Die geplante Konzertshow «New York – New York» in der Lokremise Buchs wird um ein Jahr verschoben – auch wenn das Herz schmerzt Eine sorgfältige Abwägung aller Auswirkungen der geltenden Schutzmassnahmen hat dazu geführt, dass die Konzertshow «New York – New York» der Musikschule Werdenberg auf September 2021 verschoben wird. Armando Bianco 25.06.2020, 05.00 Uhr

Das Flair in der Lokremise macht es aus: «Best of James Bond» war eine von mehreren erfolgreichen Produktionen. Bild:PD

«Wir haben lange abgewartet, ob wir die Konzertshow diesen September trotz der aktuellen Situation durchführen können, wir waren eigentlich auch zuversichtlich», sagt Dennis Mungo, Leiter der Musikschule Werdenberg und Produzent der Konzertshow, auf Anfrage gegenüber dem W&O. Eine sorgfältige Abwägung aller Auswirkungen der geltenden Schutzmassnahmen hat aber letztlich dazu geführt, dass sich die Verantwortlichen zu einer Verschiebung in den September 2021 durchgerungen haben.

Als das Hauptproblem sieht Dennis Mungo die Abstandsvorschriften. «Wir hätten an diesen zwei Vorstellungen nur halb so viel Publikum einlassen können, was eine ganz andere Stimmung ergeben hätte. Die Musiker und Darsteller auf der Bühne würden ebenfalls nicht genug Abstand halten können wegen der begrenzten Fläche. Wir hätten unser Potenzial und Ideen nicht ausschöpfen können. Und auch finanziell wäre das Projekt so nicht aufgegangen.»

Der Zauber der Produktion ginge durch Massnahmen verloren

In der Umsetzung der Schutzmassnamen sieht Projektleiterin Renate Wehinger noch weitere Punkte, die in der Lokremise schlicht nicht erfüllbar wären. «Wir haben keine Möglichkeit, das Publikum an den Eingängen entsprechend durchzuschleusen, es gibt beispielsweise keine separaten Garderoben für die Künstlerinnen und Künstler. Auch in anderen Punkten würde unsere Infrastruktur einfach nicht funktionieren in Bezug auf die Vorgaben.»

Mehr als die «technischen» Überlegungen wiegt aber noch die Tatsache, dass mit den Einschränkungen die Atmosphäre sich nicht in gewünschtem Mass entfalten kann. Munge fügt an:

«Wenn es keine Pause, keine Bar, kein Essen und somit keinen Platz für das Publikum gibt, sich auszutauschen, fällt der soziale Aspekt komplett weg.»

Genau das würde aber den Zauber der Produktion letztlich ausmachen. Renate Wehinger hat für die Recherche und Konzipierung viel Aufwand betrieben, damit sich ein New-York-Feeling bei allen Beteiligten einstellen kann; so intensiv, wie man es sich bei den Produktionen der Musikschule Werdenberg in den letzten Jahren («Best of James Bond», «Staying Alive») gewohnt war. «Es wäre einfach zu schade für die Atmosphäre der Konzertshow, wenn wir so viele Abstriche machen müssten, denn die Lokremise ist ein ganz besonderer Ort.»

Flair und Professionalität überzeugen Mitwirkende

Die Darstellerinnen und Darsteller hätten klar signalisiert, dass sie die Gründe zur Verschiebung um ein Jahr absolut nachvollziehen können. Den gefällten Entscheid erachtet Renate Wehinger als vernünftig, auch wenn das Herz durchaus schmerzt, den angefangenen Weg nun auf Eis zu legen und ihn erst nächstes Jahr weiter zu gehen. Was sich jetzt schon sagen lässt: Die allermeisten vorgesehenen Mitwirkenden werden im 2021 wieder dabei sein, weil sie das Flair der Lokremise Buchs und die Professionalität der Verantwortlichen sehr schätzen.

Die Tickets für die Konzertshow «New York – New York» im September 2021 können bereits ab kommenden Juli online gekauft werden.