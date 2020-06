Die Krise der Evangelisch-reformierten Kirche Schweiz bewegt auch in der Ostschweiz: «Wir stolpern gewissermassen mit» Der «Fall Locher» wühlt auch die Kirchenbasis in der Ostschweiz auf: Pfarrpersonen und Kirchenpräsidenten fordern Transparenz. Christoph Zweili, Thomas Wunderlin und Karin Erni 24.06.2020, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Der Rücktritt von Gottfried Locher, bis vor wenigen Wochen höchster Reformierter der Schweiz, gibt auch in der Ostschweiz zu reden. Bild: Getty

Gottfried Locher schweigt. Doch das Verhalten des ehemaligen Präsidenten der Evangelisch-reformierten Kirche Schweiz, der wegen einer Affäre zurückgetreten ist, stürzt die Landeskirche in eine Krise. An der Kirchenbasis gibt das Raum für Spekulationen und Verschwörungstheorien, befürchten Pfarrpersonen und Kirchenpräsidenten in der Ostschweiz.

Martin Heimbucher, Pfarrer in der Kirchgemeinde Gaiserwald in der Stadt St.Gallen. Bild: PD

«In jedem zweiten Gespräch, das ich führe, ist der Fall Locher ein Thema», sagt Martin Heimbucher, 54, seit achteinhalb Jahren Pfarrer in der Kirchgemeinde Gaiserwald in der Stadt St.Gallen. Man habe die Spitze der reformierten Kirche gestärkt: «Jetzt ist Locher in einer Kirche, die an sich basisdemokratisch aufgestellt ist, die Repräsentationsfigur in der Schweiz.» Es handle sich also nicht mehr um die Verfehlung eines Kollegen, jetzt sei die Spitze problematisch in Erscheinung getreten. Heimbucher sagt:

«Damit betrifft der Fall uns alle. Leider Gottes stolpern wir so gewissermassen mit ihm.»

Er würde sich wünschen, «dass wir umsetzen, was wir predigen: Wenn wir Fehler machen, stehen wir dazu», sagt Heimbucher. Wenn der Fall nicht geklärt werde, begännen die Leute zu spekulieren: «Was heisst jetzt Grenzverletzung?» Je länger das andauert, desto mehr wird spekuliert.

Kathrin Bolt, Kirchegmeinde Straubenzell. Bild: PD

Kathrin Bolt, seit elf Jahren in der Kirchgemeinde Straubenzell ganz im Westen der Stadt St.Gallen beschäftigt, ist mit ihrer 60-Prozent-Stelle mit Schwerpunkt Erwachsenenbildung Teil eines dreiköpfigen Pfarrteams. Sie habe Locher als charmanten und lustigen Menschen erlebt. Er habe aber auch eine narzisstische Tendenz. «Er strebt nach Macht und hat Strukturen im Kirchenrat geschaffen, die dieser Neigung entsprechen. Und er hat ein etwas veraltetes Frauenbild», sagt die 40-Jährige. Sie befürchtet negative Auswirkungen bei denen, die nicht aktiv sind in der Kirche:

«Warum soll uns jemand, der der Kirche ohnehin kritisch gegenübersteht, künftig noch mit Steuergeldern unterstützen?»

Der Fall Locher mache sie betroffen und traurig: «Es ist die falscheste Botschaft, die da zu Tage tritt: Die Stärke der Reformation liegt in einer Kirche, die nicht von Macht und Geld getrieben ist. Und sie muss angstfrei sein.» Hier aber gehe es um Geld und Macht. «Und: Augenzeugen, die an der Synode dabei waren, sprechen von einem Klima der Angst.» Es gibt aber auch andere Stimmen.

Andreas Bänziger, evangelischer Pfarrer aus Frauenfeld. Bild: PD

Frauenfelder Pfarrer bedauert Lochers Abgang

Der evangelische Frauenfelder Pfarrer Andreas Bänziger bedauert den Abgang von Gottfried Locher an der Spitze der Schweizer Reformierten. «Ich finde, er hat eine profilierte Führung ausgeübt und Brücken in verschiedene Richtungen gebaut.» Menschliche Schwächen gebe es überall, auch in einer Kirchenleitung. Die Frage sei, ob jemand noch tragbar sei, der eine aussereheliche Affäre gepflegt habe. Bei den Vorwürfen wegen Grenzverletzungen handelt es sich laut Bänziger um «eine schwammige Sache». Man wisse nicht, was Locher genau vorgeworfen werde. Das müsse abgeklärt werden. In der Landeskirche gebe es eine feministisch-linke Strömung, die schon länger für eine Ablösung Lochers gearbeitet habe.

Bänziger versteht sich selber als konservativ und evangelikal, aber nicht fundamentalistisch. Locher sei etwas liberaler als er. So befürwortete Locher die Ehe für alle, gegen die Bänziger Vorbehalte hat. Ebenso setzt Bänziger ein Fragezeichen zu gewissen Äusserungen Lochers zum Verhältnis Frau-Mann.

Brigitte Hascher, Mitglied des evangelischen Thurgauer Kirchenparlaments. Bild: PD

Dass ein verheirateter Mann ein Verhältnis pflege, halte sie nicht für gut, sagt Brigitte Hascher aus Eschikofen, die Mitglied des evangelischen Thurgauer Kirchenparlaments ist. Hascher bedauert wie Bänziger die fehlende Transparenz. Es sei nicht klar, «worum es wirklich geht». Innerhalb der evangelischen Kirche zählt sich Hascher zur Mitte. Sie habe Locher einmal in Weinfelden an einem Gottesdienst erlebt. Bisher habe sie ihn geschätzt. Traurig sei es, dass die evangelische Kirche jetzt nicht mehr richtig funktioniere.

«Es wurde viel zu lange versucht, die Affäre totzuschweigen.»

Koni Bruderer, Präsident der Evangelisch-reformierten Landeskirche beider Appenzell. Bild: PD

«Die Vorwürfe gegen Locher bedeuten einen gewaltigen Imageschaden für die Kirche», sagt Koni Bruderer, Präsident der Evangelisch-reformierten Landeskirche beider Appenzell. Die Krisenkommunikation der Evangelisch-reformierten Landeskirche sei ein absolutes «No-Go» gewesen: «Es wurde viel zu lange versucht, die Affäre totzuschweigen.» Bis vor kurzem hätten vor allem Verdächtigungen und Gerüchte im Raum gestanden.

Paul Bernhard Rothen, Pfarrer in Hundwil.

Bild: PD

«Auch in unserer Kirchgemeinde hat der Fall Locher für Gesprächsstoff gesorgt. Aber unsere Leute können unterscheiden zwischen dem Chef der Kirche und denen, die ihn vertreten. Die Leute, die sich in der Gemeinde engagieren, tun dies nicht für die Kirchenoberen», sagt Pfarrer Bernhard Rothen in Hundwil. «Für Aussenstehende dürfte der Fall Locher das Vorurteil bestätigen, dass die Leute in der Kirche besser sein wollen, es aber nicht sind.»

Schon vor 1200 Jahren habe das Kirchenrecht drastische Strafen für Priester gekannt, die sexuell übergriffig geworden seien. «Wir Seelsorger werden uns überlegen müssen, wie wir Gespräche unter vier Augen künftig führen, um nicht unter Verdacht zu geraten.»