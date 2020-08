Die Kantonsgrenzen spielen für die meisten Patienten keine Rolle: In drei von vier Ostschweizer Kantonen wandern die Patienten ab Kantonsübergreifende Patientenströme stellen das Gesundheitswesen in Frage. Der Ruf nach Versorgungsregionen wird lauter. Christoph Zweili 29.08.2020, 04.00 Uhr

Die Kantone St.Gallen, Glarus, Graubünden und beide Appenzell planen eine gemeinsame Spitalliste. Bild: Jil Lohse

Geht es um die eigene Gesundheit, spielen die Kantonsgrenzen für die meisten Patienten keine Rolle. In drei von vier Ostschweizer Kantonen wandern die Patienten ab, sie lassen sich in einem Nachbarkanton operieren. Mit 127'660 medizinischen Konsultationen, die ennet der Kantonsgrenze vonstatten gehen, hat der Kanton Thurgau in absoluten Zahlen den grössten Patientenabfluss – er verliert sie an die Kantone St.Gallen, Zürich und Schaffhausen.

In Prozenten betrachtet verlieren aber vor allem die kleinen Kantone Patienten, allen voran Appenzell Innerrhoden (55) und Appenzell Ausserrhoden (52), wo jede zweite medizinische Konsultation ausserkantonal stattfindet. «Wir stützen unsere Spitalplanung schon seit vielen Jahren auf ausserkantonale Spitäler», sagt die neugewählte Innerrhoder Statthalterin, Monika Rüegg Bless, Vorsteherin des Gesundheits- und Sozialdepartements.

Gesundheitsdirektor Yves Noël Balmer. Bild: Benjamin Manser

Im Kanton Appenzell Ausserrhoden spricht Gesundheitsdirektor Yves Noël Balmer von «einer Tradition des Heilens». Mit zwei Rehabilitationskliniken in Gais und Walzenhausen, zwei akutsomatischen Spitälern in Herisau und Heiden und zwei orthopädischen Kliniken in Speicher und Heiden, «die zu über 90 Prozent von ausserkantonalen Patienten leben», sei das zwar volkswirtschaftlich hochinteressant: «Tatsache ist aber auch, dass der eigene Spitalverbund gegenüber andern Kantonen in einer besonderen Situation ist, dass er auf eigenem Gebiet starken Anbietern gegenübersteht, deren Angebot nicht versorgungsrelevant ist.»

Daher sei der Ausbau einer Spitalplanung wichtig, die über die Kantonsgrenzen hinausgehe:

«Sie muss die tatsächlichen Patientenströme abbilden.»

Regierungspräsident und Gesundheitschef Bruno Damann. Bild: Anna Tina Eberhard



St.Gallen verliert zwar auch Patienten, gehört aber mit 434'120 Behandlungen nach den Kantonen Zürich und Bern schweizweit zu den Kantonen mit der grössten Zuwanderung. Dies zeigt eine neue Studie des Krankenversicherers Helsana (siehe Grafik). «Diese relativ hohe Zuwanderung ist vor allem auf ambulante Leistungen der niedergelassenen Ärzteschaft zurückzuführen – «offensichtlich lassen sich eher wenige St.Gallerinnen und St.Galler bei ausserkantonalen Leistungserbringern ambulant behandeln», sagt Regierungspräsident und Gesundheitschef Bruno Damann.

Bei den Spitälern liessen sich jährlich 750 Millionen sparen

Die Bandbreite bei den ausserkantonalen stationären Fällen ist gross. In der Ostschweiz schwankt sie zwischen 63 Prozent in Appenzell Innerrhoden und 21 Prozent im Kanton St.Gallen. Dazwischen liegen Appenzell Ausserrhoden (45) und Thurgau (29). Im ländlichen Kanton Appenzell Innerrhoden ist die Dichte an Spezialisten und Grundversorgern schweizweit eine der tiefsten: Das erklärt, warum hier im spitalambulanten Bereich 65 Prozent der Versicherten ausserkantonale Leistungen in Anspruch nehmen, bei ambulanten Ärzten sind es noch 25 Prozent.

In Ausserrhoden liegt der Anteil ausserkantonaler spitalambulanter Bezüge bei 54, im Thurgau bei 28 und im Kanton St.Gallen bei 16 Prozent.

Patrick Schwendener, Gesundheitsexperte bei PwC Schweiz. Bild: PD

Diese kantonsübergreifenden Patientenströme stellen das heutige föderalistische Gesundheitssystem in Frage, in dem alle 26 Kantone ihr eigenen Gesundheitsangebote planen. «Mit der Transformation der Spitallandschaft in ein regionales Gesundheitsnetzwerk mit hochspezialisierten Zentrumsspitälern und nachgelagerten Angeboten wie integrierte Grundversorger, Gruppenpraxen und ambulanten Operationszentren liessen sich allein bei den Akutspitälern jährlich 750 Millionen Franken Gesundheitskosten sparen», sagt Patrick Schwendener, Gesundheitsexperte bei PwC Schweiz. «Für das gesamte Gesundheitswesen wäre der Effekt noch viel grösser.»

Das Beratungsunternehmen publizierte Ende Juni eine Studie, die auf einem Modell mit fünf bis sieben Versorgungsregionen basiert, in dem sich vor allem bei den Personalkosten Effizienzgewinne realisieren lassen. «Sie sind der grösste Hebel. Gleichzeitig besteht durch den prognostizierten Fachkräftemangel Handlungsbedarf, die Prozesse zu optimieren», sagt Schwendener.

Gysi: «Spitallisten sind ein erster Schritt»

Erstmals hat auch das Bundesamt für Gesundheit das Einsparpotenzial der Gesundheitsausgaben für die Schweiz schätzen lassen. Laut den Studienautoren liegen die grössten Potenziale bei der stationären Akutsomatik, den ambulanten ärztlichen Leistungen, den verschreibungspflichtigen ambulant verabreichten Medikamenten und den spitalambulanten Behandlungen. Sie umfassen drei Viertel der geschätzten Ersparnisse von jährlich 855 bis 1012 Franken pro Kopf.

Barbara Gysi, St.Galler Nationalrätin und SP-Vizepräsidentin. Bild: Alessandro Della Valle / Keystone

Die St.Galler Nationalrätin und SP-Vizepräsidentin Barbara Gysi befürwortet eine stärkere regionale Zusammenarbeit und Spitalplanung: «Gerade auch die Covid-19-Pandemie zeigt uns die Grenzen des Föderalismus auf.» Für die Gesundheitspolitikerin sind gemeinsame Kriterien für die Spitallisten «ein erster Schritt». Wichtig sei eine wohnortnahe Gesundheitsversorgung – «dies vor allem für die Schwächsten der Gesellschaft, für die chronisch Kranken, Hochbetagten und Sterbenden sowie die Gebärenden».