Die Innerrhoder Gesundheitschefin Antonia Fässler tritt zurück: «Die Zeit ist reif, nochmals etwas Neues zu machen» +++ Zeitpunkt wenige Wochen vor dem Spitalentscheid wirft Fragen auf

Antonia Fässler kündigt ihren Abgang aus der Standeskommission an. Sie sagt: «Ich wollte meinen Rücktritt bewusst vor dem Entscheid der Standeskommission zum Spitalprojekt einreichen.»

Jesko Calderara Aktualisiert 08.01.2020, 12.17 Uhr

Sie tritt aus der Standeskommission zurück: Antonia Fässler. Bild: Martina Basista

Die Innerrhoder Gesundheits- und Sozialdirektorin Antonia Fässler hat auf die Landsgemeinde vom 26. April ihren Rücktritt aus der Standeskommission erklärt. Diesen Schritt begründet Frau Statthalter mit ihrem Alter und beruflichen Plänen. «Die Zeit ist reif, nochmals etwas Neues zu machen», sagt die 50-Jährige. Was dies ist, lässt sie offen. Amtsmüdigkeit spürt Fässler keine. Der Zeitpunkt zu gehen sei nun aber gekommen, zumal sie bereits seit zehn Jahren die Geschicke des Kantons in der Standeskommission mitgestalten dürfe.

Bereits vor einem Jahr hatte Fässler Rücktrittsgedanken gehabt. Nachdem der frühere Innerrhoder Landammann und heutige Ständerat Daniel Fässler auf die Landsgemeinde 2018 hin seinen Abgang angekündigt hatte, entschloss sie sich jedoch zum Weitermachen. Auch während des Nationalratswahlkampfs machte Antonia Fässler nie Andeutungen, aus der Standeskommissionen zurücktreten zu wollen. Im Gegenteil, immer wieder hob sie die Vorteile des Doppelmandats hervor.

Bei einer Wahl in den Nationalrat hätte sie ihre beruflichen Perspektiven in der Politik gesehen, sagt Fässler. «In diesem Fall wäre ich noch eine Legislatur in der Standeskommission geblieben.» Es kam jedoch anders. Die Stimmberechtigten wählten nicht Fässler, sondern alt Säckelmeister Thomas Rechsteiner als Innerrhoder Vertreter in die grosse Kammer.



Mit Antonia Fässler hat die einzige Frau in der Standeskommission ihren Rücktritt eingereicht. Bild: Ralph Ribi

Entscheid zum Spitalneubau kommt bis Anfang Februar

Die Ankündigung der Vorsteherin des Gesundheitsdepartements, auf die kommende Landsgemeinde hin aufzuhören, kommt zu einem heiklen Zeitpunkt. In wenigen Wochen wird sich entscheiden, wie es mit dem geplanten Spitalneubau in Appenzell weitergeht. Die Landsgemeinde hatte 2018 Ja dazu gesagt. Angesichts der sinkenden Fallzahlen und des steigenden Betriebsdefizits beim Spital Appenzell ist aber unklar, ob das Vorhaben überhaupt realisiert wird. Zur Diskussion stehen verschiedene Optionen – vom Bau des Ambulanten Versorgungszentrums plus wie geplant über ein Moratorium bis zu einem Verzicht auf das 41-Millionen-Franken-Projekt.

Dass ihr angekündigter Abgang mitten im Entscheidungsprozess Fragen aufwirft, dessen ist sich Fässler bewusst. «Ich wollte meinen Rücktritt aber bewusst vor dem Entscheid der Standeskommission zum Spitalprojekt einreichen.» Abgesehen davon werde dieses Dossier die Innerrhoden Politik noch mehrere Jahre beschäftigen. Der Entscheid zum Spitalneubau soll Ende Januar oder spätestens Anfang Februar vorliegen. Zurzeit wird der Bericht ausgearbeitet. Ihr Schritt sei letztlich jedoch unabhängig davon erfolgt, sagt Fässler. Sie verneint zudem, dass es innerhalb der Standeskommission Unstimmigkeiten zur Frage gibt, wie es mit dem Spital Appenzell weitergehen soll.

Fässler ist ehemalige Departementssekretärin

Antonia Fässler wuchs zusammen mit drei Geschwistern in einer Gewerblerfamilie auf. Schon während ihrer Gymnasialzeit arbeitete sie im elterlichen KMU-Betrieb mit. Nach dem HSG-Studium arbeitete Fässler während sechs Jahren als wissenschaftliche Mitarbeiterin für die CVP Schweiz in Bern. Während dieser Zeit lernte sie den Parlamentsbetrieb kennen und kam erstmals in Kontakt mit der Sozial-, Familien-, Wirtschafts- und Landwirtschaftspolitik.

2002 wurde sie stellvertretende Generalsekretärin im Gesundheitsdepartement des Kantons St.Gallen, 2004 Departementssekretärin des Gesundheits- und Sozialdepartementes des Kantons Appenzell Innerrhoden.