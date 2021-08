HSG in der Kritik: Unis müssen China-Richtlinien formulieren

Die Universität St.Gallen pflegt vielfältige Beziehungen zu China und hat diese namentlich mit dem 2006 gegründeten China-Kompetenzzentrum (Center for Sino Swiss Competence, heute nur noch China Competence Centre) kontinuierlich verstärkt. Das Kompetenzzentrum arbeitet laut Auskunft der HSG mit führenden chinesischen Universitäten zusammen, etwa bei der Auswertung des Freihandelsabkommens, der Belt & Road Initiative oder bei Fallstudien für Schweizer Unternehmen in China. Das CCC sei unabhängig und erhalte keinerlei finanzielle Unterstützung aus China. Derzeit arbeite es an einer Studie zu Schweizer und chinesischen Firmen, die im jeweils anderen Land tätig sind.

Auch führt es Kurse wie «Doing Business in China» durch, die sich einer sehr grossen Nachfrage erfreuten. Zudem sieht sich das Centre als Brückenbauer zwischen der (Ost-)Schweiz und China, um zu produktiven Beziehungen in Business sowie universitärer Lehre und Forschung beizutragen.

Der Lehrstuhl für Kultur und Gesellschaft Chinas ist ein ordentlicher Lehrstuhl aus dem Kernhaushalt öffentlicher Gelder der Universität St.Gallen. Er ist an der School of Humanities and Social Sciences angesiedelt. «Es bestehen also keinerlei Abhängigkeiten gegenüber dem chinesischen Staat oder chinesischen Firmen», heisst es seitens der HSG. In ihren Fachgebieten pflegen mehrere HSG-Professoren einen regen Austausch mit China; ein prominentes Beispiel ist der frühere St.Galler BWL-Professor und Managementlehrer Edmund Malik, der 2016 gar den Freundschaftspreis der Volksrepublik erhielt, Chinas höchste Auszeichnung «für ausländische Experten, die zur wirtschaftlichen und sozialen Entwicklung in China beitragen».

Die Partnerschaften der HSG mit 15 chinesischen Universitäten dienen vor allem dem Studierendenaustausch. In diesem Frühlingssemester studierten 5 HSG-Eingeschriebene an chinesischen Universitäten. 2018 waren es noch 79 Studierende gewesen, doch ging die Zahl aufgrund der Hongkong-Proteste 2019 auf 54 und im Coronajahr 2020 gar auf 8 Studierende zurück. Wegen der Pandemie ist derzeit auch die Zahl der Studentinnen und Studenten aus China in St.Gallen mit nur 11 Personen ungewöhnlich tief. 2020 waren noch 61 chinesische Studierende an der HSG eingeschrieben, in den Vorjahren seit 2017 waren es stets über 90 gewesen. Dieser Austausch sei problemlos, teilt die HSG auf Anfrage mit, im Gegenteil: «Wir erleben den Austausch mit akademischen Partnern aus China als freundschaftlich, respektvoll und konstruktiv.» (mel/nh)