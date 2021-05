Spitalpolitik «Die heutige Situation ist das Resultat jahrelanger Mutlosigkeit»: So stellen sich die St.Galler Grünen nachhaltige Gesundheitspolitik vor Die St.Galler Grünen stehen hinter der neuen Spitalstrategie und den Schliessungen von Landspitälern – und emanzipieren sich von der früheren Fraktionspartnerin. Regula Weik 14.05.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Im Kanton St.Gallen wird in immer weniger Spitälern angerichtet: Vier Landspitäler sollen geschlossen werden. Bild: Urs Bucher

Es sind die Spitäler, die den Kanton St.Gallen bereits derart lange umtreiben wie kein anderes Thema. Und ihre Situation wird ihn nicht so rasch loslassen. Auch nach der anstehenden Volksabstimmung über die Zukunft des Spitals Wattwil nicht. In Gesprächen zeigt sich: Eine Partei hat in all den Spitaldiskussionen am meisten überrascht – die Grünen. Vielleicht auch deshalb, weil die Partei erstmals deutlich als eigene Stimme wahrgenommen wird.