt werden soll.

Biogas statt Erdgas? «Wir haben gar nicht genügend Biogas»

Bei Ölheizungen ist der Tenor weitgehend klar: Wenn immer möglich durch ein System mit erneuerbarer Energie ersetzen. Zur Auswahl stehen etwa der Einsatz von Solarwärme oder von erneuerbaren Brennstoffen wie Biogas, wenn eine Erschliessung an das Gasnetz vorhanden ist, der Umstieg auf Wärmepumpe, Holzfeuerung oder gegebenenfalls Fernwärme. Bei Gasheizungen gehen die Meinungen stärker auseinander. Während die einen auf einen höheren oder vollständigen Biogasanteil setzen, plädieren andere für den Umstieg auf andere Systeme.

Der Grund: «Wir haben gar nicht genügend Biogas», sagt Andrea Paoli, Leiter der Abteilung Energie des Kantons Thurgau. «Die Produktion von Biogas wollen wir zwar gezielt fördern, sehen den Einsatz aber vor allem in der Industrie zur Erzeugung von Prozesswärme. Oder in Kernzonen, wo beispielsweise Wärmepumpen schwierig zu installieren sind.»

Unterschied zwischen Erdgas und Biogas (red) Erdgas und das ins Netz eingespeiste Biogas sind laut dem Verband der Schweizerischen Gasindustrie (VSG) fast identisch in der Zusammensetzung und bestehen grösstenteils aus Methan (CH4). Der grosse Unterschied liegt in der Gewinnung beziehungsweise der Produktion des Gases: Erdgas ist ein natürlich vorkommendes fossiles Gas, das aus dem Erdinneren gefördert wird. Biogas entsteht durch die Vergärung von organischen Abfallstoffen wie Grüngut, Klärschlamm oder landwirtschaftlichem Hofdünger und ist somit eine erneuerbare Energie. Bevor Biogas ins Netz eingespeist werden kann, muss es auf Erdgas-Qualität aufbereitet werden. Schweizer Gasversorger zählen hier zu den Pionieren: Vor über 20 Jahren gelang es ihnen weltweit erstmals, Biogas ins Gasnetz einzuspeisen. Heute vermischen sich Biogas und Erdgas im Gasnetz schon fast selbstverständlich. In der Schweiz überwacht eine Clearingstelle im Auftrag der Oberzolldirektion die eingespeisten und verkauften Biogas-Mengen. Biogas kann auch importiert werden. Grüne Zertifikate garantieren die Qualität. So haben die Konsumenten die Sicherheit, dass ihr gekauftes Biogas tatsächlich eingespeist worden ist. Wer 20 Prozent Biogas bestellt und bezahlt, erhält die Garantie, dass diese Menge ins Netz eingespeist worden ist. In der Schweiz gibt es laut VSG 37 Anlagen (Thurgau: 4), die Biogas produzieren und ins Gasnetz einspeisen. Neben diesen grossen Anlagen gibt es Hunderte kleinerer, die das produzierte Biogas direkt an Ort verwenden.

«In der Landwirtschaft bestehen noch grosse Unsicherheiten»

Erdgas ist ein wichtiger Energieträger im Kanton Thurgau. Die CO2-Emmissionen beim Verbrennen von Erdgas und der Mangel an genügend Biogas als Ersatz setzen die Gaswirtschaft unter Druck. Wie weiter? Andrea Paoli, Leiter der Abteilung Energie im Departement für Inneres und Volkswirtschaft des Kantons Thurgau, hat Antworten.

Welche Bedeutung hat Erdgas beim Heizen im Kanton Thurgau?

Andrea Paoli: Der Anteil von Erdgas beim Bruttoenergieverbrauch beträgt im Kanton Thurgau rund 20 Prozent. Gemäss einer Studie von Prognos zur Energiestrategie 2050 wird der Anteil von Erdgas in der Schweiz bis zum Jahr 2050 um etwa 50 Prozent sinken.

Wie sieht es bei der Mobilität aus?

Hier nehmen Erd- und Biogas sowie Wasserstoff eine untergeordnete Rolle ein. Insgesamt liegt der Anteil von Fahrzeugen, die im Kanton Thurgau mit Erdgas oder Biogas betrieben werden, bei unter 0,3 Prozent. Bei den Neuzulassungen im ersten Quartal 2021 betrug der Anteil von Erdgas- und Wasserstoff-Fahrzeugen zirka 0,1 Prozent, der Anteil von Elektrofahrzeugen lag im gleichen Zeitraum bei 12,2 Prozent, also deutlich höher.

Welche Bedeutung messen Sie dem Wasserstoff zu?

Andrea Paoli, Leiter Abteilung Energie des Kantons Thurgau. Bild: Andrea Stalder

Wir gehen davon aus, dass es künftig im Flug- und Schiffsverkehr sowie insbesondere für Schwerlastfahrzeuge eine Einsatzmöglichkeit für die Verwendung von Wasserstoff geben kann. Zumindest so lange, bis Batteriespeicher mit geeignetem Gewicht und genügend Kapazität auch diese Aufgaben übernehmen können. Für Personenfahrzeuge besteht dagegen keine Notwendigkeit, den Strom in Wasserstoff und diesen dann wieder in Strom umzuwandeln. Die direkte Verwendung von Elektrizität ist viel energieeffizienter. Bei einem Wasserstofffahrzeug gehen 72 Prozent der eingesetzten Energie verloren, bei einem batterieelektrischen Fahrzeug nur 24 Prozent.

Welche Rolle spielt Gas in der Energiestrategie 2050 aus Sicht des Kantons?

Als fossiler Energieträger soll Erdgas sobald als möglich durch CO2-freie Energieträger – also Biogas, Holzenergie oder Wärmepumpen – ersetzt werden. Mit dem Beratungsprogramm «erneuerbar heizen» von Energieschweiz können sich Hausbesitzer vor einem anstehenden Heizungsersatz über geeignete Alternativen zu Erdgas informieren. Erdgas oder Wasserstoff können zukünftig bei industriellen Hochtemperaturprozessen weiterhin eine wichtige Rolle spielen.

Welche Förderung gibt es für Gasanwendungen?

Der Bund beabsichtigt, ab 2023 die Einmalvergütung für Biogasanlagen zu erhöhen. Für Biogasanlagen kann im Kanton Thurgau ein Investitionsbeitrag von bis zu 250'000 Franken beantragt werden; weitere Förderungen für Gasanwendungen sind uns nicht bekannt. Im Biomassekonzept des Kantons Thurgau aus dem Jahr 2013 wurde aufgezeigt, dass ein hohes Potenzial an landwirtschaftlicher Biomasse für die energetische Nutzung zur Verfügung steht. Diese einheimische Energieressource wollen wir erschliessen. Die Förderung des Bundes reichte bisher nicht aus, um das bestehende Potenzial zu nutzen. Es bestehen bei den Landwirten noch grosse Unsicherheiten betreffend Wirtschaftlichkeit von Biogasanlagen. Dies könnte sich mit der höheren Einmalvergütung durch den Bund ab 2023 ändern.

Wie sieht der Kanton das Potenzial von Biogas?

Das Potenzial zur Produktion von Biogas ist im Kanton Thurgau nach wie vor gross. Mit dem neuen Energiegesetz aus dem Jahr 2020 besteht die Möglichkeit, sich beim Heizungsersatz für eine Lösung zu entscheiden, bei der 20 Prozent Schweizer Biogas verwendet wird. Wir sehen eine grosse Chance, dass damit die Nachfrage nach Biogas erhöht wird und dadurch neue Biogasanlagen entstehen können.