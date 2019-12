St.Galler Spitalpolitik: Die harten Entscheide rücken näher Die Luft für einzelne St.Galler Regionalspitäler wird dünn. Das zeigt die Vernehmlassung zur neuen Spitalstrategie der Regierung. Regula Weik 23.12.2019, 05.00 Uhr

Das Bett eines Patienten wird frisch angezogen. Gaetan Bally, KEYSTONE

Fünf Spitäler im Kanton St.Gallen sollen geschlossen und zu regionalen Gesundheits- und Notfallzentren umgebaut werden. Altstätten, Flawil, Rorschach, Walenstadt und Wattwil werden bald ohne Spital dastehen. Die stationären Angebote werden an den vier Spitälern Grabs, St.Gallen, Uznach und Wil konzentriert. So sieht es die neue Spitalstrategie der Regierung vor. Ihre Pläne sind seit dem Spätherbst bekannt; am Wochenende lief die Vernehmlassungsfrist ab.