Corona «Die Impfdosen geben den Takt vor»: Das sind die wichtigsten Fragen und Antworten zum Impfstart im Kanton St.Gallen und den Anpassungen bei den Härtefällen Die St.Galler Regierung wehrt sich gegen Vorwürfe, den Impfstart verschlafen zu haben. Sie habe rechtzeitig mobile Impfteams rekrutiert – bislang aber erst wenige Impfdosen vom Bund erhalten. «Wir würden gerne jetzt schon mehr St.Gallerinnen und St.Galler impfen», sagt die kantonale Impfchefin Karin Faisst.

Regierungspräsident Bruno Damann: «Wir können derzeit nicht alle impfen, die das gerne möchten.» Bild: Benjamin Manser

Das neue Jahr beginnt, wie das alte Jahr geendet hatte. Auch für die St.Galler Regierung. Sie tritt erstmals im 2021 vor die Medien – und informiert über Corona. «Diese Pandemie dauert noch einige Zeit», sagt Regierungspräsident Bruno Damann. «Wir müssen durchhalten.» Die wichtigsten Fragen und Antworten zur aktuellen Situation im Kanton, zum Impfstart und den Anpassungen bei der Härtefallregelung:

Heute werden die ersten Bewohnerinnen und Bewohner von zwei Alters- und Pflegeheimen im Toggenburg geimpft. Bis Ende Februar sollen alle Bewohner der rund 120 Altersheime im Kanton, die das wünschen, ein erstes Mal geimpft werden.

Karin Faisst, Leiterin Amt für Gesundheitsvorsorge. Bild: Benjamin Manser

Seit der Impfstoff in der Schweiz überhaupt zugelassen sei, liefen die Vorbereitungen auf Hochtouren, wehrt sich Karin Faisst, Leiterin Amt für Gesundheitsvorsorge. Der Kanton sei gut vorbereitet, er habe Personal für mobile Impfteams rekrutiert und geschult.

«Die Impfdosen geben den Takt vor», sagt Faisst. «Wir würden gerne schneller vorwärts machen, aber wir haben aktuell noch sehr wenig Impfstoff.» Das Ziel sei nach wie vor, bis zum Sommer die Hälfte der Bevölkerung geimpft zu haben.

Er hat in einem ersten Paket 5860 Impfdosen vom Bund erhalten; dieser verteilt den Impfstoff an die Kantone – die Menge bemisst er an der Bevölkerung des jeweiligen Kantons. Weitere 6800 Dosen sollen noch diesen Monat geliefert werden.

Da es erst wenig Impfstoff gibt, muss der Kanton priorisieren. Er hat entschieden, zuallererst die über 80-jährigen Heimbewohner zu impfen.

Es besteht kein Impfzwang. Wer sich erst später impfen lassen will, kann dies bei einem Hausarzt oder in einer Apotheke tun – aber nicht mehr im Heim: Die mobilen Impfteams besuchen die Alters- und Pflegeheime nur in den ersten Monaten dieses Jahres.

Ab nächster Woche sollen sich in ausgewählten Impfpraxen über 80-jährige Risikopatienten impfen lassen können. Der Kanton geht mit seinen mobilen Impfteams ganz bewusst zuerst in die Altersheime, da es dort zu vielen Ansteckungen und Todesfällen kam. 58 Prozent aller Todesfälle im Kanton ereigneten sich in Alters- und Pflegeheimen; seit Herbst starben über 280 Heimbewohner an oder mit Corona.

Ihre Anlaufstelle ist der betreuende Hausarzt. Hausärzte und Apotheken sollen künftig auch impfen können – dies wird möglich sein, sobald der zweite, einfacher lager- und haltbare Impfstoff in der Schweiz zugelassen ist.

Mitarbeitende von Altersheimen, die sich impfen lassen wollen, werden aktuell und gleichzeitig mit den Bewohnern geimpft. Spitalmitarbeitende sollen noch im Januar geimpft werden.

Ältere Menschen und Risikopatienten sollen sich nicht in Impfzentren begeben müssen, sagt Faisst. Sie sollen im Heim oder in nahen Arztpraxen geimpft werden. Sobald mehr Impfstoff zur Verfügung steht und sich auch jüngere, mobile Menschen impfen lassen können, werden Zentren eingerichtet.

Nein. Die Wirkung der zugelassenen Impfstoffe ist geprüft.

Sie liegt derzeit bei 25 Prozent. Das bedeutet, dass es viele unentdeckte, nicht diagnostizierte Fälle im Kanton gibt. Kantonsärztin Danuta Zemp appelliert denn auch: «Lassen Sie sich testen, wenn Sie Symptome haben.»

Die Zahl der Hospitalisationen blieb während der Feiertage auf hohem Niveau. Aktuell befinden sich 137 Patienten auf den Covid-19-Stationen, 26 auf den Intensivstationen – davon werden 21 beatmet.

Die Stationen in Valens und Walen­stadtberg der Rehabilitationskliniken Valens sind derzeit stark belegt. Eine dritte Station in Walzenhausen wird derzeit vorbereitet.

Kantonsärztin Danuta Zemp. Bild: Benjamin Manser

In 70 Prozent der Fälle lässt sich nicht nachvollziehen, wo sich die Leute angesteckt haben. In 25 Prozent erfolgte die Ansteckung in der Familie.

In den vergangenen zehn Tagen waren es 60 Personen aus Südafrika und Grossbritannien, davon hat sich eine Person mit der besonders ansteckenden Coronamutation angesteckt. Die Kantonsärztin rät Reisenden aus den beiden Ländern dringend, sich beim Hausarzt testen zu lassen – auch wenn sie keine Symptome haben.

Regierungsrat Beat Tinner. Bild. Benjamin Manser

Der Kanton hat die Mindestanforderungen für die Gesuchsteller von Covid-19-Härtefallmassnahmen reduziert: Neu muss ein Unternehmen nur noch Personal im Umfang von mindestens 100 Stellenprozent beschäftigen (bisher 300). Im Einklang mit dem Bund wurde die Umsatzschwelle von 100 000 auf 50 000 Franken gesenkt. Bezugsberechtigt sind Betriebe aus den Branchen Gastronomie, Hotellerie, Reisen, Tourismus, Märkte, Messen, Freizeit, Veranstaltungen, Tierparks.

St.Gallen stehen neu 99 Millionen Franken zur Verfügung, davon bestreitet der Kanton 32 Millionen Franken. Die Regierung arbeitet eine entsprechende Gesetzesvorlage aus; die Coronakommission berät diese Ende Januar, das Parlament debattiert darüber in der Februarsession. Weitere Nachjustierungen sind möglich.

Die neue Regelung gilt ab 11. Januar. Bis zum kommenden Montag bleibt die ­bestehende Regelung (mindestens 300 Stellenprozente) gültig.

Regierungsrat Marc Mächler. Bild: Benjamin Manser

Am ersten Tag wurden 44 Unterstützungsgesuche eingereicht. Sieben wurden bereits abgelehnt – darunter einige, weil der Hauptsitz des Unternehmens nicht im Kanton liegt.

Die Anpassung sei «lagegerecht und richtig», sagt die FDP. Die Bedingung eines Umsatzrückgangs von mindestens 40 Prozent sei aber «eine zu hohe Hürde». Der Kantonale Gewerbeverband begrüsst, dass neu auch betroffene Einmannbetriebe Zugang zu Unterstützungsgeldern erhalten.

Ob es eine «Lex Gastro» geben wird, ist noch offen. Der Kanton St.Gallen hat beim Bundesrat deponiert, dass es eine nationale Branchenlösung für Gastronomie und Hotellerie geben muss.

Die Gespräche mit der Seilbahnbranche laufen noch, das Ergebnis ist offen. Die Haltung der Regierung ist aber klar: Es darf keine Strukturerhaltung mittels Covid-19-Kredit geben. Und: Die Gemeinden müssten sich beteiligen.

Regierungsrätin Laura Bucher. Bild: Benjamin Manser

Kulturschaffende und Kulturbetriebe können ab Ende Januar wieder Ausfallentschädigungen beantragen. Bis Ende Jahr stehen aktuell noch 12,7 Millionen Franken für Unterstützungsmassnahmen im Kulturbereich zur Verfügung; der im Frühjahr gesprochene Kredit hatte sich auf 22,8 Millionen belaufen.